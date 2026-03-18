Sánchez utilizará la foto con Zelenski, 24 horas antes de la cumbre de la UE, para avalar su 'no a la guerra' ante los socios

El Gobierno español retrasa el anuncio de medidas económicas a la espera de decisiones europeas sobre el tope al precio del gas y nuevas ayudas de Estado.

Sánchez busca reafirmar el compromiso de España con Kiev mientras afronta críticas internas y de algunos socios europeos por su postura respecto a las guerras en Ucrania e Irán.

España y Ucrania firmarán acuerdos de cooperación en defensa aérea, reconstrucción de infraestructuras y energía durante la visita de Zelenski.

Pedro Sánchez recibe a Volodímir Zelenski en Moncloa justo antes de la cumbre europea, utilizando la foto como aval político de su posición sobre Ucrania.

Pedro Sánchez recibe este miércoles a Volodímir Zelenski en Moncloa en el mejor momento posible para el presidente del Gobierno, que es el menos bueno para su imagen ante sus socios europeos.

La visita –la cuarta del líder ucraniano a España desde el inicio de la invasión rusa– llega exactamente 24 horas antes de que Sánchez aterrice en Bruselas para un Consejo Europeo donde su posición es, en el mejor de los casos, incómoda.

La foto con Zelenski la utilizará como un aval político. Le ancla al bando correcto de la guerra que más consenso ha suscitado en la UE en un momento en que su "no a la guerra" a propósito del ataque de EEUU e Israel contra Irán le ha granjeado el rechazo de Trump y las reservas de varios socios europeos.

La visita responde a una gira europea de Zelenski que ha incluido Rumanía, Francia y Reino Unido, y que concluirá con su participación telemática en el propio Consejo Europeo.

Pero para Moncloa es una oportunidad de reafirmar su máximo compromiso con Kiev. Y al mismo tiempo, para insistir en que ese apoyo se basa "en los mismos principios" que su ya más divisiva toma de posición respecto a Israel y EEUU.

"España se compromete con Ucrania el tiempo que sea necesario, especialmente en un contexto de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos", apuntan fuentes de Moncloa.

Firma de acuerdos

Ese posicionamiento tiene una traducción concreta en la agenda del miércoles. Zelenski y Sánchez firmarán en Moncloa varios acuerdos de cooperación bilateral que, según fuentes de Presidencia, incluyen compromisos en defensa aérea, reconstrucción de infraestructuras y energía.

Después, el presidente ucraniano se reunirá con los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, para cerrar la jornada con una audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela a las 17:30 horas.

El simbolismo de la secuencia importa. Al pasar por las tres instituciones del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Jefatura del Estado–, Zelenski consagra a España como aliado de Estado.

Y Sánchez llega a Bruselas con esa fotografía en el bolsillo, lista para ser exhibida ante quienes le acusan de "gestos electorales" y no de política exterior.

Esa acusación tiene nombre y apellidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado a decir en privado que el presidente español actúa como Viktot Orbán, el húngaro, en función de sus intereses internos. Esa frase la atribuye Moncloa a rumorología, pero la rebaten con datos.

Atacar Teherán perjudica a Kiev

El dato más grueso es el del préstamo de los 90.000 millones procedentes de los activos rusos congelados en territorio de la UE.

El Consejo lo aprobó en diciembre ese préstamo de guerra para Ucrania y Hungría se comprometió entonces a no vetarlo. Ahora, a menos de cuatro semanas de las elecciones húngaras del 12 de abril, Orbán ha dado marcha atrás y bloquea también el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

Su excusa es el corte de suministro del oleoducto Druzhba, que ha cortado el suministro de crudo ruso, a cuyo acceso sólo Hungría y Eslovaquia tienen derecho, por una excepción de los Veintisiete. Zelenski alega que ese corte lo provocó un ataque ruso.

España, por su parte, no sólo apoya el préstamo sino que recuerda que haber atacado Irán ha subido precios y recortado suministros. Así que mientras presiona para que Hungría cumpla con lo pactado, confía en que abril tiene 30 días y las elecciones que pueden descabalgar a Orbán por primera vez desde 2010 son el día 12.

Pero Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, ya ha advertido que tomará el relevo del veto húngaro si es necesario.

La urgencia es real. EEUU dejó de dar apoyo económico a Ucrania en enero de 2025, cuando había entregado un total de 127.000 millones de dólares. La UE acumula ya 194.000 millones de euros y quiere entregar esos 90.000 a Kiev, cuyas capacidades eléctricas han quedado reducidas en un 70% por los bombardeos rusos.

"Son muy importantes esos 90.000 millones por dos razones", explican fuentes de Moncloa. Porque el apoyo americano ha desaparecido, por un lado.

Y porque el conflicto iraní ha disparado la demanda de misiles Patriot hasta saturar la capacidad de producción, por otro. Esto añade tensión sobre el suministro a Ucrania. "Y Kiev es la primera línea de defensa europea".

Retrasar ayudas por el Consejo

Mientras Sánchez despliega su agenda ucraniana, el Gobierno afina los últimos detalles de un paquete de medidas económicas que no llegará hasta el viernes.

El retraso tiene una explicación oficial: había que hablar con los sectores afectados, los agentes sociales, los grupos parlamentarios...

Pero hay otra realidad: el Consejo Europeo de este jueves abordará el tope al precio del gas y las condiciones para que Bruselas autorice temporalmente nuevas ayudas de Estado, y Moncloa necesitaba saber qué margen dejaba Bruselas antes de comprometerse con cifras y mecanismos concretos.

A Moncloa le convenía ver cómo evolucionaba la posición de la Comisión y del resto de Estados miembros, admiten fuentes de Presidencia.

La decisión de esperar al viernes se tomó para no aprobar un paquete que la UE pudiera invalidar o superar horas después. Es una justificación técnicamente razonable, aunque políticamente costosa ante la urgencia de familias y empresas afectadas por la subida de precios en combustibles y fertilizantes.

El Gobierno asegura que el paquete irá más allá de los parches de corto plazo.

Según fuentes del Ejecutivo, las medidas incluirán instrumentos paliativos frente a precios elevados. Pero también una aceleración del despliegue de las renovables con "iniciativas innovadoras y de impacto".

La lógica de fondo, según estas fuentes, es geopolítica: si el 56% de los insumos energéticos de la UE son gas y petróleo, la dependencia de suministros exteriores convierte cada conflicto global en un problema de factura doméstica.

Por su parte, el PP desmiente las consultas previas que el Gobierno dice haber mantenido con los grupos parlamentarios.

"Sólo hemos tenido un contacto, el día que nos pidieron nuestras propuestas, ni nos respondieron", afirman fuentes del principal partido de la oposición. Es una grieta que Sánchez necesita tapar antes de aprobar un decreto el viernes, que llegue luego al Congreso sin los apoyos que necesita para convalidarlo.