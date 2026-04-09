'Julito' Martínez asiente cuando el portavoz del PP le pregunta "si todo el dinero de Plus Ultra termina en la familia Zapatero"

La UDEF y la Audiencia Nacional investigan si Análisis Relevante fue una sociedad pantalla para canalizar fondos públicos del rescate de Plus Ultra hacia el entorno del expresidente.

La consultora Análisis Relevante, sin empleados ni otros clientes, facturó 458.000 euros a Plus Ultra, montante que después habría ido a Zapatero y sus hijas.

El empresario solo acudió a la comisión Koldo tras ser citado en el BOE y advertido de una posible pena de cárcel si no comparecía.

Julio Martínez, amigo de Zapatero, ha asentido en el Senado cuando se le preguntó si todo el dinero de Plus Ultra termina en la familia Zapatero.

Julio Martínez, conocido como Julito, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido en el Senado lo que la investigación policial lleva meses reflejando en informes.

El empresario ha asentido cuando el portavoz del PP le ha preguntado si "todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero".

Tras negarse de inicio a declarar ante la comisión Koldo, el momento ha llegado inesperadamente tras una pregunta directa del senador Juanjo Sanz Vitorio.

"Zapatero y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas de Análisis Relevante; no existen otros clientes ni proveedores y todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero. ¿Es cierto o falso, señor Martínez?", le ha inquirido el senador.

Presionado por la sucesión del interrogatorio, el amigo del expresidente ha asentido claramente, después de que el portavoz popular le pidiera que le mirara "a los ojos".

Juanjo Sanz Vitorio (PP) interroga a 'Julito' Martínez en la 'comisión Koldo' del Senado

Sanz Vitorio ha querido corroborarlo, insistiendo: "Es verdad, ¿verdad?". Y el compareciente ha vuelto a decir que sí con la cabeza. "Se lo agradezco".

"Ilocalizable" amigo de ZP

La comparecencia de Martínez se produce tras semanas de pulso. El empresario intentó evitar hasta el último momento su presencia en la comisión Koldo, incluso después de que el Ministerio del Interior alegara que era una persona "ilocalizable" para justificar los retrasos en la citación.

Fue necesaria la publicación de su llamamiento en el BOE para forzar su asistencia, con el aviso de que se arriesgaba a "una pena de cárcel" si no acudía. Solo entonces el socio de Zapatero terminó presentándose en la Cámara Alta.

Fuentes del PP en el Senado recuerdan que Martínez se reunió con el expresidente en El Pardo sólo 72 horas antes de ser detenido por el caso Plus Ultra.

Y dicen ver en esa secuencia un hilo directo entre la estrategia de silencio de Martínez y la intención de "salvar" a Zapatero, en un contexto en el que la UDEF le sitúa como su presunto testaferro.

De inicio, el empresario ha intentado limitar su intervención a la lectura de unas pocas líneas. Para no contestar a los senadores, se escudaba en que se encuentra de "baja médica" y en que está investigado "en una causa secreta".

El amigo del expresidente ha denunciado que "se está violando" su "integridad física y moral" al someterle "a un trato discriminatorio" frente a otros comparecientes "en igual estado de salud".

Y ha citado de forma expresa a Francisca Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, que este lunes no se presentó en la comisión tras remitir una baja ese mismo día.

"Único cliente conocido"

Pese a ese intento inicial de blindarse, el interrogatorio ha ido acotando el margen de maniobra de Martínez. El dirigente popular le ha colocado frente a las conclusiones de la UDEF, y ahí se ha producido el reconocimiento clave sobre el destino del dinero de Plus Ultra.

Ese reconocimiento encaja con la investigación sobre la consultora Análisis Relevante, la sociedad que el socio de Zapatero habría utilizado como pieza central de la trama.

La UDEF y la Audiencia Nacional sospechan que esta empresa fue instrumental para canalizar parte del rescate de la aerolínea hacia el expresidente y su entorno.

En la documentación y en las pesquisas policiales aparece siempre el mismo esquema. Análisis Relevante no tiene empleados ni estructura y Plus Ultra figura como su "único cliente conocido" en el periodo bajo la lupa judicial.

Los investigadores sostienen que Martínez facturó 458.000 euros a la aerolínea por supuestos servicios de asesoría a través de esa consultora. Una cifra prácticamente igual habría salido después hacia Zapatero y sus hijas en forma de pagos por informes, colaboraciones y trabajos de consultoría.

De ese modo se dibuja un circuito de dinero muy simple de resumir. Plus Ultra paga a Análisis Relevante y Análisis Relevante paga al "clan Zapatero", con un volumen que, según las informaciones conocidas, coincide con la comisión del 1% presuntamente acordada por lograr el rescate aprobado por el Gobierno.

Fuentes conocedoras de la causa recuerdan que la UDEF ve en Análisis Relevante una sociedad pantalla.

La consideran una herramienta para que el socio del expresidente cobrara de Plus Ultra por sus gestiones ante la Administración y, al mismo tiempo, para que Zapatero percibiera retribuciones ligadas al rescate a través de una cobertura de consultoría.

7.500 euros por folio

El propio Zapatero ha reconocido que cobraba de Análisis Relevante por la elaboración de informes. Llegó a admitir que en ocasiones esos trabajos ni siquiera los elaboraba él, y que algunos eran "informes orales", un extremo que Martínez no ha querido aclarar este jueves.

El empresario ha evitado explicar por qué pagaba hasta 7.500 euros el folio por esos supuestos informes. Tampoco ha querido responder a la pregunta de si Análisis Relevante fue en realidad "una tapadera" para que Plus Ultra le pagara a él y al expresidente por lograr el rescate de la aerolínea.

Los populares sostienen que hay "pruebas evidentes" de ese extremo. Apuntan a la información en poder de la UDEF, que acredita pagos de Plus Ultra a Martínez y a Zapatero por retrasar la deuda con PDVSA y por negociar el rescate, aprobado el 9 de marzo de 2021.

Por eso, Sanz Vitorio remarca que la confirmación arrancada en la comisión tiene un alcance mayor.

"Esa confesión también responde a otra pregunta clave", ha afirmado el senador en declaraciones a EL ESPAÑOL: "¿Cómo es posible que sin cumplir ninguno de los requisitos se concediera el rescate a Plus Ultra? Pues porque Zapatero trabajó, y cobró, para ello".

El PP recuerda además que parte de la documentación de la trama desapareció en fechas sensibles. Señalan que Martínez habría destruido pruebas entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, justo en las 72 horas que van desde su reunión con Zapatero en El Pardo hasta su detención.

El empresario tampoco ha querido explicar ese encuentro ni precisar si ha vuelto a hablar con el expresidente. Para los populares, los silencios de 'Julito' en la comisión, combinados con el asentimiento sobre el destino del dinero, "hablan por sí solos".

Con la investigación judicial aún en marcha, la escena de este jueves añade presión sobre Zapatero. La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si Análisis Relevante fue una consultora legítima o la correa de transmisión del dinero público del rescate hacia la familia del expresidente.