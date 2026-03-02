Maíllo acusa de "estafa" a Zapatero por sus informes a 'Julito' Martínez tras analizarlos con IA : "Son un corta y pega"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado.

Las claves nuevo Generado con IA El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, acusa de "estafa" a Zapatero por los informes de consultoría que entregaba a su amigo 'Julito' Martínez. Maíllo afirma que uno de los informes analizados con inteligencia artificial resultó ser un "corta y pega" de otros documentos. Según el senador, Zapatero cobraba hasta 500.000 euros al año por estos informes, cifra reconocida por el propio expresidente y coincidente con lo recibido por 'Julito' de Plus Ultra.

El senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha acusado de "estafa" al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por los informes de consultoría que entregaba a su íntimo amigo y asesor de Plus Ultra, 'Julito' Martínez.

Maíllo ha asegurado que desde el Partido Popular han metido en chat gpt uno de los informes de Análisis Relevante, la empresa a través de la que Zapatero cobraba por sus labores de "asesoría global", y que se trata de un "corta y pega" de otros documentos.

"Por esto cobraba hasta 500.000 euros al año", ha tildado el senador popular. Se trata de unos pagos que, además, Zapatero ha reconocido y que coinciden con la cantidad que 'Julito' recibió de Plus Ultra.

