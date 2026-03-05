Vox denuncia en Europa el "nacionalismo esquizofrénico" de la toponimia: "No decimos Brussels, pero sí Girona"

Vox alertó sobre la expansión del fenómeno lingüístico a otras comunidades, donde se reivindican variantes como el castúo o la lengua aragonesa para obtener más inversión.

Durante el acto, se destacó la reducción del español en la educación catalana, considerándolo una "segregación" y evidenciando discriminación lingüística según informes europeos.

El diputado Jorge Campos criticó el "nacionalismo esquizofrénico" en Baleares y el uso de la toponimia en lenguas cooficiales como herramienta de separación.

Vox denunció en el Parlamento Europeo el uso político de las lenguas por parte del nacionalismo y la izquierda para dividir a la sociedad.

Esa estrategia, a juicio del partido de Santiago Abascal, tiene su máxima expresión en Baleares, donde se "sufre un nacionalismo esquizofrénico" porque se trata —"es curioso"— de un nacionalismo catalán importado.

Así lo afirmó el diputado mallorquín en el Congreso Jorge Campos durante un acto celebrado en la Eurocámara bajo el título La lengua que une a Europa con el mundo. El español, patrimonio de Europa y del mundo, organizado por Vox.

En el encuentro, además de Campos, participaron también el eurodiputado Juan Carlos Girauta, el diputado en el Parlament de Cataluña Manuel Acosta y el portavoz nacional de Educación de Vox, Joaquín Robles.

Para el diputado balear, el problema en sí "no son las lenguas, sino los derechos de los ciudadanos", que están "amenazados" por esa "utilización política".

Y el mejor ejemplo de la lengua como "arma" de separación se puede ver, según Campos, en la toponimia. Se usa para extender nombres en las lenguas cooficiales bajo el "falso argumento" de que la toponimia en español "es impuesta".

"En castellano no decimos que nos vamos de viaje a New York o que estamos en Brussels, pero decimos Girona o A Coruña, hasta a eso hemos llegado".

Esa batalla, además de en la capital europea, la está dando Campos sobre todo en el Congreso.

Porque en la futura reforma de la Constitución para que Formentera elija un senador propio, está previsto que se incluya el topónimo catalán de Ibiza, Eivissa.

Se trata, en palabras de Campos, de "una puñalada más a la unidad nacional" para avanzar en la construcción de "nacioncillas".

Español en Cataluña

Durante el foro, el eurodiputado Juan Carlos Girauta recordó que el castellano es un idioma que hablan más de 500 millones de personas y es oficial en 20 países.

Resulta "ridículo", dijo, que precisamente en España, donde nació esta lengua, haya niños que no puedan estudiarlo.

En ese punto le secundó el diputado catalán Manuel Acosta, que denunció que en Cataluña se mantiene un sistema educativo en el que el castellano queda reducido prácticamente a la asignatura de Lengua y Literatura.

En educación infantil no se imparten materias en castellano y, en secundaria y bachillerato, su presencia se limita a dos o tres horas semanales. Eso evidencia una "segregación" del español en la escuela catalana.

A esa conclusión de "discriminación" también llegó el propio Parlamento Europeo.

En su informe de 2024, tras la visita de varios eurodiputados a las aulas catalanas, se constató que el actual sistema "reduce de facto el español a una presencia residual".

También que la Generalitat ha bloqueado la ejecución de las sentencias que fijaban un mínimo del 25% de clases en castellano.

El portavoz nacional de Educación de Vox, Joaquín Robles, advirtió además de que el fenómeno lingüístico se está extendiendo a otras comunidades autónomas.

En algunos territorios se están impulsando ahora iniciativas para reivindicar variantes lingüísticas como el castúo o la lengua aragonesa: "Es un virus pegadizo".

¿Y por qué lo hacen? "Se dan cuenta de que si se quejan y reivindican una lengua propia obtienen más inversión".