Feministas del PSOE, contra la Ley Trans, tras la expulsión de su concejal que se cambió de sexo: "Hay más de 100 casos"

Entre los casos destacan funcionarios, presos y hombres inscritos en sistemas de protección a mujeres que han cambiado de género para obtener ventajas legales o administrativas.

El grupo feminista ha contabilizado más de 100 casos en España donde hombres han cambiado de género en el registro para acceder a beneficios, plazas o espacios reservados a mujeres.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres y feministas del PSOE critican la Ley Trans por facilitar posibles usos oportunistas de la autodeterminación de género.

Un concejal del PSOE en Palencia se cambió de sexo legalmente para acceder a ayudas reservadas a mujeres, generando una polémica interna en el partido.

El concejal del PSOE en Carrión de los Condes (Palencia), Manuel Garrido, ha generado sin pretenderlo una crisis dentro del partido.

Garrido, propietario de una fábrica de miel, se cambió de sexo legalmente —de masculino a femenino— para poder acceder a ayudas destinadas a mujeres apicultoras.

Aunque el PSOE optó por expulsarlo del grupo municipal, la polémica no se cerró ahí. Su comportamiento ha dado pie a las feministas para salir en contra de la Ley Trans.

El caso ha tensado al partido. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres alerta sobre el riesgo de que la ley de autodeterminación de género se utilice para fines oportunistas.

Esta asociación, en la que militan destacadas feministas del PSOE como la exdiputada Ángeles Álvarez que ejerce de portavoz, asegura que este caso "pone de manifiesto" que "los cambios registrales de sexo por simple auto identificación abren la puerta a pervertir la finalidad de las acciones positivas que tratan de corregir la discriminación con razón de sexo".

Mediante un comunicado, la asociación asegura que "es la autodeterminación del sexo registral lo que genera incertidumbre interpretativa, inseguridad en la aplicación administrativa y riesgo de uso oportunista del sistema jurídico".

Las feministas lamentan "la mala calidad" de la Ley Trans, impulsada por Irene Montero cuando era ministra, y aseguran que "la responsabilidad en estos casos es del legislador que despreció la obligada seguridad jurídica".

La norma salió adelante con el respaldo no sólo de Unidas Podemos, sino también del PSOE, tras una serie de críticas internas a la norma que encabezó la exvicepresidenta Carmen Calvo.

La Alianza contra el Borrado incluso inquiere al PSOE que, en casos como este, el problema "no es sólo de ética interna; debería ser también de coherencia política" y le pregunta "por cuánto tiempo se seguirán trivializando las políticas de igualdad y permitiendo la ingente cantidad de casos en que se está utilizando esa ley jurídicamente insegura".

Un centenar de casos

El grupo feminista ya ha contabilizado más de 100 casos, que ha puesto en un mapa de impactos de la autodeterminación del sexo registral, divididos en cinco categorías: violencia machista, espacios de mujeres, oposiciones, custodia de menores y prisiones, o varios.

En todos ellos y apoyados por noticias publicadas por diferentes medios, diferentes hombres han cambiado de género en el registro sin necesidad de operación, y con la única finalidad de acceder a puestos o espacios reservados para mujeres.

El caso más llamativo hasta ahora se produjo en 2024, cuando 37 funcionarios de cuerpos de seguridad y miembros del Ejército destinados en Ceuta se autopercibieron como mujeres, sin cambiar de sexo ni de pareja, para intentar promocionarse de manera interna.

Otro caso registrado corresponde a seis varones madrileños inscritos en el sistema VioGen de protección a las víctimas de violencia machista, que se cambiaron de género para intentar ingresar en el mismo centro de acogida y residencia para mujeres maltratadas en el que se encontraba su expareja.

También fue mediático el caso de seis presos en Asturias que pidieron acogerse a la Ley Trans para cambiar al módulo de mujeres. Aunque, al final, sólo uno siguió adelante.

El último caso registrado es el del concejal socialista de Carrión de los Condes.

No es el único de este mes: otro sucedió en Ceuta, cuando una agente de la Policía Local pidió invalidar el procedimiento de malos tratos contra su expareja, asegurando que ahora ambos eran mujeres y que su pena de 11 meses de cárcel no debió tramitarse en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.