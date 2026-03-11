El PSOE lleva al Congreso una iniciativa contra "el acoso a Sarah Santaolalla" y otros "profesionales de los medios"

La iniciativa también critica los ataques verbales de representantes de Vox contra medios públicos y pide al Congreso apoyar la libertad de información y proteger a los profesionales del periodismo.

Se mencionan los casos de Sarah Santaolalla, Elena Reinés y Héctor de Miguel (Quequé), todos afectados por acoso y amenazas en las últimas semanas.

La propuesta denuncia presiones y amenazas en redes sociales que, según el PSOE, están provocando autocensura entre comunicadores y poniendo en riesgo la convivencia democrática.

El PSOE presenta en el Congreso una iniciativa para condenar el acoso y las amenazas contra profesionales de los medios, citando casos recientes como el de Sarah Santaolalla.

El PSOE llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana una iniciativa contra el acoso a Sarah Santaolalla y otros "profesionales de los medios".

La propuesta, registrada hace un mes, busca condenar "amenazas e intimidaciones" que, según los socialistas, se están produciendo en redes sociales contra varios comunicadores.

La iniciativa reivindica la libertad de información y expresión y advierte de que estos episodios pueden provocar la "autocensura de los profesionales de los medios", lo que pone en riesgo la "convivencia democrática".

El texto, al que ha accedido este periódico, cita el caso de la tertuliana Sarah Santaolalla, que ha interpuesto una demanda contra "el agitador ultraderechista" Vito Quiles por acoso.

También menciona a la periodista y cofundadora de Woke Up News Elena Reinés, que abandonó las redes tras asegurar que estaba "asustada por la multitud de amenazas de muerte".

Asimismo recoge el caso del humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, que comunicó su retirada temporal después de denunciar amenazas de "agitadores ultraderechistas".

Los medios públicos, "en la diana"

Según el PSOE, estos tres episodios se han producido "en apenas quince días" y evidencian una presión que puede limitar "la convivencia democrática y la democracia" si deriva en autocensura de comunicadores.

La iniciativa añade que "las fuerzas ultras han puesto en la diana a las televisiones públicas europeas" y a los especialistas que participan en ellas.

En ese punto recuerda las declaraciones de diputados de Vox, en referencia a José María Figaredo y Manuel Mariscal, que dijeron que había que entrar en RTVE con "motosierra o lanzallamas".

También cita otras intervenciones parlamentarias en las que se ha calificado a la corporación pública de "escaparate de la putrefacción" y a sus profesionales de "okupas e intoxicadores".

Ante esta situación, la propuesta plantea que el Congreso inste al Gobierno a "apoyar el derecho a la libertad de información, de expresión y de opinión".

Asimismo, pide garantizar "el desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura" y defender "los medios públicos de comunicación como pilar fundamental de la democracia".