Un 68% de los españoles cree que si Juan Carlos vuelve debe vivir en una 'residencia privada': sólo el 25% lo quiere en Zarzuela

Juan Carlos I quiere volver a España para disfrutar el final de sus días... en la que fue su residencia oficial durante 57 años: el Palacio de La Zarzuela.

"No quiere tener que vivir en un hotel, ni refugiarse en casa de amigos", ha hecho saber a través de la Biblia de los famosos, la revista ¡Hola!

Aunque no olvidan los escándalos económicos que forzaron su marcha, más de la mitad de los españoles vería bien que el Emérito regrese a España.

Pero una amplia mayoría del 67,7% cree que, si lo hace, debe alojarse en una residencia privada.

Sólo el 25% vería aceptable que lo haga en el palacio de La Zarzuela, junto a la Familia Real, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

A sus 88 años, Juan Carlos de Borbón se mira hoy en el espejo de su abuelo Alfonso XIII, que abandonó España tras la proclamación de la Segunda República. Vagó por varios hoteles europeos hasta instalarse en Roma.

Murió en el Gran Hotel de Roma (ayer sábado se cumplieron 85 años) y no fue hasta 39 años después, en 1980, cuando sus restos fueron repatriados para trasladarlos al panteón de El Escorial.

Desde Abu Dabi, el Emérito también puede mirar con inquietud el espejo de su bisabuela Isabel II, que se exilió en 1868, a causa de la Revolución Gloriosa.

Tras la llegada de Cánovas a la Presidencia del Gobierno, se le permitió regresar a España, pero sólo para realizar visitas ocasionales (como ahora Don Juan Carlos). Sintió que le daban un trato humillante. Falleció en París y también hoy descansa en El Escorial.

No ha sido ni una Revolución ni una República, sino sus escándalos financieros, lo que llevó a Juan Carlos I a abandonar España el 3 de agosto de 2020, con destino a Abu Dabi.

Apenas algunos se atreven a expresar el temor de que corra la misma suerte que su abuelo y su bisabuela, dado su deteriorado estado de salud, y fallezca a miles de kilómetros del país en el que reinó durante casi cuatro décadas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el jueves el debate, al considerar que "sería deseable" que el Rey emérito pueda regresar a España para disfrutar "la última etapa de su vida con dignidad y en su país", una vez rehabilitado en su papel histórico.

Según la encuesta de SocioMétrica, el 60% respalda la propuesta de Feijóo de "facilitar el regreso de Juan Carlos I a España".

Una gran mayoría de los votantes del PP (75%), y en mayor medida los de Vox (86,7%), está de acuerdo con la idea de Feijóo. Pero sólo uno de cada tres votantes socialistas.

¿El emérito debería seguir purgando sus pecados en el extranjero?

Así lo sostiene el 30% de los españoles. Entre ellos, el 50,8% de los votantes del PSOE, el 51,4% de los de Sumar y hasta el 68,9% de los votantes de partidos nacionalistas e independentistas.

Los líderes de estos partidos han encontrado otra forma de expresarlo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado partidaria de que el Emérito regrese a nuestro país para "ir a la cárcel por ser un delincuente en materia económica, en materia fiscal y para que devuelva hasta el último euro que les ha robado a los españoles".

Han pasado ya cinco años y medio desde que Juan Carlos se fue de España, y el tiempo parece haber curado, en parte, las heridas.

En la encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL en agosto de 2021 (un año después de su marcha), el 53,7% se mostraba partidario del regreso del monarca.

Tres años después, en junio de 2024, este porcentaje se había reducido al 46,9%. Hoy, al 56,7% le parece bien que regrese a España.

Tras el pronunciamiento de Feijóo, tanto el Gobierno como la Casa Real han alegado que nada impide a Juan Carlos I regresar: es su "decisión personal".

Aunque no está del todo claro que el sentir de la Casa Real coincida con el del líder de la oposición.

La Casa del Rey ha evitado que el Emérito se aloje en edificios oficiales del Estado durante sus visitas a España (lo hace en la casa del empresario Pedro Campos, en Sanxenxo).

