Moncloa asegura que manda la fragata a petición de Chipre para dar seguridad a su población y al margen de EEUU

La fragata española se unirá a otros buques europeos y llegará a las costas de Chipre alrededor del 10 de marzo para reforzar la seguridad del país mediterráneo.

El Gobierno español insiste en que la misión es de protección y solidaridad europea, no de intervención en la guerra, y rechaza que suponga apoyo a la operación militar contra Irán.

El envío de la fragata es una medida coordinada con Francia y otros países europeos, fuera del marco de la OTAN y sin comunicación ni coordinación con Estados Unidos.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras la petición de ayuda del país para proteger su espacio aéreo tras la caída de un dron presuntamente iraní.

Chipre pidió ayuda a la Unión Europea, incluida España, el pasado lunes para proteger su espacio aéreo y tranquilizar a su población, tras caer unas horas antes en su territorio un dron, presuntamente procedente de Irán.

Ese mismo día se iniciaron los contactos entre los responsables de Defensa y de Exteriores de la UE para proteger a uno de sus socios. Los contactos, según fuentes del Gobierno, no salieron del ámbito europeo, porque Chipre no pertenece a la OTAN.

A la petición directa de Chipre, respondió Moncloa comprometiendo el envío de una fragata al Mediterráneo. Concretamente la Cristóbal Colón, que patrullaba en el Báltico, junto a un portaaviones francés, pero sin ninguna misión concreta.

Por eso, España coordinó la acción con Francia. Y, además, otros países europeos como Italia o Grecia han decidido también el envío de buques similares para proteger a Chipre.

Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez no tiene que ser comunicada a Estados Unidos, puesto que no forma parte de la operación de ataque a Irán decretada por Donald Trump y tampoco se hace en el marco de la OTAN, sino de la UE.

El dron atacó la base británica en Chipre, Reino Unido sí es miembro de la OTAN, pero este país no ha invocado la cláusula según la cual todos los miembros de esa organización tienen que intervenir si uno de ellos es atacado y Londres ni siquiera ha pedido refuerzo de su seguridad. Chipre sí lo ha hecho.

Tampoco se trata de un ataque, sino de una medida de protección de uno de los socios europeos, en un momento de guerra abierta en Oriente Medio. "Es un acto de solidaridad en defensa de un socio que pide ayuda ante un ataque exterior", aseguran.

Fuentes oficiales establecen una similitud con las baterías y tropas españolas desplegadas en los países bálticos o Turquía por la guerra de Ucrania.

En ese caso los efectivos españoles tampoco forman parte de la guerra, ni intervienen, pero ante la proximidad de un conflicto bélico se despliegan para proteger a socios europeos.

Una posición similar ha expresado este jueves la primera ministra italiana, Georgia Meloni, al asegurar: "No estamos en guerra y no queremos entrar". Porque tampoco han sido usadas las bases de Estados Unidos en Italia para los ataques a Irán, porque Meloni también está contra la acción de Trump y porque también ha enviado buques de guerra para colaborar en la protección de Chipre.

Choque con la Casa Blanca

"Si España participara en la guerra tendría que formar parte de los ataques o permitir que se utilicen las bases conjuntas para que Estados Unidos lleve a cabo la operación militar. Ninguna de las dos cosas se han producido, ni se van a producir. Lo único que ha ocurrido es que uno de los socios europeos ha pedido protección por si llega a Chipre algún misil o dron", explica un miembro del Gobierno.

Esta tesis del Gobierno es rebatida por Podemos, que entiende que el envío de la fragata supone la intervención en la guerra.

El Gobierno responde asegurando que los de Ione Belarra están necesitados de buscar un espacio político como ya hicieron cuestionando el rechazo de Sánchez al genocidio de Israel en Gaza, el apoyo a Ucrania frente a Rusia o inicialmente la oposición a Trump sobre Irán.

Fuentes de Moncloa, Exteriores y Defensa niegan que el envío de la fragata suponga dar la razón a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que el miércoles habló de la rectificación de España aceptando la participación militar en la guerra con Irán.

Explican que el envío de la fragata no se comunicó a Estados Unidos, que es totalmente ajeno a esa decisión, porque se circunscribe al ámbito europeo.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y Moncloa respondieron el miércoles con irritación a esas palabras de la Casa Blanca, negando cualquier participación militar en la guerra.

Margarita Robles negó este jueves que las palabras de la portavoz de la Casa Blanca fueran consecuencia de algo que comunicara ella al embajador de Estados Unidos en España en su reunión de esa misma tarde.

La ministra aseguró que eso es imposible porque la portavoz habló cuando aún estaba reunida ella con el embajador. Sin embargo, La Sexta mostró imágenes este jueves que prueban que la reunión de Madrid concluyó casi una hora antes de la comparecencia de Washington.

Las cámaras captan a Benjamín León saliendo del ministerio a las 18:35 horas. Karoline Leavitt comparece en la Casa Blanca a las 19:19h.

La fragata española llegará a las costas de Chipre aproximadamente el 10 de marzo y formará parte de una flotilla de buques de países miembros de la UE, con presencia sobre todo de Francia.