El posible ascenso de Cuerpo en el cambio de Gobierno para sustituir a María Jesús Montero preocupa e irrita a Sumar

Sumar teme que un ascenso de Cuerpo refuerce el perfil técnico y menos progresista en el Gobierno, dificultando acuerdos en políticas sociales.

Yolanda Díaz y Sumar han criticado públicamente a Carlos Cuerpo por su postura ante medidas laborales y sociales, acusándolo de dificultar negociaciones.

Pedro Sánchez debe sustituir a María Jesús Montero, que encabezará la candidatura del PSOE en Andalucía, lo que puede suponer cambios en el Gobierno.

La posible promoción de Carlos Cuerpo al frente de Hacienda o como vicepresidente preocupa e irrita a Sumar debido a sus diferencias con él.

La posibilidad de que Carlos Cuerpo gane peso en el Gobierno asumiendo la competencia de Hacienda o, incluso, que pueda ser vicepresidente, preocupa e irrita a Sumar, según admiten abiertamente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe abordar la sustitución de María Jesús Montero, como vicepresidenta y ministra de Hacienda para que encabece la candidatura del PSOE para elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La decisión podría conocerse entre este viernes y el lunes y, obviamente, no hay datos oficiales sobre su contenido.

Se habla de un posible aumento del peso de Carlos Cuerpo, ahora titular de Economía.

En el Gobierno se explica que Sánchez puede haber cedido en su idea de que haya vicepresidentes, tras haber designado sólo a mujeres para ese cargo, en total seis desde 2018. También que sigue sin ser partidario de unir Economía y Hacienda, como sí ocurrió con otros presidentes del Gobierno.

Cuerpo tiene apoyo de Sánchez, ha tenido un papel destacado en el diseño y negociación de las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán y, además, él mismo se ha mostrado satisfecho por estar en las "quinielas" de los cambios del Gobierno.

Además ha protagonizado las últimas tres ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Todo ello ha dado lugar a esos rumores que irritan a Sumar por sus continuos enfrentamientos con Cuerpo. La propia Yolanda Díaz ha criticado pública y abiertamente al ministro de Economía, la última vez el martes en Hora 25 de la Cadena Ser.

Díaz le acusa directamente de entorpecer la norma para el control de horarios laborales. De hecho, el informe crítico del Consejo de Estado se basa en dos de Economía en los que se cuestiona la iniciativa de la vicepresidenta segunda.

Antes, Cuerpo puso trabas a la ley de reducción de jornada que, finalmente, tumbó el Congreso. Entonces Díaz llegó a asegurar que el ministro de Economía carece de humanidad.

También le culpa Sumar de la resistencia de la parte socialista del Gobierno a aprobar un decreto ahora para prorrogar los contratos de alquiler y otras medidas para impedir efectos negativos de la crisis por la guerra en la vivienda.

Fuentes de Sumar no ocultan su recelo por entender que un ascenso de Cuerpo le daría más poder y haría más difícil negociar medidas concretas. Le atribuyen un perfil técnico, sin posición política progresista, similar al que tuvo Nadia Calviño, de quien fue directo colaborador.