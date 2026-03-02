La Verja de Gibraltar cae para el delincuente, no para el policía: deberá pedir permiso en plena persecución para cruzar la raya

El acuerdo crea patrullas marítimas conjuntas y busca poner fin a décadas de tensiones policiales en la frontera y aguas jurisdiccionales.

España asume el control Schengen en Gibraltar y podrá vetar permisos de residencia y visados para terceros países, aunque la soberanía británica sobre el Peñón queda salvaguardada.

Los agentes españoles podrán patrullar, retener y registrar en controles del puerto y aeropuerto de Gibraltar, pero no podrán detener sospechosos ni entrar en domicilios privados.

El nuevo tratado elimina la frontera física entre España y Gibraltar, permitiendo libertad de movimientos, pero obliga a la policía española a pedir permiso para cruzar en persecuciones.

El tratado con Gibraltar hace "desaparecer" la frontera terrestre con la colonia británica en suelo español.

La libertad de movimientos será total, y la Verja cae... salvo para la Policía: si agentes españoles están persiguiendo a un sospechoso y éste cruza la raya sobre el suelo, antes de cruzar deberán pedir permiso a sus colegas de la Roca.

Así consta en el artículo 56 del documento, de más de 1.000 páginas, 336 artículos y varios anexos, hecho público el jueves, a menos de mes y medio de su entrada en vigor, prevista para el 10 de abril.

La disposición ha causado controversia a ambos lados de la Verja, aún en pie: en Gibraltar por ser una "cesión excesiva" de las autoridades británicas.

La oposición culpa a Fabián Picardo, ministro principal de la Roca, de incumplir su promesa de que "nunca habrá botas españolas sobre el terreno".

Pero las habrá, con armas incluidas, lo que también ha "indignado" a varios diputados conservadores en Westminster, según publicaba The Telegraph.

Pero lo cierto es que los agentes de la Policía y la Guardia Civil españoles tendrán que ser previsores, durante sus operaciones de caza al ladrón.

Porque la llamada "persecución ininterrumpida" está regulada expresamente en el citado apartado, bajo el título Uninterrupted pursuit.

Ahí se establece que los agentes que estén "persiguiendo a una persona sorprendida 'in fraganti' en uno de los delitos listados en el Anexo 8 pueden continuar la persecución al otro lado de la frontera", de conformidad con "el acervo pertinente de Schengen".​

La misma regla se aplica si el perseguido se ha "fugado de prisión provisional" o mientras cumple una pena privativa de libertad.

El propio artículo remite a futuros "arreglos administrativos" entre España y el Reino Unido "respecto a Gibraltar", que son los que detallarán las modalidades prácticas de esa persecución: cómo se notifica a la policía del otro lado, qué pueden hacer los agentes que cruzan, y en qué momento se detiene la persecución.

Controversia policial

Según lamenta la oposición británica y gibraltareña, "agentes españoles armados podrán patrullar, vigilar, perseguir sospechosos y detener a inmigrantes irregulares dentro de Gibraltar".

Pero eso sólo ocurrirá, realmente, en los controles fronterizos del puerto y el aeropuerto.

En ese caso, el acuerdo otorga a los policías españoles la facultad de "retener, registrar, entrevistar, arrestar y poner bajo protección a una persona". Incluso, podrán "registrar bienes, cuando esté justificado".

En los casos de "persecución ininterrumpida", los policías españoles deberán solicitar permiso y esperar a recibirlo para continuar la operación en curso.

Una vez en suelo gibraltareño, aunque vayan armados, no podrán usar su arma reglamentaria salvo en caso de "defensa propia". Y tienen prohibido entrar en domicilios privados.

Es más, no se les está permitido detener al sospechoso, sólo "retenerlo" y entregarlo a sus colegas de la colonia británica. Serán los agentes de la Roca los que se hagan cargo del presunto delincuente, y siempre bajo su jurisdicción y las leyes británicas.

Picardo había insistido públicamente, durante las negociaciones, en que el acuerdo nunca contemplaría presencia policial española en suelo gibraltareño.

Un portavoz de Picardo matizó que las limitaciones transfronterizas "replican las vigentes entre Estados Schengen", incluida la obligación de cesar la persecución cuando la policía local asuma el control.

El Tratado, al descubierto

La publicación del borrador completo del Tratado se produjo este jueves 26 de febrero, tras cinco largos años de negociación entre Londres y Bruselas. Y después de dos meses y medio desde que se anunció el acuerdo, el 17 de diciembre pasado.

