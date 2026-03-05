El envío de una fragata a Chipre da la razón a la Casa Blanca: España coopera militarmente con los aliados frente a Irán

El Partido Popular exige explicaciones en el Congreso y acusa al Gobierno de incoherencia por proclamar el 'no a la guerra' y, al mismo tiempo, participar en operaciones militares.

El envío de la fragata ha dividido a los socios del Ejecutivo: Yolanda Díaz lo apoya, mientras que Podemos lo considera participación en una guerra ilegal.

El Gobierno español intenta distinguir entre operaciones de defensa de la UE y la intervención militar de EEUU e Israel, aunque la oposición critica la ambigüedad de esta postura.

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para escoltar al portaaviones francés Charles de Gaulle, confirmando su cooperación militar con los aliados frente a Irán.

El anuncio de que España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre, escoltando al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, confirma lo que la Casa Blanca proclamaba este miércoles: España está "cooperando militarmente" con los aliados en la operación contra Irán.

El Gobierno saltó de inmediato a desmentir a Karoline Leavitt, la portavoz de Donald Trump, calificando de "fake news" el supuesto "cambio de actitud" del Gobierno de España, asegurando que "ha accedido a cooperar" con El ejército de Estados Unidos.

Pero el despliegue de la fragata más avanzada de la Armada deja en evidencia esa negativa.

La cronología habla por sí misma. Pedro Sánchez levantó la bandera del "no a la guerra" el miércoles por la mañana, en una declaración institucional. Horas después, la Casa Blanca se jactaba de haberle doblado el brazo.

De inmediato, Moncloa calificó de "falso rotundamente" lo anunciado desde Washington. Pero a la mañana siguiente, Defensa primero filtra una posibilidad y luego confirma el envío de una fragata a la zona de guerra.

Un buque con 200 tripulantes y con capacidad de defensa aérea no se pertrecha en tan poco tiempo.

Escenario de guerra

El Ejecutivo intenta trazar, en todo caso, una línea entre lo que denomina "defensa de la UE" y la operación militar estadounidense-israelí sobre Irán.

La ministra Margarita Robles insiste en que "una cosa son misiones de ataque y otra, de defensa".

El ministro José Manuel Albares abundó en la misma idea: "Hay dos espacios, uno que es la defensa de la UE y otro muy distinto que es la operación militar de EEUU e Israel".

Pero ese argumento trata de desligar que en toda guerra existe una faceta ofensiva y otra defensiva, y ambas forman parte del mismo esfuerzo bélico.

Y a Chipre quien le atacó fue Hezbolá, un proxy terrorista libanés de Irán. Y lo que atacó fue una base militar de Reino Unido, que no es UE, sino OTAN.

Además, la protección de la retaguardia, en este caso, la frontera oriental de la UE tras el ataque con un dron iraní a la base británica de Akrotiri en Chipre, es tan parte de la contienda como el bombardeo.

"No a la guerra"

Con respecto al eslogan esgrimido por Sánchez, en su alocución de Moncloa, el "no a la guerra", cabe recordar que también la intervención de José María Aznar en Irak fue vendida como una "misión de paz".

Y sobre todo, que en junio, durante la llamada guerra de los doce días, el Gobierno de Sánchez sí permitió que utilizaran Rota y Morón aviones cisterna y bombarderos estadounidenses como puntos de reabastecimiento en su trayecto hacia Irán.

Tampoco entonces existía "un mandato de la ONU o la OTAN", que es lo que ahora pretexta Moncloa para negar la autorización .

Por otro lado, la felicitación del presidente iraní, Masud Pezeshkian, a Sánchez por su "conducta responsable" y sus "valores morales" no ha hecho sino agravar la incomodidad del Gobierno ante sus socios y aliados.

El líder de la República Islámica agradeció la postura española contra "la agresión militar de la coalición sionista-estadounidense", mientras el senador republicano Lindsey Graham advertía que "recibir un reconocimiento del régimen iraní debería ser una llamada de atención".

Una lectura que se alinea con la posición de la Casa Blanca, que ya había exhibido la supuesta cooperación española como prueba de que Trump había "doblegado" a Sánchez.

"Sin dar cuentas al Congreso"

Mientras tanto, en el ámbito doméstico, el Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas.

Este miércoles, el partido de Alberto Núñez Feijóo pedía la comparecencia "urgente" de Sánchez en el Congreso, porque "en una democracia representativa, las decisiones trascendentales pasan por el Parlamento". Y este jueves, Cuca Gamarra acusa al Gobierno de "sonrojar a toda Europa".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, y responsable de las políticas de Defensa, recuerda en declaraciones a EL ESPAÑOL que "el Gobierno ha resucitado el 'no a la guerra' en público, mientras dice 'yo estoy con Trump' en privado y se suma a las operaciones con fragatas y medios".

Para los populares, Sánchez ha demostrado una vez más que no es un gobernante serio", afirma Gamarra, señalando el vídeo en el que parece escucharse a Robles decir al embajador estadounidense: "Yo estoy con Trump, lo que pasa que a veces aquí...".

La dirigente popular insiste en que el presidente tiene que aclarar en el Congreso si España está con sus socios y aliados o prefiere aislarse como un 'no alineado' del siglo XXI.

"Esta política Exterior y de Defensa de veleta es inadmisible", advierte, "más aún cuando hablamos de asuntos de Estado con una clara repercusión en el futuro de nuestro país".

Y es que la clave que subyace a toda esta secuencia es de política interna. El PSOE contempla la recuperación del "no a la guerra", usufructuado al Zapatero de las protestas de 2003 contra la operación bélica en Irak, como un revulsivo para movilizar a la izquierda y revitalizar la candidatura de Sánchez.

De hecho, fuentes de Moncloa admiten sin ambages que la posición les "puede favorecer políticamente" .

Pero el despliegue de la Cristóbal Colón desmorona el relato. Porque España ha acabado participando en una guerra que dice rechazar, prestando el apoyo logístico al que se negó en su suelo, pero aportándolo con sus barcos.