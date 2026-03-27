La guerra de Irán ya se nota en los precios: la inflación se dispara al 3,3% por la subida de la gasolina
Sánchez compensa con Cuerpo su deriva izquierdista para recuperar a Junts: da por hecho que Sumar no se irá nunca
Montero, "la mejor política" que ha "conocido" Sánchez se despide de los suyos puño en alto y al grito de "¡a ganar!"
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Yolanda Díaz da la enhorabuena a Carlos Cuerpo, con el que espera afrontar "los retos pendientes" en el país
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha transmitido su "más sincera enhorabuena" a Carlos Cuerpo por su nueva responsabilidad en la Vicepresidencia primera del Gobierno y ha dado la "bienvenida" a Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras.
"Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", ha señalado Díaz en un mensaje en la red social Bluesky.
"Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", ha rematado Díaz.
El último desencuentro de Díaz con Cuerpo ha sido a cuenta de la reforma del registro horario y la reducción de la jornada laboral. En concreto, Díaz ha criticado públicamente que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo respalde un dictamen del Consejo de Estado muy duro contra la propuesta de Trabajo, y ha calificado de "inaudito" que Economía "se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra", exigiendo que se publiquen los informes técnicos que avalan dicha posición.
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La guerra de Irán ya se nota en los precios: la inflación se dispara al 3,3% por la subida de la gasolina
La inflación se dispara al 3,3% en marzo. Se trata de un incremento de un punto porcentual respecto a febrero (cuando el IPC se quedó en el 2,3%), según ha adelantado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No se veía un incremento de los precios de este calibre desde 2024. Se trata del primer dato de inflación tras el estallido de la guerra en Irán, que ha incrementado la tensión en los mercados energéticos. Y en los precios de los combustibles.
El organismo estadístico explica que esta cifra se debe al encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Próximo. Esto coincide con el inicio de la Semana Santa que comienza este viernes.
No se registraba una cifra de IPC similar desde abril de 2024.
Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene estable en el 2,7%, igual que en febrero.
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Albares da por zanjada la crisis con Argelia, que ampliará el volumen de suministro de gas a España
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018.
También ha anunciado que van a reforzar su asociación estratégica en materia energética en un momento en que el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado una subida de los precios de la energía y temores ante eventuales problemas de suministro, lo que incluirá un incremento en el volumen de gas que este país suministra a España.
"Argelia es un suministrador fiable, constante, bajo cualquier circunstancia, de España, con el que tenemos además una larga tradición de suministro", ha valorado Albares.
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En libertad el exdiputado de Podemos Serigne Mbayé tras su detención por un altercado con varios policías en Madrid
El exdiputado de Podemos Serigne Mbayé ha quedado en libertad en la noche de este jueves después de haber sido detenido horas antes por la Policía Nacional por enfrentarse a varios agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso, según la versión policial.
La Policía Nacional atribuye al actual responsable de Antirracismo del partido los supuestos delitos de atentado contra la autoridad y desobediencia grave.
Fuentes policiales confirman a EL ESPAÑOL que su detención se ha producido al filo de las ocho de la tarde de este jueves en Madrid, en el distrito de Usera-Villaverde.
Mbayé fue reducido y esposado junto al aparcamiento de un supermercado, en una zona cercana a la calle Antonio López, después de una refriega con policías. Algunos, de paisano y otros, uniformados.
En total, siete personas han sido detenidas y, en el altercado, cinco agentes han resultado lesionados de forma leve, según las mismas fuentes.
A su salida de comisaría, ya entrada la noche, Mbayé ha denunciado "persecución y violencia policial", tal y como se puede escuchar en un vídeo difundido por redes sociales.
"Esto es racismo puro y duro. Esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo (sic). Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Ningún ser humano es ilegal", ha exclamado Mbayé, arropado por dirigentes de Podemos, partido por el que fue diputado en la Asamblea de Madrid.
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El PP ve "continuismo" y "más sanchismo" en los cambios de Gobierno de Sánchez
El Partido Popular considera que los cambios en el Ejecutivo anunciados este jueves por el presidente, Pedro Sánchez, reflejan "continuismo" y "más sanchismo" y suponen la tercera "crisis" de Gobierno de esta legislatura.
"El único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno", ha apuntado el PP en un comunicado publicado tras el anuncio de Sánchez de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, y el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, relevará a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.
En el texto, el PP afirma que Sánchez sigue protagonizando cambios "para que nada cambie" y que Cuerpo y España van a tener "difícil" igualar en "ineficacia" a Montero, que sale del Gobierno para ser candidata de los socialistas a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.
De Cuerpo afirman que "quizá" su principal mérito para alcanzar la vicepresidencia primera haya sido "enfrentarse a los ministros de Sumar.
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Sánchez y Pradales se reúnen hoy en Moncloa para abordar la cogestión de aeropuertos, la guerra de Irán o la huelga de médicos
Los Gobiernos vasco y central continúan manteniendo conversaciones para plasmar en un documento definitivo la cogestión de los aeropuertos de Euskadi de cara a la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación que presidirán este viernes en Madrid el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales.