El documento integra operativamente a Gibraltar en el espacio Schengen, aunque sin adhesión formal. Elimina la Verja después de más de un siglo como frontera física, para facilitar la libertad de movimientos. Pero traslada los controles, que serán dobles, al puerto y al aeropuerto del Peñón.

España queda como el Estado de la UE responsable de las funciones Schengen en territorio gibraltareño. Justo lo que trató de evitar Picardo hasta última hora, exigiendo que fueran "como mucho" agentes Frontex los que ocuparan garitas junto a las británicas en el puerto y el aeropuerto.

Quién entra y quién no accede a la colonia lo decidirán agentes del Cuerpo Nacional de Policía, con acceso exclusivo al Sistema de Información Schengen (SIS) y a las bases de datos europeas de entradas y salidas.

Se espera que la ratificación exprés del texto se lleve a cabo en Gibraltar la semana que viene, en Westminster antes del fin de marzo, y en el Parlamento Europeo, como muy tarde, en el minipleno de la última semana del mes que viene.

Debe entrar en vigor, en todo caso de manera "provisional", el próximo 10 de abril, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema digital de entradas y salidas de la UE.

Los residentes gibraltareños estarán exentos de someterse al sistema biométrico, pero los viajeros de terceros países deberán registrar rostro y huellas dactilares ante los agentes españoles.

Cláusula de soberanía

El acuerdo incluye una cláusula de soberanía que deja claro que Gibraltar seguirá siendo británico. "Nada en el acuerdo ni en ningún acuerdo complementario afectará a la soberanía", aseguró el Gobierno del Reino Unido.

Sin embargo, el Peñón deberá ajustarse a las normas del mercado único europeo y estará sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para garantizar la libre circulación de mercancías.

Se creará además un consejo de cooperación con representantes británicos y europeos que se reunirá una vez al año para resolver cualquier problema derivado del tratado.

¿Aguas soberanas?

La regulación de la "persecución en caliente" pretende ser un mecanismo que ponga fin a décadas de enfrentamientos entre la Guardia Civil y la Royal Gibraltar Police por persecuciones de narcolanchas hasta aguas que son consideradas como propias por las autoridades del Peñón.

Otra novedad es la creación de patrullas marítimas conjuntas con buques de tripulación mixta y marca neutral europea. Los barcos serán proporcionados por cada parte en alternancia semanal, y los arrestos los realizará la autoridad competente de la jurisdicción donde se produzca la detención.

Esto supone que España asume de manera efectiva, no sólo el blindaje de la soberanía británica sobre una zona que Naciones Unidas considera "un territorio no autónomo, pendiente de descolonización".

El Gobierno de España también reconoce implícitamente que la Roca tiene "aguas jurisdiccionales".

Todo esto ha provocado una reprobación severa del PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por haber "claudicado" y "dilapidado la posición de ventaja que tenía España, con el Brexit, sobre la soberanía de Gibraltar".

En materia aduanera, España ejercerá el control sobre las mercancías que entren en Gibraltar. El despacho de productos procedentes de fuera de la UE se realizará en puestos designados en La Línea, Algeciras y Sagunto.

Madrid también tendrá acceso a información completa sobre personas y mercancías que lleguen a las bases militares, aunque sólo para asuntos civiles. Porque las operaciones de la Royal Navy y la RAF quedan fuera del acuerdo.

De hecho, los militares británicos y aliados de la OTAN no estarán sujetos a los controles fronterizos españoles.

Veto a permisos de residencia

Uno de los aspectos más sensibles para Gibraltar es el poder de veto de Madrid sobre los permisos de residencia.

España deberá ser notificada antes de que se emitan o renueven, y podrá rechazarlos si considera que la persona supone "una amenaza para el orden público, la seguridad o las relaciones internacionales de cualquier Estado miembro".

Los visados de corta estancia para nacionales de terceros países serán emitidos directamente por España. Gibraltar solo podrá expedir excepcionalmente un número limitado de visados en frontera "por razones humanitarias", válidos únicamente para el Peñón y no para el resto del espacio Schengen.

La eliminación de la Verja pretende beneficiar a los 15.000 trabajadores que cruzan cada día, que dejarán de tener sus pasaportes sellados, y se ahorrarán las tradicionales colas.

También eximirá a los residentes gibraltareños y españoles de las restricciones post-Brexit que limitan las estancias sin visado a 90 días cada 180.