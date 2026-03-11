Sánchez anuncia la creación del 'odiómetro': una herramienta que medirá la crispación y la polarización en redes sociales

El Gobierno incluirá un nuevo delito de 'alteración algorítmica' para exigir responsabilidades a las redes sociales por la amplificación del odio.

Sánchez critica a Elon Musk y a los 'tecno-oligarcas', acusando a X (antes Twitter) de amplificar los discursos de odio tras reducir los equipos de moderación.

El instrumento estará gestionado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y sus resultados serán públicos.

Pedro Sánchez anuncia el 'odiómetro', una herramienta para medir la huella del odio y la polarización en redes sociales.

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a poner en marcha una nueva herramienta para medir "la huella del odio y polarización" que permitirá medir "el nivel de presencia, amplificación e impacto de estos discursos en redes sociales".

Este "instrumento" estará a disposición del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que "expondrá los resultados para que se sepa quién frena el odio, quién mira para otro lado y quién hace negocio con ellos".

Durante el I Foro contra el odio celebrado en la Galería de Colecciones Reales, Sánchez ha prometido que se tratará de una "herramienta transparente y rigurosa, basada en criterios académicos con análisis cuantitativo y expertos".

Sánchez ha prometido que "se van a exigir responsabilidades" gracias a los resultados que arrojen "estas mediciones" porque "cuando algo se mide deja de ser invisible"

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a criticar a Elon Musk y a los "tecno-oligarcas" y ha prometido que "las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente".

Sánchez ha vuelto a cargar contra X, antigua Twitter, a los que acusa de convertir el odio "en un arma de polarización masiva". Incluso ha recordado que, una vez que la compró el propietario de Tesla, se "redujeron los equipos de moderación" y "el discurso de odio aumentó un 50%"

En su ofensiva contra los propietarios de redes sociales ha sumado un delito de nueva creación sobre "alteración algorítmica" que ya anunció recientemente.

"Cuando los tecno-oligarcas decidieron imponer su agenda política en RRSS, pasamos de la libertad de expresión a la libertad de agresión; a un espacio donde el insulto se presenta como opinión y el acoso como debate", ha terciado Sánchez.