En el encuentro que Sánchez y Pradales celebraron el pasado 27 de enero, ambos concretaron que, en la siguiente Comisión Bilateral de finales de marzo, se abordarían, entre otras cuestiones, el traspaso de nuevas materias, como Aeropuertos, de competencia estatal.
Al margen de este tema, se abordarán otras cuestiones esenciales para Euskadi, como las consecuencias que está teniendo en las empresas y en la ciudadanía vasca la guerra de Irán, además del tema de la migración y la reiterada demanda de que Euskadi sea considerada "frontera Norte", así como la incidencia de la huelga de médicos por un estatuto marco propio.
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El Ministerio de Igualdad llevará a la Fiscalía el rechazo a las mujeres en la Cofradía de Sagunto
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció ayer que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en la Cofradía de Sagunto (Valencia), lo que ha considerado un "anacronismo" y un "reducto machista, discriminatorio y de desigualdad".
"Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia", ha argumentado Redondo, a la par que ha incidido que les informarán para que "abra un expediente informativo".
Igualmente, ha anunciado que van a revisar "cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta".
Dentro de sus competencias, ha dicho, van a acompañar a los afectados y ha recordado que ya han incoado el expediente para retirar a la Semana Santa de Sagunto el reconocimiento de Fiesta de interés Turístico Nacional, que ostenta desde 2004.
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La Audiencia de Madrid juzga hoy a Echenique por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" por pederastia
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará hoy a al exdiputado de Podemos Pablo Echenique, acusado de un presunto delito de odio por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran abusado sexualmente de menores.
El exdirigente de Podemos publicó un tuit el 10 de mayo de 2024 en el que se hacía eco de unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre inmigración, en las que el religioso aseguraba: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".
Echenique replicó en la red social X al respecto: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".
Abogados Cristianos interpuso una denuncia contra el también exeurodiputado al observar la existencia de un presunto delito de provocación al odio y la discriminación recogido en el artículo 510 del Código Penal. Tiempo más tarde, un juzgado de Madrid procesó a Echenique y ordenó la apertura de juicio oral por un presunto delito de odio.
En concreto, la acusación pide que Echenique sea condenado a un año de prisión y a una multa de seis meses.
Por su parte, el fiscal señala que los hechos narrados "no son constitutivos de delito alguno" y que "no concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal". "Al no existir delito no procede imponer pena alguna", agrega en un escrito recogido por Europa Press, abogando por la absolución.
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Los transportistas se reúnen hoy de urgencia con el Ministerio para valorar nuevas ayudas al sector
El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), órgano que representa a las empresas transportistas, se reunirá este viernes con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para abordar un posible segundo paquete de ayudas en el marco de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.
El CNTC anunció este jueves que iba a convocar a la prensa para advertir a la opinión pública del riesgo de una rotura en la cadena de suministro, debido al impacto del alza del precio de los carburantes, lo que desencadenaría una crisis en el suministro de bienes y servicios básicos.
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Carlos Cuerpo y Arcadi España juran o prometen su cargo y realizan el traspaso de carteras este viernes
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, jurarán o prometerán sus cargos y realizarán el traspaso de carteras este viernes por la mañana.
En primer lugar, Cuerpo y España, jurarán o prometerán sus nuevos cargos ante el Rey Felipe VI a las 09.30 horas, en el Palacio de la Zarzuela.
Posteriormente, a las 12.30 horas, escenificarán el tradicional traspaso de carteras como vicepresidente primero, en el caso de Cuerpo, y como ministro de Hacienda, en el de España, con María Jesús Montero, en la sede del Ministerio de Hacienda.
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Sumar admite sus diferencias con Cuerpo por las medidas que "afectan a la mayoría social" tras ser nombrado vicepresidente
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha felicitado a Carlos Cuerpo por sus nombramiento como vicepresidente primero del Gobierno, en sustitución de María Jesús Montero, y ha destacado su "buena relación" parlamentaria, si bien ha reconocido que "no siempre compartimos opinión sobre las medidas que afectan a la mayoría social y sobre todo a la clase trabajadora".
En una entrevista en 'La noche en 24 horas', Barbero ha recalcado que siempre han tenido "total cordialidad y normalidad", pese a no coincidir en determinadas medidas económicas, como el registro horario.
"Es un recorrido que llevamos desde que estamos en el Gobierno. Empezó en los ERTE con Nadia Calviño, y llegó con la reforma laboral, la Ley Riders, las subidas de salario mínimo interprofesional...", ha enumerado Barbero.
Así, Barbero ha defendido que todas estas medidas criticadas por el Ministerio "han sido esenciales para la economía y no solo para la gente trabajadora". "Yo creo que deberían aprender de la experiencia y entender que estas medidas son buenas para todas y que tienen que salir adelante", ha sostenido.