Álvaro Sánchez Cotrina gana las primarias del PSOE en Extremadura

Las claves nuevo Generado con IA Álvaro Sánchez Cotrina ha ganado las primarias y será el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura. Cotrina, de 39 años, es diputado autonómico, alcalde de Salorino y graduado en Derecho y Gestión y Administración Pública. El XVI Congreso regional del PSOE extremeño se celebrará el 25 de abril en Mérida para elegir la nueva dirección del partido.

Álvaro Sánchez Cotrina es el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura. Después de hacer un recuento del escrutinio el diputado autonómico y alcalde de Salorino ha derrotado en las primarias a Soraya Vega.

Cotrina, de 39 años, y graduado en Derecho y en Gestión y Administración Pública ha logrado colocarse al frente de los socialistas extremeños.

No será hasta el próximo 25 de abril, cuando se celebre el XVI Congreso regional en Mérida, cuando el PSOE extremeño elija a su nueva dirección al completo.

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