Tampoco le invita a actos institucionales como el celebrado el pasado día 17 en el Congreso, para conmemorar que la Constitución de 1978 ya es la más longeva de nuestra historia.

Desde Salamanca, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, sostuvo este sábado que Feijóo "fastidia" a la Casa Real al abrir el debate sobre el regreso de Juan Carlos: "Se mete donde no le llaman y acaba haciendo el absoluto ridículo".

El 67,7% de los encuestados por SocioMétrica señala que, si el Emérito se instala definitivamente en España, debería vivir en una residencia privada.

Lo creen más conveniente los votantes de todos los partidos: PP (60%), Vox (48,8%), PSOE (90%) y Sumar (88%).

La Fiscalía Anticorrupción archivó en 2022 las diligencias que había abierto contra el Emérito, después de que pagara dos declaraciones complementarias de 4.395.901 y 678.393 euros, para regularizar su situación con Hacienda.

Ahora, el 44% de los encuestados cree que su regreso a España no sería perjudicial para la imagen de la monarquía y para el Rey Felipe VI. Lo dicen de forma más decidida el 63,6% de los votantes del PP y el 70% de Vox.

En menor proporción, el 43% cree que el regreso del Emérito sí dañaría la imagen de la Monarquía: así lo creen de forma mayoritaria los votantes del PSOE (58,2%), Sumar (63,6%) y los partidos no estatales.

Dicho de otro modo, los votantes de los partidos de izquierdas y nacionalistas asocian los escándalos de Juan Carlos a la figura de su hijo.

Pese a reconocer su papel histórico en la llegada de la democracia, los españoles no olvidan esos escándalos que han empañado su legado.

El 47,5% de los españoles tiene una opinión "mala o muy mala" de Juan Carlos I, frente a un 37,5% que tiene de él una imagen "buena o muy buena".

Entre estos últimos, el 58% de los votantes de Vox y, en menor medida, el 48,2% de los del PP.

Al otro lado de la brecha, tienen una opinión "mala o muy mala" de él el 69% de los votantes del PSOE, el 81,6% de Sumar y casi el 80% entre los nacionalistas e independentistas.

En la escala del 0 al diez, sólo los votantes del centro de la derecha aprueban al monarca. Le dan un 6,4 los de Vox, y un 5,9 los del PP.

Con un dato significativo: los votantes de Vox apoyan abiertamente el regreso del Emérito y muestran mayor apego monárquico que la cúpula de su partido.

Abascal decidió no acompañar a Felipe V en la tribuna oficial durante el desfile del 12 de Octubre (prefirió disfrutarlo entre el público, alegando que no quiere compartir ningún acto con el Gobierno) y evitó valorar el último discurso de Navidad del Rey, en el que alertó del peligro de los "extremismos, radicalismos y populismos" para la convivencia.

"Nosotros no nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras", argumentó el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.

El conjunto de los españoles suspenden al Rey emérito con un 4,4. Mucho más críticos se muestran los votantes del PSOE (le dan un 2,9), los de Sumar (un 2) y los de los partidos nacionalistas e independentistas (un 1,6).

Para reivindicar el regreso del Emérito, Feijóo ha argumentado que "la desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

También el expresidente Felipe González ha recordado esta semana la actuación de Juan Carlos I durante la larga noche el 23-F: "No fue solo ejemplar, sino decisiva".

Con todo, el 66,7% de los españoles afirma que la confirmación de que Juan Carlos paró el golpe del 23-F "no permite pasar página sobre sus irregularidades financieras".

Incluso los votantes del PP (54,3%) y Vox (43,6%) se pronuncian en este sentido. En mayor medida, los del PSOE (74%).

Sus cinco años y medio de exilio voluntario en Abu Dabi tampoco han mejorado la imagen que los españoles tienen de él. El 56% de los encuestados dice que su opinión sobre el Emérito "sigue igual" tras su marcha.

Otro 31,5% dice que su opinión ha empeorado, y sólo el 11,6% afirma que ha mejorado en estos años de distancia.

Ficha técnica

Se han realizado 1.116 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 26 y 28 de febrero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error maestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.