El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece este jueves ante la comisión del ramo del Congreso para informar sobre la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar y la posición de España ante la evolución de la guerra en Oriente Próximo.

El acuerdo sobre Gibraltar, que regirá la relación del Peñón con la UE tras el brexit, se publicó el pasado 26 de febrero tras más de cuatro años de negociación y después de que se alcanzara el acuerdo político el pasado 11 de junio.

José Manuel Albares en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Europa Press

Este nuevo marco prevé la creación de una zona de prosperidad compartida entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar. Albares solicitó acudir al Congreso para explicar su contenido a finales de febrero pero la comparecencia se sustanciará finalmente en plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.