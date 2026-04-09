[Cada español paga hoy 10 euros más al día en impuestos de lo que tributaba antes de que Sánchez llegara al Gobierno]
[El Gobierno incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masiva]
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Albares informa hoy al Congreso del acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar y la guerra en Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece este jueves ante la comisión del ramo del Congreso para informar sobre la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar y la posición de España ante la evolución de la guerra en Oriente Próximo.
El acuerdo sobre Gibraltar, que regirá la relación del Peñón con la UE tras el brexit, se publicó el pasado 26 de febrero tras más de cuatro años de negociación y después de que se alcanzara el acuerdo político el pasado 11 de junio.
Este nuevo marco prevé la creación de una zona de prosperidad compartida entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar. Albares solicitó acudir al Congreso para explicar su contenido a finales de febrero pero la comparecencia se sustanciará finalmente en plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.
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Sanidad y las CCAA se reúnen para estudiar el manual de buenas prácticas en la eutanasia
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelen a reunirse en un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar un amplio orden del día, que incluye el manual de buenas prácticas para agilizar el proceso de la eutanasia, aunque con la huelga de médicos como telón de fondo.
El pasado 27 de marzo, Sanidad y las comunidades celebraron un Consejo Interterritorial en el que solo se habló de la huelga de médicos, de forma que el resto de cuestiones se emplazaron a una nueva reunión después de Semana Santa, que finalmente tendrá lugar este jueves y será online.
En el orden del día figuran asuntos de calado, como el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, en su segunda edición, que tal como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere contribuir a que el proceso sea más ágil en algunos puntos, ya que la experiencia de los últimos años ha demostrado que se alargan innecesariamente.
En concreto, busca aclarar mejor cada fase, evitando interpretaciones distintas entre los diferentes territorios y definiendo con más precisión aquellos circuitos que se establecieron, con la idea de reforzar apoyos administrativos y el papel de algunos profesionales, entre ellos la enfermería.
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Rufián e Irene Montero abordan la propuesta de lanzar una candidatura "plurinacional" de la izquierda
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán este jueves un acto en Barcelona en el que abordarán el debate sobre el futuro de la izquierda en España. El coloquio se celebrará en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y arrancará a las 18:30 horas.
El encuentro llega en pleno debate sobre cómo deben articularse las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, y con la propuesta de Rufián de lanzar una candidatura "plurinacional" sobre la mesa.
En los últimos meses, el republicano ha planteado un frente común de fuerzas como ERC, BNG, Bildu, MÉS, Compromís, Sumar y Podemos como fórmula para reeditar un gobierno de coalición con el PSOE y evitar uno del PP y de Vox. En el acto también estará presente la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.