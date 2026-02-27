Canarias pide barcos de Frontex tras el dosier de la Eurocámara y avisa de una inminente oleada de pateras de Mauritania

Canarias reclama un reparto de responsabilidades en la acogida de menores extranjeros no acompañados, ya que más de 4.000 siguen bajo tutela en las islas.

El Gobierno canario advierte que la inestabilidad en Mauritania y el aumento de refugiados malienses pueden incrementar las salidas de pateras hacia Canarias.

El informe del Parlamento Europeo respalda la petición canaria y señala que el archipiélago soporta una carga migratoria desproporcionada.

Canarias exige al Gobierno central que solicite barcos, aeronaves y drones de Frontex para reforzar la vigilancia ante una posible oleada de pateras desde Mauritania.

Canarias ha vuelto a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que pida "de inmediato" los barcos, las aeronaves y los drones de Frontex para "reforzar la vigilancia en el Atlántico" ante la crisis migratoria.

Al calor del informe del Parlamento Europeo, cuyo contenido preliminar desveló EL ESPAÑOL este jueves, fuentes del entorno del presidente Fernando Clavijo alertan de que la ruta de Mauritania puede dispararse en las próximas fechas, con una nueva oleada de pateras hacia el archipiélago.

En el país árabe, las autoridades han cedido a la presión de la Unión Europea en el último año, "y ése es el motivo" del descenso en las llegadas, explican estas fuentes, además del trabajo del propio Ejecutivo insular "sobre el terreno".

Pero la inestabilidad en Mauritania, alimentada por los más de 320.000 malienses huidos de su país en guerra, y los golpes de Estado en sus otros vecinos, amenazan con "superar" al régimen mauritano, un país de tribus donde tradicionalmente gobierna una no mayoritaria.

"La presión migratoria que soporta Canarias no es un fenómeno puntual, es una realidad estructural que afecta a España y a la Unión Europea en su conjunto", explican esas fuentes del entorno de Clavijo.

Por eso, insisten, "resulta imprescindible que el Estado actúe con la determinación que exige el momento".

Desde el Gobierno autonómico recuerdan que llevan años reclamando a Moncloa que pida el despliegue de medios de Frontex en aguas canarias. No sólo como refuerzo del control fronterizo, sino como "apoyo real en las tareas de salvamento y en la gestión ordenada de los flujos".

En el equipo de Clavijo se subraya que el propio jefe de la entidad europea ofreció más de 3.000 agentes, durante una comparecencia en la Eurocámara, en septiembre de 2024.

"No se trata sólo de control de fronteras", subrayan en el equipo de Clavijo. "Hablamos de seguridad, de cooperación internacional y, sobre todo, de una gestión más humana y eficaz de un fenómeno que afecta directamente a la vida de miles de personas y a la capacidad de respuesta de nuestras islas".

Las mismas fuentes destacan que el informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo "avala esta propuesta de Canarias".

A su juicio, el dosier de la Eurocámara "se sitúa en las mismas tesis de informes anteriores realizados por otros órganos del propio Europarlamento" sobre la necesidad de refuerzo europeo en la ruta atlántica.

El Gobierno canario vincula ahora ese respaldo político con el riesgo de una nueva presión desde Mauritania. Los servicios de coordinación en origen apuntan a un inminente incremento de salidas desde sus costas, que ponen a prueba la capacidad de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil.

El contexto europeo

Las advertencias de Canarias llegan en paralelo al debate en Bruselas sobre las conclusiones de la misión del Comité de Peticiones a las islas. Ese informe subraya que el archipiélago soporta una carga "desproporcionada" de llegadas y reclama más medios europeos en la ruta atlántica.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un debate en el Parlamento autonómico, el pasado miércoles. EP

El Gobierno autonómico interpreta que ese respaldo legitima su petición de que España pida apoyo para gestionar la frontera sur atlántica. Y que utilice todas las herramientas del nuevo Pacto de Migración y Asilo para implicar a Frontex y al resto de socios europeos en el control y el salvamento.

Fuentes cercanas a Clavijo recuerdan que Canarias fue la primera institución en proponer una presencia estable de medios europeos en la zona. Y critican que, pese a las ofertas de apoyo, el Gobierno central no haya solicitado aún el despliegue de barcos de la agencia comunitaria.

Cifras de menas reubicados

En medio de este pulso, Canarias también matiza el relato del Ejecutivo central sobre los menores extranjeros no acompañados (menas). El Gobierno de España ha anunciado esta semana que "ya se han reubicado más de 1.000 menores" en la Península.

Sin embargo, fuentes oficiales del Ejecutivo canario precisan que, en realidad, "son 813 los menores que han salido por las distintas vías" del archipiélago.

Y añaden que "sólo 373 corresponden al sistema de protección internacional para los más de 1.000 que eran solicitantes de asilo y que el Tribunal Supremo ordenó que salieran de las islas hace ya casi un año".

Según esos datos, "son todavía 4.004 los menores que permanecen bajo tutela de Canarias". E incluso, hay además más de un centenar que siguen en centros del Estado, a la espera de traslado pese a estar todavía en el archipiélago.

Al menos 23 de esos chicos siguen alojados en el centro 'Canarias 50', un antiguo cuartel del Ejército en Las Palmas.

Otros 57 se encuentran en el Centro de Primera Acogida Colegio León de la misma ciudad y, al menos, 33 más en la Casa del Mar, en Gran Canaria, todos "pendientes de traslado".

El Gobierno autonómico admite que se han producido movimientos importantes en los últimos meses. Pero insiste en que el volumen de menores bajo tutela y el ritmo de reubicaciones siguen siendo "insuficientes para aliviar la presión sobre los servicios sociales canarios".

Una crisis "estructural"

La presidencia canaria subraya que la combinación de llegadas por mar, saturación de recursos de acogida y elevada presencia de menores no acompañados configura una crisis "estructural". No un pico aislado que pueda resolverse con "medidas puntuales" o "anuncios parciales" de traslados.

En este contexto, la reclamación de barcos de Frontex se presenta como una pieza más de una estrategia amplia. Canarias pide una respuesta estatal y europea que combine control, salvamento, derivaciones ágiles a la Península y un reparto real de responsabilidades entre Comunidades Autónomas.

Desde el entorno de Clavijo insisten en que la ruta atlántica es una "frontera de la UE" y no sólo de España.

Y que el archipiélago no puede afrontar en solitario los efectos de una posible "nueva oleada de pateras desde Mauritania" si no se refuerzan los medios en el mar y los mecanismos de solidaridad en tierra.