Yolanda Díaz se reúne hoy con los agentes sociales para abordar medidas por el conflicto en Oriente Próximo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este jueves un maratón de reuniones con agentes sociales y organizaciones de autónomos para abordar la adopción de medidas inmediatas con las que amortiguar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.
En concreto, Díaz se reunirá con los máximos dirigentes de CCOO y UGT y de las patronales a las 10:30 horas en el Ministerio de Trabajo y a las 16:00 horas lo hará con las principales organizaciones de autónomos.
"Al tejido económico y social lo hemos convocado con carácter inmediato para prevenir escenarios que deseamos que no se produzcan, paro tener todo debatido y listo para en el caso de ser necesario que actuemos, actuar", explicó ayer la ministra.
"Vamos a volver a estar a la altura", dijo este miércoles la ministra, quien aseguró que el Gobierno volverá a proteger a las empresas y trabajadores españoles. "Ya lo hemos hecho en el año 2020, con los ERTEs, y lo vamos a volver a hacer", añadió.
Llega a Torrejón un avión militar con 171 españoles repatriados de Omán por la guerra en Irán
El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a Efe fuentes de Defensa.
El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.
El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Óscar Puente, contra EEUU: "Son ellos los que exponen a los suyos a la muerte, no el Gobierno de España"
El Gobierno ha respondido este miércoles al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien les lleva a una guerra injustificada y, por tanto, es el Gobierno de EEUU, no el de España.
Así lo recalcó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en TVE al ser preguntado por las afirmaciones de Bessent sobre que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".
Puente ha incidido en que ya hay norteamericanos que han perdido la vida en la guerra de Irán en unos pocos días, por lo que ha considerado que no hay correlación con la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio.
"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, ha insistido, España no comparte ni cree justificado.
En su opinión, lo que habría que hacer es "desescalar, sentarse, negociar y buscar una salida". "Sustituir las bombas y las armas por el diálogo, la concertación y sentar en la mesa, incluso, a la comunidad internacional", ha subrayado.
"Eso es lo lógico", ha añadido, tras lo que ha reiterado que "quien utiliza armas y expone a sus propios ciudadanos a la muerte no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Estados Unidos".
