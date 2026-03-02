Maíllo acusa de "estafa" a Zapatero por sus informes a 'Julito' Martínez tras analizarlos con IA : "Son un corta y pega"
El expresidente asegura que sus informes al empresario eran "orales" y se niega a entregarlos por su "derecho a preservar la confidencialidad".
También se niega a aclarar si borró sus whatsapps con su amigo tras ser detenido por Plus Ultra: "Es mi intimidad"
Más información: Zapatero admite que sabía que 'Julito' Martínez trabajaba para Plus Ultra cuando le pagaba a él como consultor
Generado con IA
El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, acusa de "estafa" a Zapatero por los informes de consultoría que entregaba a su amigo 'Julito' Martínez.
Maíllo afirma que uno de los informes analizados con inteligencia artificial resultó ser un "corta y pega" de otros documentos.
Según el senador, Zapatero cobraba hasta 500.000 euros al año por estos informes, cifra reconocida por el propio expresidente y coincidente con lo recibido por 'Julito' de Plus Ultra.
El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha acusado de "estafa" al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por los informes de consultoría que entregaba a su íntimo amigo y asesor de Plus Ultra, 'Julito' Martínez.
Maíllo ha asegurado que desde el Partido Popular han metido en chat gpt uno de los informes de Análisis Relevante, la empresa a través de la que Zapatero cobraba por sus labores de "asesoría global", y que se trata de un "corta y pega" de otros documentos.
"Por esto cobraba hasta 500.000 euros al año", ha tildado el senador popular. Se trata de unos pagos que, además, Zapatero ha reconocido y que coinciden con la cantidad que 'Julito' recibió de Plus Ultra.
