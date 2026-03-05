La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este jueves un maratón de reuniones con agentes sociales y organizaciones de autónomos para abordar la adopción de medidas inmediatas con las que amortiguar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, Díaz se reunirá con los máximos dirigentes de CCOO y UGT y de las patronales a las 10:30 horas en el Ministerio de Trabajo y a las 16:00 horas lo hará con las principales organizaciones de autónomos.

"Al tejido económico y social lo hemos convocado con carácter inmediato para prevenir escenarios que deseamos que no se produzcan, paro tener todo debatido y listo para en el caso de ser necesario que actuemos, actuar", explicó ayer la ministra.

"Vamos a volver a estar a la altura", dijo este miércoles la ministra, quien aseguró que el Gobierno volverá a proteger a las empresas y trabajadores españoles. "Ya lo hemos hecho en el año 2020, con los ERTEs, y lo vamos a volver a hacer", añadió.