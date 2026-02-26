Irene Montero se abre a unir las izquierdas tras la renuncia de Yolanda Díaz: "Tenemos que coger el guante de Rufián"

Las claves nuevo Generado con IA Irene Montero propone unir las izquierdas tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar Sumar, recogiendo la iniciativa de Gabriel Rufián. Montero insiste en la necesidad de unirse para plantar cara al fascismo y promover reformas profundas en la sociedad. Podemos cambia su postura respecto al plan de Rufián, después de haberlo rechazado inicialmente, y ahora ve posible una mayor colaboración. Gabriel Rufián considera que Podemos es imprescindible y destaca a Irene Montero como un "activo electoral innegable" para la izquierda.

La renuncia de Yolanda Díaz a liderar la nueva alianza de Sumar ha removido los cimientos de la izquierda y en menos de 24 horas Podemos ha reaccionado.

La exministra y número dos de Podemos, Irene Montero, ha apostado este jueves por coger el "guante" de Gabriel Rufián sobre la unidad de la izquierda, convencida de que si se toma ese "carril" las alianzas "van a caer por su propio peso" y que el "tablero político se va a seguir removiendo".

Por ello, cree necesario ponerse "manos a la obra" para "plantar cara al fascismo" y, a la vez, proponer reformas y los cambios profundos que necesita la sociedad.

Si bien se ha limitado a decir que la decisión de Yolanda Díaz es un "problema interno de Sumar", Irene Montero ha puesto ahora en valor la propuesta de Rufián porque "muestra una izquierda en España que existe y que tiene ganas de izquierda".

Y todo ello después de que los dirigentes de Podemos hayan rechazado públicamente el plan del dirigente de ERC.

De hecho, el pasado viernes la secretaria general de los morados, Ione Belarra, dijo no públicamente al plan de Rufián bajo el argumento de que acabaría con la izquierda y apuntalaría al PSOE.

Pero ahora esta visión ha cambiado. "Lo que ha representado el movimiento de Rufián muestra que se tienen ganas de izquierda y que hay una extrema derecha que lo está arrasando todo", ha afirmado Montero en una entrevista en Canal Red.

Apunta, además, que el "liderazgo" que quiere ver la gente no es sobre nombres, sino sobre el "modelo de sociedad", como políticas feministas y de justicia social o medidas como la nacionalización de empresas o el tope de los precios en alimentos básicos como los huevos.

"Hay miles de personas de izquierda que quieren liderazgos fuertes y honestos que defienden la sanidad y la educación públicas. Y todo esto es lo que se ha removido estas semanas -por Rufián-", ha añadido.

Y ha destacado que "por ahí" deben seguir.

Por ello, ha apostado por coger el "guante de Rufián" y ponerse "manos a la obra" para "plantar cara al fascismo" y reformar profundamente el país.

Ahora habrá que ver en qué se traduce este cambio, ya que desde Podemos llevan tiempo defendiendo que no confluirán con Sumar.

Montero, un "activo innegable"

Casi de manera paralela a estas declaraciones, Rufián se ha referido a la eurodiputada de Podemos como "un activo innegable".

Si bien en los pasillos del Congreso ha eludido elucubrar sobre el impacto que puede tener la retirada de Yolanda Díaz a la hora de acercar a Podemos a la unidad de la izquierda, sí ha considerado que la formación morada es "imprescindible" y que Irene Montero, que entiende que será su candidata, es "un activo electoral innegable".

"Creo que sin ellos y ellas quien quiera hacer cualquier cosa se equivoca", ha señalado antes de advertir a los partidos de la izquierda que "las frases motivacionales quedan muy bien", pero se necesita "orden y cálculo" para unir fuerzas en la medida de lo posible, provincia a provincia.

Ha insistido en que eso no significa eliminar a ningún partido o que solo se presente una fuerza, sino aplicar "un poquito de orden".

"El paso al lado de nadie facilita nada. O sea, yo me quedo con su generosidad y con su gestión", ha señalado al ser preguntado por la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como candidata.