Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de Sumar: "No seré candidata a las elecciones generales de 2027"

Yolanda Díaz este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz anuncia que no será candidata a las elecciones generales de 2027 y renuncia a liderar la nueva alianza de izquierdas de Sumar. La vicepresidenta y ministra de Trabajo asegura que su decisión ha sido muy meditada y ya la ha comunicado a su familia y al presidente del Gobierno. Díaz continuará en sus cargos actuales hasta el final de la legislatura y afirma que quiere dar espacio a nuevos liderazgos en el espacio progresista. La renuncia se produce poco después del lanzamiento de la coalición de Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, y en un contexto de debates internos sobre el futuro de la izquierda.

Yolanda Díaz da un paso a un lado y renuncia a postularse como candidata de la nueva alianza de izquierdas de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes.

"Hoy quiero anunciar que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027", ha asegurado en una carta publicada este miércoles en redes sociales.

En ella, afirma que esta decisión ha sido "muy meditada" y que ya se la ha trasladado "a su familia y al presidente del Gobierno".

Este anuncio llega apenas cuatro días después del lanzamiento de la coalición de los cuatro partidos de Sumar, un acto al que no acudió y que era una pista sobre su futuro político.

De esa manera, Yolanda Díaz dejará la política institucional después de las generales de 2027 tras conseguir 31 diputados en las elecciones de julio de 2023 al lograr unir a 15 formaciones de izquierda y llegar a un pacto de Gobierno con el PSOE.

Hasta que acabe la legislatura seguirá como vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Su futuro político era una de las incógnitas que se cernían sobre la refundación de la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

De hecho, dentro de Sumar ya daban a Yolanda Díaz como amortizada al no haber sido capaz de aglutinar a la izquierda.

El primero en hacerlo fue el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que el pasado mes de enero ya exigió un cambio de rumbo total y la creación de un frente amplio de izquierdas con una nueva hoja de ruta que se desvincule del PSOE.

En la carta, Díaz reconoce que siempre tuvo "muchas reticencias ante la idea de ser candidata" en las elecciones generales de 2023 y afirma que "la política es dura, especialmente para las mujeres", pero deja claro que no se arrepiente de haber dado el paso entonces.

Ahora, decide dar un paso atrás. "Se abren de nuevo caminos para insuflar de vida e ilusión al espacio progresista", afirma, en clara referencia no sólo a la nueva alianza de Sumar, también a la propuesta de Gabriel Rufián de unir a la izquierda de cara a las generales de 2027.

"Quiero dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merece y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción. Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista, porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos", añade en una carta en la que destaca que vivimos en un momento de "excepcionalidad democrática y cambios profundos en todo el mundo".

Yolanda Díaz también aprovecha para poner en valor su trabajo dentro del Gobierno.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.