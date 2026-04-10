El PSOE se niega a dar al Senado las facturas de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán alegando que esa información es "confidencial"

La Audiencia Nacional y la comisión del Senado investigan si la caja en metálico del PSOE pudo ser utilizada para canalizar comisiones ilícitas o financiar actividades de manera opaca.

El PP acusa al PSOE de obstaculizar la investigación sobre el caso Koldo y la posible financiación irregular mediante pagos en efectivo.

El partido rechaza también proporcionar información sobre la asociación Bancal de Rosas, utilizada para financiar la campaña de Pedro Sánchez en 2017.

El PSOE se ha negado a entregar al Senado las facturas y tickets de Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, alegando confidencialidad.

El PSOE ha rechazado entregar al Senado los tickets y facturas de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán que le reclama la comisión de investigación del llamado caso Koldo.

Según el documento de respuesta del partido, al que ha tenido acceso este diario, se escuda en que esa información forma parte de su contabilidad interna y la considera "confidencial".

Es más, Ferraz se niega a dar datos también requeridos sobre Bancal de Rosas, la organización montada por Pedro Sánchez para financiar su campaña de las primarias de 2017 en el PSOE.

"Dicha documentación está referida a una asociación privada, sin vinculación alguna con la misma", detalla el abogado del PSOE, "respecto de la cual no corresponde al PSOE facilitar información alguna al respecto".

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, denuncia que Ferraz bloquea la labor de la Cámara Alta al negar la documentación clave para seguir la pista del dinero: "Robar y tapar, puro sanchismo: blindar el robo y llamar confidencial al encubrimiento".

Según el relato del PP, los socialistas se han negado a facilitar tanto las facturas como los justificantes de gastos de los tres imputados.

García ha expuesto esta negativa en una comparecencia ante los medios en Cuenca, donde ha enmarcado la decisión del PSOE en una estrategia de "opacidad" ante los avances del caso Koldo, cuyo primer juicio comenzó esta semana en el Tribunal Supremo.

La dirigente popular ha asegurado que su grupo insistirá en la exigencia de esos documentos.

¿Financiación irregular?

"No hablamos de la presunta financiación irregular de dos ex secretarios de Organización del PSOE, hablamos del PSOE de Sánchez", advierte la senadora García.

Después de meses de reticencias, el PSOE dice haber entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el detalle de todos sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024.

Pero lo conocido hasta ahora apunta más a un listado de abonos y cuantías que a un volcado completo, ticket a ticket y factura a factura, de cada gasto.

A falta de esa trazabilidad, la investigación judicial mantiene abierta la duda de si parte de ese circuito de metálico pudo servir para canalizar comisiones ilícitas o financiar de forma opaca actividades del partido.

Antes de remitir esa documentación, Ferraz trató de acotar el alcance de lo pedido por el juez Moreno, que instruye la pieza de la Audiencia Nacional sobre los pagos en efectivo del PSOE.

Pero el magistrado dejó claro en un auto que quería todos los abonos en metálico del periodo investigado, con independencia de que afectaran o no a los ya señalados por la trama de las mascarillas.

Moreno analiza desde diciembre si el material entregado por el partido satisface de verdad lo que reclamó en su requerimiento. La clave es si, además del cuadro de pagos y cantidades, el juez dispone de los justificantes concretos que permitan seguir el rastro de cada gasto hasta el ticket o la factura original.

Siguió con Cerdán

En paralelo a esa vía judicial, la comisión Koldo del Senado ha reclamado al PSOE toda la documentación de gastos imputados a la Secretaría de Organización en los años en que la dirigieron Ábalos y, después, Santos Cerdán, con Koldo García como hombre fuerte en la trastienda.

Los grupos quieren cruzar esos datos con las agendas oficiales, los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia, los amaños de contratos públicos y las retiradas de efectivo ya detectadas.

El origen político de la petición está en las declaraciones de una trabajadora de Ferraz y del exgerente del partido ante el Tribunal Supremo.

Ambos situaron a Koldo en el centro del circuito de liquidación de gastos, como embudo de facturas y tickets que luego se imputaban al partido sin controles claros. Ese testimonio ha reforzado las sospechas sobre el uso de los sobresueldos en metálico.

EL ESPAÑOL ha venido desvelando piezas clave de ese esquema interno de pagos. Entre ellas, que el PSOE abonó a Cerdán varios miles de euros en sobres después de dar por prohibidos los pagos en efectivo.

Y que la auditoría interna encargada por la dirección no llegó a abarcar todas las hojas de gastos asociadas a Koldo, pese a los descuadres detectados por la UCO.

La información conocida hasta ahora señala que Ferraz manejó cerca de un millón de euros en metálico en el periodo analizado por la Audiencia Nacional.

En este contexto, la negativa del PSOE a entregar al Senado los justificantes requeridos supone un choque frontal con la mayoría de la Cámara Alta. El PP y sus socios lo interpretan como un intento de impedir que el Poder Legislativo ejerza su labor de control al Ejecutivo.

La comisión del Senado y la Audiencia Nacional buscan respuesta a la misma pregunta: si la caja en metálico del PSOE pudo servir de vía para una financiación irregular del partido.