El PP ofrece al Gobierno bajadas del IVA y duplicar la exención por hijo ante la crisis que puede provocar la guerra en Irán

El PP reclama que el Gobierno apruebe estas medidas de inmediato para aliviar a familias, industria y pequeños negocios.

El partido estima que una familia tipo podría ahorrar hasta 900 euros al año con estas propuestas.

Entre las medidas destaca reducir el IVA de la energía al 10% y duplicar la exención por hijo en el IRPF.

El PP propone un paquete de rebajas fiscales para hacer frente al aumento de precios de la energía por la guerra en Irán.

El Partido Popular (PP) ha decidido adelantarse al Gobierno con un paquete cerrado de rebajas fiscales para responder a la nueva subida de precios de la energía.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo reclama al Ejecutivo que lo apruebe "este mismo martes" en el Consejo de Ministros.

Los populares sostienen que los españoles "llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez". Apuntan a una combinación de salarios estancados, impuestos al alza y una nueva sacudida en la factura energética ligada a la guerra en Irán.

Mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha limitado en los últimos días a admitir queel Gobierno “está estudiando” cómo afrontar el impacto económico del conflicto, el PP ha optado por concretar su receta.

"No es tiempo de eslóganes. Es tiempo de propuestas", resumen fuentes de la dirección popular, que acusan a La Moncloa de llegar tarde a cada crisis.

El eje del plan es el IRPF y se dirige de forma especial a las familias con hijos.

Génova plantea "revalorizar el salario de los españoles" a través del impuesto sobre la renta, doblando los mínimos vitales por descendiente a cargo y actualizando los tramos para recoger la inflación acumulada.

Según los cálculos internos del partido, esa reforma del IRPF supondría "un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente". El mensaje político es que, si los sueldos reales no suben, al menos se reduzca la mordida fiscal sobre las nóminas, especialmente en los hogares con más cargas familiares.

La segunda pata del paquete se centra en el recibo de la luz y del gas.

El PP propone bajar al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores “en un momento de subida del precio de gas y petróleo”.

Con esta medida, los de Feijóo quieren aprovechar el precedente de las rebajas temporales aplicadas durante la crisis de precios desencadenada por la guerra de Ucrania. Pero ahora buscan que esa reducción del tipo impositivo se active ya y se extienda de forma generalizada a hogares y empresas ante la nueva tensión por Irán.

Además, Génova reclama suprimir el impuesto a la generación eléctrica.

Ese tributo ha sido uno de los instrumentos del Gobierno para contener beneficios de las eléctricas y financiar parte de su "escudo social" frente al encarecimiento de la energía.

Los populares sostienen que su eliminación aliviaría directamente los costes energéticos del sistema y acabaría trasladándose a los consumidores.

En su discurso, ligan este movimiento a la necesidad de dar oxígeno a la industria y a los pequeños negocios que aún arrastran la factura de la anterior crisis.

Todas las medidas juntas suponen, según el PP, un ahorro relevante para un hogar medio. Para una familia tipo de dos adultos y dos hijos, la estimación que ofrecen es de "unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año".

Con esas cifras, el partido de Feijóo intenta presentar su propuesta como un cortafuegos fiscal ante el nuevo repunte de los precios de la energía y su impacto en la cesta de la compra. Y marcar un contraste claro con un Gobierno que, de momento, sólo ha verbalizado que monitoriza la situación y estudia posibles respuestas.

La dirección popular recalca que llevará este paquete al Congreso para medir el respaldo del resto de grupos.

Enmarca la iniciativa en su estrategia de ejercer una “oposición útil”, que no sólo critique sino que ponga sobre la mesa alternativas concretas ante cada shock internacional.

Pero el reto va más allá del trámite parlamentario.

Génova insiste en que el Gabinete de Sánchez tiene "la posibilidad de adelantarse" y asumir ya estas propuestas en el Consejo de Ministros, sin esperar a su debate en la Cámara Baja.

"Si esto va de lemas tenemos uno: 'Sí a los españoles'", resumen en la cúpula del PP.

En su relato, se trata de un plan de "urgente aplicación" en una España en la que "siempre son las clases medias las que acaban pagando la factura de todas las crisis nacionales o internacionales".

El telón de fondo es el temor a una nueva oleada inflacionista si la guerra en Irán prolonga la tensión sobre el petróleo y el gas y vuelve a disparar los costes de transporte y producción.

En ese contexto, el PP busca capitalizar el malestar presentando un menú fiscal ya redactado y fechado, y forzando al Gobierno a elegir si hace suyas, o no, las rebajas de impuestos que le ofrece la principal fuerza de la oposición.