Dimite en bloque la dirección provincial de Vox en Murcia para forzar la caída de Antelo, líder del partido en la Región

Cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Murcia han dimitido en bloque este jueves, dejando solo a su presidente, José Ángel Antelo, en un intento de provocar su caída, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Lo hacen, según fuentes provinciales, "cansados de su nefasta gestión".

Los dimisionarios son Lourdes Méndez, vicepresidenta de Vox Murcia; Carmen Menduiña, secretaria; Antonio Martínez Nieto, responsable de Relaciones Institucionales; Antonio Martínez Sánchez, de Intermunicipal; y Aida Peñalver, de Organización Territorial.

Según los estatutos de Vox, si más de la mitad de los miembros de un comité ejecutivo dimiten, éste queda disuelto. Es decir, desde este momento Antelo deja de ser el líder de Vox en Murcia.

¿Y qué pasa ahora? Se nombrará una comisión gestora "por el órgano superior jerárquico" para recuperar la normalidad. En otras palabras, el Comité Ejecutivo Nacional toma el control, y en los próximos días se elegirá un nuevo CEP.

A pesar de perder el liderazgo orgánico, Antelo sigue siendo diputado de Vox en la Asamblea de Murcia y portavoz del grupo parlamentario, donde el partido de Santiago Abascal cuenta con nueve escaños.

"Grave crisis de cohesión interna"

Los cinco miembros que han dimitido, según fuentes provinciales, se muestran en "profundo desacuerdo" con la gestión de Antelo y toman esta decisión con el "objetivo expreso de permitir" que la dirección nacional tome las riendas y resuelva esta "grave crisis de cohesión interna", según estas mismas fuentes.

En concreto, le reprochan un "estilo de liderazgo" que ha "paralizado" durante meses el crecimiento del partido. "La falta de unidad ha impedido avanzar en la captación de nuevos afiliados", se quejan estas fuentes provinciales.

La crisis murciana se precipitó el miércoles, cuando, según han adelantado La Verdad y La Opinión de Murcia, la dirección nacional intentó una solución de emergencia.

La secretaria adjunta de Vox, Montserrat Lluis, se puso en contacto con Antelo y le propuso ser candidato en 2027, mantenerlo como portavoz en la Asamblea Regional, a cambio de apartarse de la parte orgánica.

Asimismo, le pidió "resetear" y "reflexionar" sobre su posición.

Pero Antelo, según ha podido saber este periódico, rechazó la propuesta. Tras enrocarse, la dirección ha presentado su dimisión para provocar su caída.

Los que dimiten consideran que Antelo "ha forzado una ruptura al priorizar en todo momento su interés personal y su anhelo de control sobre el aparato regional por encima de los intereses colectivos del partido".

Antelo fue vicepresidente de la Región de Murcia y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio en el Gobierno de coalición PP-Vox hasta la salida de su partido del Ejecutivo en julio de 2024.

Además, es vocal del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el máximo órgano de dirección de Vox. Queda por ver si continuará en ese órgano.