Sánchez enarbola el 'No a la guerra' para cambiar la legislatura y convierte el 8-M en una jornada pacifista

El presidente también alertó sobre la caída del sentimiento feminista entre los jóvenes y denunció la violencia digital y el acoso en redes como nuevas formas de misoginia.

Sánchez condenó tanto el régimen iraní como los ataques de Israel y EE.UU., apostando por la diplomacia y el apoyo internacional en lugar de la violencia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el auditorio corearon el "no a la guerra", relacionando la violencia internacional con el impacto en mujeres y niñas.

Pedro Sánchez convierte el acto institucional del 8-M en una jornada pacifista, centrando su discurso en el rechazo a la guerra en Oriente Medio.

Era el primer acto institucional del 8-M, día internacional de las mujeres que se celebra este domingo, tras el caso de Paco Salazar y de otros cargos en el PSOE.

Parecía imposible generar ilusión en el auditorio feminista del Museo del Prado pero el Gobierno lo ha conseguido a base de transformarlo en un evento pacifista tras las amenazas comerciales de Donald Trump a España por no respaldar los ataques al régimen iraní.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue la primera en entonar el "no a la guerra". Una frase que luego fue coreada por el auditorio con un entusiasmo que parecía el de la gala de los Goya en 2003.

Sánchez optaba por internacionalizar su discurso del 8-M, centrándolo en la guerra en Oriente Medio, por donde arrancaba.

"Si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia, debe ser más diplomacia y más apoyo internacional a los que luchan desde dentro", afirmaba el presidente del Gobierno en su discurso institucional.

Sánchez quería recalcar su oposición a los ayatolás, pero también a los ataques de Israel y EE.UU. "Siempre hemos condenado y repudiado el régimen iraní, pero con la misma convicción condenamos los ataques a escuelas que dejan miles de víctimas", remataba.

El jefe del Ejecutivo también afirmaba ante el auditorio femenino que "las libertades de los pueblos nunca pueden ser un argumento para bombardear otro país".

Que iba a estar marcada por los ecos internacionales ya se pudo comprobar desde el arranque cuando la ministra de Igualdad arrancó su discurso al elogiar "los valores" de Sánchez "que nos hacen dignos".

Redondo lamentaba que "la violencia genera violencia". "En especial para las mujeres y las niñas", a las que ha puesto como principales víctimas de un conflicto armado.

Redondo también ha equiparado con "la violencia" que "en las calles es real" y ha puesto como ejemplo a la tertuliana Sara Santaolalla, a la que más tarde han subido al escenario para hablar del "acoso en redes".

Ante el ministro de Transformación Digital, Óscar López, han repetido "regular las redes". "Haga lo que está en sus manos", ha afirmado una de las feministas.

Sánchez les prometía que "vamos a hacerlo" y condenaba "la violencia digital", en forma "de trolls" o de desnudos creados mediante inteligencia artificial y lo achacaba al "descontrol en la revolución tecnológica".

"Este tema no debería ideologizarse. El acoso digital no es más que otra manifestación de la misoginia de siempre", remataba.

Ni Sánchez, ni Redondo hablaban de los casos de acoso sexual producidos tanto en el seno del Gobierno como en el partido.

El jefe del Ejecutivo sí lamentaba las últimas encuestas que alertan de una bajada del sentimiento feminista entre los más jóvenes, ya sean hombres o mujeres.

"En los últimos 5 años, el porcentaje de los jóvenes que se declaran feministas ha caído 12 puntos. Sería un error despacharlo con una cierta superioridad moral, como si no fuese relevante", afirmaba Sánchez quien lamentaba que "los reaccionarios han conseguido manchar al movimiento".