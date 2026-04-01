Madrid prepara un despliegue de seguridad mayor al de la cumbre de la OTAN para León XIV: habrá 2 millones de fieles

La agenda papal incluirá una gran misa en Cibeles, actos culturales e institucionales, y se habilitarán infraestructuras religiosas y colegios para acoger a los peregrinos.

La visita coincidirá con otros eventos multitudinarios, como diez conciertos de Bad Bunny, complicando la disponibilidad de efectivos y la logística de la ciudad.

El operativo contará con unos 10.000 efectivos y requerirá la coordinación de Policía Municipal, Nacional, Guardia Civil, Samur y otros organismos, superando incluso el dispositivo de la cumbre de la OTAN 2022.

Madrid prepara un despliegue de seguridad y logística sin precedentes ante la visita del Papa León XIV, que movilizará a unos dos millones de fieles entre el 6 y el 9 de junio.

Madrid se prepara para uno de los mayores retos logísticos y de seguridad de su historia reciente.

La visita del Papa León XIV, prevista entre el 6 y el 9 de junio, movilizará a cerca de dos millones de fieles y obligará a distintas Administraciones a desplegar un operativo sin precedentes, incluso por encima del que se organizó con motivo de la cumbre de la OTAN de 2022.

El dispositivo, todavía en fase de diseño, marcará durante cuatro días el pulso de una ciudad que aspira a convertirse en epicentro mundial de los católicos, con el reto logístico que esto supone.

El eje del operativo será la seguridad. El Ayuntamiento prevé movilizar a unos 10.000 efectivos entre Policía Municipal, Samur-Protección Civil y Bomberos, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y otros organismos como el Centro Nacional de Inteligencia.

La dimensión del despliegue responde a la naturaleza del evento: no se trata de una reunión de líderes internacionales, sino de una movilización masiva de ciudadanos repartidos por distintos puntos de la ciudad.

Este hecho obliga a las autoridades a un despliegue mucho más amplio y que se suma, además, a otros eventos multitudinarios que se van a celebrar en esas fechas.

Y es que la visita del Papa coincidirá con los diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano. Algo que, según fuentes consultadas por este diario, complica la disposición de efectivos disponibles.

Los actos centrales se concentrarán previsiblemente a lo largo del Paseo de la Castellana, tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL hace unas semanas.

Allí se celebrará una gran vigilia con jóvenes el sábado por la tarde, mientras que el domingo tendrá lugar la misa del Corpus Christi, seguida de una procesión que podría recorrer enclaves emblemáticos como la plaza de Cibeles.

Aunque las ubicaciones exactas siguen sin confirmarse, los organizadores trabajan con distintos escenarios dentro de ese eje urbano y se baraja también la posibilidad de saltar al recinto del Iberdrola Music Experience, al sur de la capital.

La agenda, aún en construcción, dibuja un programa de alto impacto.

El Papa participará en un encuentro cultural en el Movistar Arena, visitará un barrio de la capital en el marco de un proyecto social y mantendrá actos institucionales, entre ellos en el Congreso de los Diputados. Además, se prevé una gran ofrenda floral en la catedral de la Almudena.

El reto no es solo garantizar la seguridad, sino también acoger a los miles de peregrinos que llegarán a Madrid. Para ello, la Archidiócesis ya trabaja en una red de alojamientos basada en infraestructuras religiosas.

Sobre la mesa está la posibilidad de habilitar como albergues parte de los cerca de 300 colegios de la región con vinculación religiosa, además de parroquias, residencias e incluso polideportivos.

En paralelo, la Comunidad de Madrid prepara un dispositivo sanitario que abarcará desde la atención en vía pública con el Summa 112 hasta la red hospitalaria, lista para responder ante cualquier eventualidad.

Fricciones políticas

La magnitud del evento ha obligado a crear una mesa de trabajo interinstitucional en la que participan el Gobierno central, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y los organizadores eclesiásticos.

Este órgano busca coordinar todos los aspectos logísticos, operativos y de seguridad de una cita que pondrá a prueba la capacidad de cooperación entre administraciones.

Sin embargo, el arranque no ha estado exento de tensiones. La convocatoria de la reunión por parte de la Delegación del Gobierno llegó tras reproches públicos por la supuesta falta de respuesta del Ejecutivo regional y del Consistorio.

Desde ambas instituciones han evitado alimentar la polémica y han insistido en la necesidad de centrarse en el trabajo técnico.

La última vez que Madrid vivió un acontecimiento de esta magnitud fue en agosto de 2011, con la visita de Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud.

Aquel evento congregó a más de un millón de jóvenes de 139 países y movilizó a decenas de miles de voluntarios y efectivos de seguridad, dejando imágenes icónicas como la vigilia multitudinaria en Cuatro Vientos bajo una tormenta de verano.

Quince años después, la capital vuelve a prepararse para una cita histórica.

Antes de León XIV, también Juan Pablo II visitó Madrid en varias ocasiones, consolidando una tradición de viajes papales que han quedado grabados en la memoria de la ciudad.