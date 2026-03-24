El 17-M, primera vuelta de las generales: el barón más parecido a Feijóo contra la más 'sanchista' del sanchismo

Las encuestas auguran una mayoría absoluta para Moreno y el peor resultado histórico del PSOE-A, en una cita que se interpreta como la 'primera vuelta' de las generales.

El modelo andaluz de rebajas fiscales y creación de empleo es exhibido por el PP como ejemplo nacional, mientras el PSOE enfrenta turbulencias internas y escándalos de corrupción.

La cita enfrenta a Moreno, referente del modelo fiscal y político del PP, con María Jesús Montero, máxima representante del sanchismo y figura clave en el Gobierno central.

Juanma Moreno disuelve el Parlamento andaluz y convoca elecciones para el 17 de mayo, anticipándose al posible 'superdomingo' electoral de Pedro Sánchez.

Este lunes, a las 20.30 horas, Juanma Moreno disolvió el Parlamento andaluz y convocó elecciones para el 17 de mayo.

Pocas horas antes, el gurú electoral del PP, Aleix Sanmartín –el estratega que llevó a Moreno a la victoria en 2018 y le dio la mayoría absoluta en 2022, y que el año pasado fichó por la dirección nacional del partido, arrebatándoselo al PSOE–, había sido visto en Génova. La señal era clara para quien quisiera leerla.

El anuncio, intempestivo y a última hora, cierra la puerta al superdomingo que Pedro Sánchez podría haber montado convocando generales y autonómicas en la misma fecha. Ahora tendrá que sustituir a Montero rápido en el Gobierno. Y el PP ya avisa con sorna: "Tic tac, María Jesús".

Las urnas llegan, además, en plena negociación de los populares con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con Santiago Abascal ejerciendo de bloqueador ante la opinión pública.

Lo que se dirime el 17-M es mucho más que la Junta de Andalucía. Es una especie de primera vuelta de las generales. Porque se enfrentarán el barón del PP más parecido a Alberto Núñez Feijóo contra la más sanchista de los ocho años de sanchismo.

Andalucía como avanzadilla

El parecido entre Moreno y Feijóo no es sólo de carácter ni de estilo. Es de modelo. Cuando Moreno llegó a San Telmo en enero de 2019, prometió una "bajada masiva de impuestos".

Desde entonces, ha cumplido cada año: siete rebajas fiscales en siete años que suponen un ahorro anual de 1.000 millones de euros y que han incorporado a casi 800.000 nuevos contribuyentes al IRPF.

Andalucía, que en 2018 era una de las comunidades con mayor presión fiscal, es hoy la segunda con los impuestos más bajos de España, sólo por detrás de Madrid.

Eso es exactamente lo que Feijóo lleva prometiendo para España desde que llegó a Génova: "Fin del infierno fiscal", bajadas de impuestos y "la mejor política social es crear empleo".

Además, un dato: todas sus ofertas, según fuentes de su equipo, "están estudiadas número a número para que sean verdaderamente factibles; nada se anuncia sin pasar por la mesa de Juan Bravo".

El vicesecretario de Hacienda del PP fue, precisamente, quien inició el "milagro andaluz" como consejero de Hacienda en la primera legislatura de Moreno.

Los resultados en Andalucía son los que el PP quiere exhibir como argumento nacional. A cierre de 2025, la Comunidad tiene por primera vez en su historia más autónomos que parados: 592.735 trabajadores por cuenta propia frente a 583.057 desempleados. Y la cifra de parados es la más baja en 17 años y medio.

Feijóo ha presentado un plan integral del autónomo con "IVA cero para los que facturen menos de 85.000 euros" –una medida que beneficiaría a 1,4 millones de trabajadores– y cuota cero a la Seguridad Social para los nuevos emprendedores.

Que "trabajar vuelva a merecer la pena" es el núcleo del discurso del político gallego desde hace año y medio.

"¡Vamos Pedro!"

A ese modelo se enfrenta la vicepresidenta primera, que lleva en el Gobierno desde el primer día –desde la mañana del 7 de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez la nombró ministra de Hacienda tras ganar la moción de censura a Rajoy–.

Sólo cuatro miembros del Consejo de Ministros llevan tanto como ella, y es la única que, además, ha ido ascendiendo y acumulando más cargos. Eso, en política, tiene un nombre: lealtad incondicional.

Una lealtad que se midió en grados en abril de 2024, cuando Sánchez anunció que se retiraba "cinco días a reflexionar si valía la pena continuar".

Montero pide a Sánchez que se quede: “No vamos a consentir que España retroceda”.

Montero fue la primera en tomar la palabra en el Comité Federal de emergencia. Y fue ella quien salió a la calle Ferraz a gritar "¡Vamos, Pedro!" ante los militantes. "Pedro, quédate, estamos contigo", cantó con los afiliados. Ningún otro dirigente del PSOE asumió de aquella manera el rescate emocional del presidente.

