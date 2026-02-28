El opositor venezolano Márquez elogia a Zapatero antes de que declare en el Senado: "Espero que el tiempo le reivindique'

Las claves nuevo Generado con IA Enrique Márquez, opositor venezolano, elogió el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y expresó su deseo de que el tiempo reivindique su labor. Márquez agradeció la cercanía y el apoyo personal de Zapatero durante su encarcelamiento, destacando la atención que prestó a su esposa. El opositor defendió el papel de Zapatero en medio de críticas de sectores opositores venezolanos, afirmando que busca ser un puente para la unidad nacional. Márquez fue liberado en enero tras la captura de Nicolás Maduro y forma parte de los líderes impulsados por Donald Trump para la transición en Venezuela.

El opositor al chavismo Enrique Márquez hizo este viernes un encendido elogio del papel que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado en Venezuela, y mostró su confianza en que mantenga su influencia en el futuro, ante la nueva etapa de transición que ahora en el país.

"El presidente Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño", dijo Márquez este viernes en una comparecencia ante los periodistas, "Zapatero juega un papel aún en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique".

Márquez pronunció estas palabras en vísperas de que, el próximo lunes, Zapatero comparezca ante la comisión del caso Koldo en el Senado, a petición del PP, para explicar sus vínculos con la aerolínea Plus Ultra, a la que el Gobierno español concedió un rescate de 53 millones de euros.

El régimen chavista encarceló a Enrique Márquez hace un año por negarse a reconocer el resultado fraudulento de las elecciones de 2024.

Estuvo preso en el centro de torturas de El Helicoide, pero quedó en libertad el pasado 8 de enero, cinco días después de que tropas de élite estadounidenses capturaran al dictador Nicolás Maduro para llevarlo ante la Justicia.

"Rodríguez Zapatero" es tendencia por las declaraciones de Enrique Márquez:



“Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño (...) Se comportó como un hermano con mi esposa".



“Creo que él juega un papel importante en Venezuela. Espero que el tiempo lo reivindique. A mis amigos no… pic.twitter.com/omq0n1k7vk — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) February 28, 2026

Es uno de los líderes opositores a los que Donald Trump intenta promocionar para la etapa de transición que se ha abierto en el país tras la caída de Maduro.

Tras comparecer junto a Trump en el Capitolio, Márquez defendió el papel de Zapatero este viernes, en su primera rueda tras regresar a Venezuela.

Lo hizo, después de que los círculos opositores venezolanos hayan acusado al expresidente español de complicidad con el régimen chavista.

Frente a estas críticas, Márquez expresó que "el presidente Zapatero juega un papel aún en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique, dentro de una guerra de intolerancia que hay no sólo en Venezuela, también en España".

El elegido por Trump dijo sentirse "feliz" por su "amistad con Zapatero", por las atenciones que prestó a su esposa cuando estuvo en prisión.

"El presidente Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño", recalcó Márquez, "no sólo por la cercanía que hemos tenido mucho tiempo".

"Se portó con mi esposa como se puede portar un hermano mientras estuve preso", explicó, "la contestó al teléfono, la atendió, la consoló, le habló de esperanza y posibilidades".

Luego, tras quedar en libertad, narró Márquez, "me enteré de que hizo una declaración diciendo que tenía un amigo en prisión y ese era yo, imagínense como no me voy a sentir feliz de mi amistad con Zapatero".

Durante su comparecencia, Enrique Márquez destacó que en este momento no está afiliado a ningún partido, lo que le da "ventaja" para "hablar con todo el mundo" para impulsar el proceso de transición.

"Quiero ser un puente, trabajar para la unidad de los venezolanos", anunció.