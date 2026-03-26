El Congreso aprueba el decreto anticrisis con rebajas fiscales con el voto de Junts y la abstención del PP

Algunas formaciones, como Bildu y ERC, consideran las medidas insuficientes o regresivas, aunque apoyaron el decreto por otras razones como el bono social eléctrico.

Las diferencias entre los socios del Gobierno se hicieron evidentes, con Sumar y otros partidos de izquierda criticando la falta de medidas sobre vivienda y el enfoque liberal de las soluciones.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió las medidas y destacó la rebaja del IVA a los carburantes del 21% al 10%, lo que supone un ahorro medio de 20 euros por depósito.

El Congreso ha aprobado el decreto anticrisis con rebajas fiscales gracias al voto de Junts y la abstención del PP y Podemos.

El Gobierno ha conseguido convalidar el Real Decreto de medidas contra las consecuencias de la guerra en Irán. Además del voto favorable de sus socios, el Ejecutivo ha logrado la abstención de PP y Podemos. Ha salido adelante con 175 apoyos a favor, 141 abstenciones y 33, en contra.

Tanto Junts como el PP se han atribuido la autoría de parte de las rebajas fiscales. "Nos han copiado. Nos han comprado la rebaja fiscal a la luz, a los carburantes", ha asegurado el vicesecretario popular Juan Bravo, quien ha justificado la abstención de su partido porque "no es suficiente" y "llega tarde".

"Más que un decreto de ayuda a las familias es un decreto de reforma energética", ha terciado el diputado del partido de Alberto Núñez Feijóo quien ha pedido deflactar el IRPF para que no se pierda poder adquisitivo.

El encargado de defender las medidas fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, justo cuando las quinielas lo sitúan como próximo vicepresidente económico.

Durante su intervención, Cuerpo se ha centrado en la situación económica e internacional y ha alertado de que el bloqueo al tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz “puede provocar el mayor shock energético de la historia”.

Con tono más conciliador, ha agradecido a todos los partidos “sus aportaciones” y “estar a la altura de las circunstancias” al aprobar un paquete que, gracias a la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, supondrá un ahorro medio de 20 euros por depósito.

Cuerpo ha subrayado que se monitoriza el precio de los carburantes "en tiempo real" y que, por el momento, todo indica "que se está consiguiendo el objetivo" de bajar los precios en todas las provincias y en todos los carburantes.

Las quinielas que apuntan a un ascenso de Cuerpo preocupan en Sumar. De ahí que el socio minoritario haya aprovechado la ocasión para tratar de frenar su candidatura, ajustando cuentas y augurando que liderará la oposición dentro del Ejecutivo.

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha amenazado con volver a boicotear más reuniones de Gobierno. “Que tengamos que retrasar uno o mil consejos de ministros es lo que haremos una y mil veces, porque no dejaremos de negociar”, ha afirmado.

La diputada también ha recordado la oposición de Cuerpo a aprobar el registro laboral que impulsa la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Vidal ha criticado que el ministro “luce mucho, habla en japonés”, pero ha augurado que “no tardará en decir en público que estafar a los trabajadores y a la Seguridad Social dos millones de horas extraordinarias es un robo”.

Aunque, independientemente de la posición de Economía, el registro horario cuenta con otras oposiciones como un reciente informe desfavorable del Consejo de Estado.

Socios opuestos

El debate también ha puesto de manifiesto las brechas entre los socios, que han chocado en su valoración sobre el texto, coincidiendo solo en que la urgencia de la situación apremia a aprobar medidas que eviten una escalada más grave.

Desde Junts han presumido de que “la columna vertebral” son las medidas que exigía su partido, aunque su diputado Josep Maria Crusset ha augurado que “todo irá a peor” y que “no se están preparando” para una crisis, de la que ha responsabilizado al Gobierno y a sus socios.

En cambio, para Bildu son “medidas regresivas e indiscriminadas” y para ERC “insuficientes” y “aprovechadas por las empresas para aumentar beneficios”.

Ambos partidos, sin embargo, han votado a favor por otras cuestiones, como el bono social eléctrico, que también se incluye en el texto.

Los partidos de la izquierda han lamentado que este Real Decreto no incluya medidas sobre vivienda, algo que Sumar ha logrado incorporar a un segundo texto que se votará dentro de un mes.

El diputado Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha lamentado que la solución sea “a la manera liberal, bajando impuestos”, y ha puesto el foco en el tope a los alquileres que el Gobierno intentará convalidar el mes próximo.

El partido más crítico fue Vox. Su diputado, José María Figaredo, aseguró que el plan del Gobierno es "una auténtica farsa".