En el Congreso, la cosa tampoco tiene medias tintas. En junio de 2024, durante un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Montero protagonizó lo que EL ESPAÑOL describió como el comportamiento "más hooligan" jamás visto en el banco azul.

Aplausos, gritos de "¡ahí va!" y carcajadas ante los chistes del presidente. "Desde ahí nunca se jaleó de esa forma al presidente ni tampoco se amenazó a la oposición", señaló a este periódico un exministro veterano.

Mientras Moreno desarrollaba ese modelo fiscal en Andalucía, apostando también por la simplificación administrativa –inspiración que hoy aplica la propia Ursula von der Leyen con sus reglamentos ómnibus en Bruselas–, Montero promovía en Madrid el modelo contrario.

Como ministra de Hacienda, declaró en junio de 2024 que Cataluña "tiene que tener un tratamiento especial" en financiación.

Y en enero de 2025, como candidata en Andalucía, prometió que "nunca desde el Gobierno de España vamos a permitir que ninguna Comunidad Autónoma tenga más privilegios que otra". El mensaje era idéntico... pero en dirección opuesta.

Su reforma fiscal fue tumbada en el Congreso en noviembre de 2024, en lo que se describió como "la noche más caótica" del hemiciclo en años. El propio Gobierno la culpó internamente de no haberla gestionado bien.

A estas alturas, España lleva más de tres años con los Presupuestos prorrogados, y los de 2026 ni siquiera tienen fecha.

Feijóo dice tener la contrarreceta, basada en la avanzadilla andaluza: "Si España deja de ser un infierno fiscal, recaudaremos más porque habrá más actividad y financiaremos los servicios públicos con lo que generemos, no con la mayor deuda pública de la historia".

Pero el daño mayor a Montero llegó por otro flanco. En noviembre de 2024, puso "la mano en el fuego"por Santos Cerdán ante la comisión Koldo del Senado... y siete meses después, el número tres del PSOE entraba en Soto del Real en prisión provisional.

El empresario Víctor de Aldama había señalado también al jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, como receptor de comisiones. La vicepresidenta lo negó todo. Y dijo sentirse "profundamente traicionada, dolida e indignada" con Cerdán.

Un manual contra el otro

Frente al aguante agónico de Sánchez ante la oleada de corrupción y los escándalos de su política territorial, Juanma Moreno presentó en octubre de 2025 su libro Manual de convivencia. La vía andaluza. Un título de todo menos casual: es la respuesta directa al Manual de resistencia de Sánchez.

Frente a la "resistencia", "convivencia". Frente a la crispación, "la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión", en palabras del propio barón andaluz. Y eso es exactamente lo que Feijóo no deja de prometer para España: "Ser previsible, aburrido, estable, defensor de la institucionalidad".

Este lunes, fuentes cercanas al presidente andaluz lo aclaraban: "La legislatura estaba concluida. ¿Para qué perder más tiempo?".

Además, estaba el factor sorpresa, cuando todo el mundo daba por hecho el 31-M como fecha electoral. "Creo que el PSOE está ahora mismo absolutamente descolocado. Eso me llega", comentaba un colaborador directo de Moreno.

Desde la dirección nacional añadían una lectura más larga: "La mayor garantía de que no haya bloqueos en Andalucía es votar al Partido Popular". Porque "María Guardiola ayudó a ganar a Mañueco, y ya veremos si la victoria de Mañueco también ayuda a Juanma".

Montero acumula hoy cinco cargos simultáneos: vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y diputada por Sevilla. Es un caso sin precedentes en la democracia española reciente.

Como dijo EL ESPAÑOL, "los ministros lo son de toda la nación", pero Montero "compatibiliza sus cargos ministeriales con los de candidata autonómica", lo que hace "difícil pensar que en su labor de Gobierno vaya a priorizar el beneficio de los ciudadanos" de Andalucía sobre el interés del Gobierno.

El último sondeo del Centra, el CIS andaluz, era demoledor para Montero. El PP de Juanma Moreno obtendría entre 57 y 59 escaños, manteniendo la mayoría absoluta, mientras Montero quedaría por debajo de los 30 escaños de 2022, resultado que sería el peor de la historia del PSOE-A.

Si esto, efectivamente, es lo más parecido a una primera vuelta de las generales. Si sólo un candidato poco sanchista no se descalabró en esta sucesión de autonómicas –Carlos Martínez en CyL–. Y si a la vuelta de Semana Santa empieza la precampaña a la vez que el primer juicio a José Luis Ábalos y a Koldo García... el 18 de mayo puede comenzar un último año agónico para el sanchismo.