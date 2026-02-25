-
Marlaska comparece hoy en el Congreso por la baliza V-16 en plena tormenta del escándalo DAO
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, da cuenta este miércoles en la comisión de Interior del Congreso de la implementación de la baliza luminosa V-16, una comparecencia que fue aplazada hace un mes y que ahora coincide con el escándalo de la denuncia de agresión sexual del exnúmero dos de la Policía Nacional.
Fuentes de Interior señalan a Efe que el ministro no va a eludir el caso pero tampoco está dispuesto a que la denuncia al exDAO "capitalice" una comisión solicitada y dedicaba a debatir sobre otro asunto, la baliza.
Marlaska dejó claro el pasado miércoles que desconocía los hechos, que se sentía decepcionado, que su departamento había abierto una información reservada y que había relevado de sus funciones al comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del DAO y que, según la querella, presionó presuntamente a la víctima.
Sánchez y Feijóo, cara a cara en la sesión de control al Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelven a enfrentar en un cara a cara en la sesión de control del Congreso, con el trasfondo de las negociaciones entre PP y Vox para pactar gobiernos en Aragón y Extremadura.
El Gobierno se enfrenta esta semana a un nuevo intento para sacar adelante los decretos de subida de pensiones y del escudo social en el Congreso, donde tendrá que contestar además a las críticas de la oposición tras la caída del DAO de la Policía Nacional por una querella por agresión sexual.
