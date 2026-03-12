El Gobierno aprobará el martes medidas por la guerra de Irán: control del precio de la energía y la prohibición de despidos

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la entrevista en 'La hora de la uno' de TVE. TVE

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno aprobará el martes nuevas medidas para mitigar el impacto económico de la guerra de Irán. Entre las acciones destacan el control del precio de la energía, la prohibición de despidos por causas energéticas y la limitación de los desahucios. También se contemplan planes de movilidad para empresas y medidas fiscales para los sectores más afectados por la subida del combustible. Está en negociación la congelación de alquileres y el control de precios en la cesta de la compra, aunque hay reticencias dentro del Gobierno.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará medidas para paliar el alza de los precios por la guerra de Irán.

Entre ellas estarán la prohibición de despidos por causas energéticas, el "control de los precios de la energía" y la limitación de los desahucios.

También planes de movilidad para empresas y medidas fiscales para los sectores más afectados por la subida de la gasolina y el gasóleo.

Sobre la mesa de negociación también está la congelación de los alquileres y el control de los precios de la cesta de la compra, dos medidas que defienden los ministros de Sumar y que encuentran reticencias en el sector socialista del Gobierno.

Lo que sí que no estará en este decreto será la bajada del IVA de la energía, como reclama el PP, o la de los alimentos al 0%, como ha pedido esta misma semana el presidente de Mercado, Juan Roig.

La idea es que el Consejo de Ministros del próximo martes dé luz verde a un decreto ley con un paquete de medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra contra Irán y que llegue "a todos los ámbitos económicos, sociales y energéticos".

En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, la vicepresidenta ha querido dar un mensaje de "tranquilidad" porque estas medidas, que siguen negociándose, entrarían inmediatamente en vigor con la publicación de la norma en el BOE, es decir, el próximo miércoles.



Según ha dicho, las medidas prioritarias que debe incluir son "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie", mientras que para proteger a la ciudadanía habría que actuar frente a los desahucios y "congelando arrendamientos".

"Estamos calibrando las medidas día a día y el próximo martes aprobaremos algunas".

