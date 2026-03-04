Antelo denuncia a Vox  por usurpación de identidad y falsedad documental: "Usan su firma para cesarlo de portavoz"

Las claves nuevo Generado con IA José Ángel Antelo denunciará a la dirección de Vox por usurpación de identidad y falsedad documental tras recibir un documento con su firma para cesarlo como portavoz. Antelo afirma que no ha autorizado ni presentado ningún escrito para su cese y ha notificado lo sucedido tanto a la Asamblea Regional como a la letrada y secretaria general. El Parlamento Autonómico ha rechazado la solicitud de Vox para sustituir a Antelo por Rubén Martínez Alpañez como portavoz, reforzando la base legal de la denuncia. La crisis interna en Vox Murcia tiene precedentes judiciales, como ocurrió en la pasada legislatura con otros diputados enfrentados a la dirección del partido.

José Ángel Antelo emprenderá acciones legales contra Vox. EL ESPAÑOL ha podido confirmar con una persona de la total confianza del ya expresidente de Vox en Murcia que "denunciará en los juzgados", a la dirección del partido de Santiago Abascal, "por los delitos de usurpación de identidad y falsedad documental".

Todo ello, después de que este martes por la tarde, José Ángel Antelo recibiese "un acuse de recibo" con la solicitud de su cese como portavoz de Vox en la Asamblea Regional en un documento con la firma del propio Antelo y que no había presentado porque anunció que acabaría la legislatura, como diputado autonómico y portavoz parlamentario del partido de Abascal.

Este diario ha tenido acceso al citado documento, una "notificación electrónica", con el DNI y la firma de José Ángel Antelo. "Firmado por la persona interesada". "Contenido de la instancia: escrito de cambio de portavoz".

La reacción de Antelo ha sido acudir a un abogado, para responder en los tribunales a la presión que está recibiendo de la dirección nacional del partido de extrema derecha que trata de fulminarlo a toda costa, tras forzar la dimisión de cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) para eliminarlo de facto como su presidente.

"Han hecho un trámite parlamentario con fraude de ley y se denunciará que han presentado una solicitud sin el consentimiento de José Ángel Antelo y con su propia firma. Esto ya no es una cuestión política, se trata de un tema judicial por emplear los datos personales y la firma de otra persona", tal y como apunta esta fuente de la total confianza del todavía portavoz de Vox. "Usan su firma para cesarlo de portavoz".

De hecho, el exjugador de baloncesto de la UCAM que llegó a ser vicepresidente del Gobierno murciano, junto al PP de Fernando López Miras, también ha notificado lo sucedido a la Asamblea Regional. Primero, en una instancia presentada en la sede electrónica del Parlamento, este mismo martes, con el siguiente contenido:

"Teniendo conocimiento de la presentación en el Registro General de la Cámara, de escrito del Grupo Parlamentario Vox, del que hasta la fecha soy representante, en mi condición de portavoz del citado grupo, en el que se da cuenta de mi cese, comunico a la Mesa que ni he registrado escrito alguno ni he autorizado la utilización de certificado electrónico como representante del grupo a otros miembros del grupo".

El segundo escrito, firmado como portavoz de Vox, lo ha notificado a la letrada y secretaria general de la Asamblea Regional. El documento fechado este miércoles alerta de que la “copia digitalizada” de marras “no es válida a los efectos de entrar en la consideración de lo que en el escrito se plantea: el cese del portavoz del Grupo Parlamentario Vox y la designación de otro y de nuevos portavoces adjuntos”.

“Teniendo en cuenta que se ha podido producir una utilización indebida del certificado electrónico del Señor Antelo Paredes, como representante del Grupo Parlamentario Vox, dado que los acuerdos que se pretenden comunicar no se han adoptado válidamente por el Grupo Parlamentario, sino por algunos de sus integrantes, y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar o que de este hecho pudieran derivarse".

"La Mesa acuerda por unanimidad no dar curso al escrito presentado con número de registro 1003/2026, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario Vox sin que se tenga por designado nuevo portavoz del Grupo citado ni nuevos portavoces adjuntos”.

De momento, el Parlamento Autonómico no ha admitido la petición del grupo para sustituir a José Ángel Antelo por Rubén Martínez Alpañez, lo que aporta más argumentos legales a la denuncia que el expresidente del Comité Ejecutivo Provincial presentará en breve en los juzgados.

El precedente

La fallida maniobra de los afines a Santiago Abascal se ha saldado con la salida del partido del primer teniente de alcalde de Cartagena, Diego José Salinas. El camino judicial que emprende Antelo no es nuevo para Vox porque en la pasada legislatura también recurrieron a los juzgados los conocidos como 'diputados díscolos'.

Los entonces parlamentarios Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano llevaron a Vox a los juzgados, logrando revocar su expulsión del partido tras descubrir que el coordinador, un documentalista, una encargada de comunicación y otro trabajador de Murcia, habían creado cuentas falsas en Twitter para controlarles y atacarles con el visto bueno de Madrid.

De forma que la crisis política

solo le queda su acta de diputado y su cargo de portavoz en la Asamblea, de forma que