Ayuso acusa a Sánchez de inflar el censo un 10% y pide garantías con el DNI digital: "Me preocupa que haya elecciones limpias"

Isabel Díaz Ayuso antes de un pleno de la Asamblea de Madrid en una imagen de archivo. Diego Radamés Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de inflar el censo electoral en Madrid hasta un 10% por la regularización y nacionalización masiva de inmigrantes. Ayuso advierte que la incorporación de nuevos votantes podría afectar el reparto de escaños y tensionar los servicios públicos en la región. La presidenta madrileña expresa su preocupación por la seguridad del proceso electoral y pide garantías en la verificación del DNI digital para evitar posibles fraudes. Ayuso critica la rapidez y falta de rigor del Ejecutivo central en la implantación de estos cambios y exige explicaciones sobre la transparencia del proceso electoral.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este miércoles que la regularización masiva de inmigrantes y el proceso de nacionalización vinculado a la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez podrían "inflar los censos en la región directamente en un 10%" y, además, tensionar los servicios públicos.

La presidenta madrileña ha vinculado la regularización masiva y la nacionalización con la verificación del DNI digital y el riesgo de alteración del censo electoral. “Me preocupa que haya elecciones limpias”, ha asegurado, subrayando que el sistema actual debe contar con todas las garantías para evitar fraudes o errores, especialmente ante la incorporación de miles de nuevos votantes.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Tres Cantos, Ayuso ha alertado de que el Ejecutivo siga adelante con estos procesos "con gran prisa y sin ningún rigor".

Según la presidenta, la regularización masiva de inmigrantes irregulares podría incorporar al censo electoral a más de 850.000 personas, a las que se sumarían quienes accedan por criterios de arraigo u otros criterios subjetivos.

A ello se añade, siempre según palabras de la presidenta, la nacionalización masiva ligada a la Ley de Memoria Democrática, que afectaría a 2,3 millones de personas, más un millón que ya ha solicitado este trámite.

"Calculamos que más de medio millón de personas podrían incorporarse directamente a los censos de la Comunidad de Madrid, por elección o por omisión, porque así lo ha instituido el Ministerio de Bolaños", ha explicado Ayuso.

En su opinión, esta situación inflaría los censos madrileños en torno al 10%, con un posible impacto de hasta diez escaños en el reparto electoral de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha llegado incluso a plantear la veracidad de los votos CERA que se puedan obtener en países como Cuba donde "no viven en democracia".

"Muchos ciudadanos regularizados van a votar en elecciones municipales si provienen de países con convenios de reciprocidad. Imagínense cómo puede ser el proceso de votar en Madrid, pero desde Cuba", ha planteado la presidenta.

DNI digital

Ayuso también ha puesto el foco en la verificación del DNI digital. Ha recordado los problemas que surgieron en las elecciones de Castilla y León, donde "no había sistemas de verificación en las mesas".

A renglón seguido, Ayuso se ha preguntado "qué necesidad había de implantar todo esto con tanta prisa" cuando el sistema tradicional con DNI físico "siempre ha funcionado bien".

Además, ha asegurado que poner en marcha verificadores del DNI electrónico es muy sencillo y que, por ejemplo, la comunidad comenzará a implantar la verificación digital a partir del 4 de abril.

Junto a las posibles alteraciones del censo, Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de "reventar los servicios públicos" y de no dotarlos de recursos para gestionar estas regularizaciones masivas.

"No tenemos médicos suficientes, infraestructuras fundamentales, carreteras, trenes ni energía; hay proyectos estancados por falta de previsión", ha añadido.

La presidenta madrileña ha concluido asegurando que estas medidas podrían tener "tintes profundamente antidemocráticos" y ha exigido al Gobierno explicaciones sobre las garantías del proceso electoral, en un contexto en el que, ha recordado, el Ejecutivo de Sánchez ha estado rodeado de polémicas relacionadas con el voto por correo y otros procesos electorales.

"Me preocupa que en España haya unas elecciones limpias, que estén garantizadas que los censos lo estén también. Que haya rigor", ha finalizado a preguntas de los medios de comunicación.