Las regiones del PP plantan a Sira Rego por convocar "ilegalmente" una reunión para prolongar el reparto de menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una reunión en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no participaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por la ministra Sira Rego, por considerar "ilegal" la reunión. Las regiones del PP acusan al Gobierno de intentar reabrir el debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados, un punto que fue previamente rechazado en los órganos técnicos. El conflicto surge porque el Ministerio incluyó en el orden del día la capacidad de acogida y eventual reparto de menores migrantes, lo que las autonomías del PP consideran contrario al procedimiento. Las autonomías del PP sostienen que el actual mecanismo de traslado de menores carece ya de cobertura legal y denuncian que se realiza sin la debida coordinación ni valoración individual.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han plantado este miércoles a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al no conectarse a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada de forma telemática.

El boicot conjunto responde, según las regiones, a la "ilegalidad" de la convocatoria y al intento del Gobierno de reabrir el debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados.

El choque se produce después de que el Ministerio incluyera en el orden del día un punto relativo a la capacidad de acogida y eventual reparto de menores migrantes que, según denuncian las autonomías del PP, había sido previamente rechazado en los órganos técnicos preparatorios.

En concreto, ese asunto fue descartado en la comisión de directores generales, donde estas comunidades son mayoría, por lo que consideran que su incorporación vulnera el procedimiento.

Fuentes de varios ejecutivos autonómicos sostienen que, al no haberse aprobado ese contenido en la reunión previa, la conferencia de este miércoles carece de validez.

De ahí la decisión de no participar en bloque y escenificar su rechazo a lo que interpretan como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de "prolongar" un sistema de traslados que consideran ya sin cobertura legal.

La Comunidad de Madrid, especialmente beligerante en este asunto, fue una de las primeras en anunciar su ausencia.

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, denunció que la convocatoria era "ilegal" y acusó al Ejecutivo central de impulsar un reparto "forzoso" de menores "como si fueran paquetes".

Pero la posición ha sido compartida por el resto de territorios del PP.

Tanto Castilla y León como la Xunta de Galicia han confirmado a EL ESPAÑOL que tampoco han participado en la reunión.

Desde el Gobierno gallego aseguran que ya habían advertido previamente al Ministerio: "La Xunta de Galicia advirtió la pasada semana al Ministerio de Juventud e Infancia que la convocatoria para esta Conferencia Sectorial era ilegal, por lo que se envió un requerimiento que en ningún momento fue contestado".

"Esta situación es igual que la ocurrida en la Conferencia Sectorial del 17 de julio de 2025, que contaba con un orden del día que no cumple con la normativa. De modo que, aunque la Xunta siempre asiste a todas las convocatorias de este Ministerio, lo cierto es que Galicia no puede estar presente en una Conferencia que es ilegal".

El origen del conflicto se sitúa en la tramitación del orden del día y va más allá: la vigencia del actual marco jurídico que ha sustentado hasta ahora estos traslados: el Real Decreto-ley 2/2025.

Varios gobiernos autonómicos del PP, entre los que está la Comunidad de Madrid, sostienen que el mecanismo extraordinario de reubicación de menores "ya carece de cobertura jurídica" tras haber expirado los plazos previstos.

A su juicio, su aplicación ha derivado en un sistema que ha ignorado la coordinación con las entidades de protección, la valoración individual de cada menor y, en algunos casos, incluso su voluntad y situación familiar.

Con este plantón coordinado, las autonomías del PP elevan la presión sobre el Gobierno en plena disputa por la política migratoria y evidencian la falta de consenso territorial en torno a la acogida de menores no acompañados.