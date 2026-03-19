Sánchez prioriza la respuesta a la guerra de Irán y aplaza los Presupuestos indefinidamente: "Hay que estar en lo urgente"

El presidente hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para convalidar el paquete de ayudas en el Congreso.

Sánchez defiende que la apuesta española por las energías renovables ha minimizado el efecto de la crisis en el precio de la electricidad respecto a otros países europeos.

El Gobierno se centra en aprobar un Real Decreto Ley para paliar el impacto económico de la guerra, especialmente en precios de gas, petróleo y fertilizantes.

Pedro Sánchez pospone indefinidamente la presentación de los Presupuestos Generales de 2026 para priorizar la respuesta a la guerra de Irán.

Pedro Sánchez ha insistido este jueves en Bruselas en que el Gobierno concentra todas sus energías en sacar adelante el Real Decreto Ley para dar respuesta al impacto económico de la guerra en Irán, que se aprobará este viernes, y ha aplazado indefinidamente la presentación de los Presupuestos Generales de 2026, que había prometido para el primer trimestre.

"Estamos centrados en el Real Decreto Ley (...) Esta no es una crisis cualquiera. Es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, que está teniendo un impacto muy cierto, no solamente en los precios del gas y del petróleo, sino también de los fertilizantes", ha dicho el presidente del Gobierno a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas.

"Vamos a trabajar, por supuesto, en los Presupuestos. Pero insisto: el Gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni lineal por los planes que pueda tener uno", ha alegado Sánchez para justificar este nuevo retraso.

"Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Yo, desde luego, no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues, evidentemente, la Administración, en este caso el Gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto", insiste el presidente del Gobierno.

"Vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los Presupuestos. Pero el gobierno de España está en esto, en lo importante, lo urgente, que es proteger a nuestros ciudadanos", ha asegurado Sánchez.

Aunque ahora se escuda en la guerra en Irán, lo cierto es que el presidente del Gobierno ha incumplido por tercer año consecutivo la obligación constitucional de presentar los Presupuestos, consciente de que carece de apoyos suficientes en el Parlamento.

Precisamente, aunque no ha detallado las medidas del Real Decreto Ley, Sánchez ha llamado a la “responsabilidad” de "todos" los grupos parlamentarios para que el paquete de ayudas sea convalidado en el Congreso de los Diputados.

"Yo apelo a la responsabilidad del momento, y a que todos los grupos parlamentarios, y en primera línea el Gobierno, estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española. Lo que nos exige la sociedad española es protección y una mirada larga y coherente con lo que estamos haciendo en política energética, que es lo que nos está salvando".

La 'lección' de las renovables

En este sentido, el presidente del Gobierno ha defendido que la guerra en Irán está afectando a España mucho menos que al resto de los Estados miembros de la UE, gracias a la apuesta decidida por las energías renovables.

Esto ha permitido que el precio de la electricidad en España se situara el pasado sábado en 14 euros por megavatio hora, mientras que en otras grandes economías de la UE superaba los 100 euros.

"Esa es la principal lección que me gustaría compartir hoy con los líderes europeos, especialmente con aquellos que quieren debilitar las políticas climáticas de manera injustificada", ha apuntado Sánchez.

"Los datos, los hechos, más allá de la ideología y de las opiniones, lo que demuestran es que esto (la apuesta por las renovables) es autonomía estratégica. Esto es defender los intereses de Europa", asegura el presidente del Gobierno.