Ansaldo, boina verde y afiliado nº1, expulsado por apoyar a Ortega Smith, puso su empresa como sede al crear Vox

La fundación de Vox se diseñó estratégicamente para evitar sospechas de ser una escisión del PP, y Ansaldo, Padrón y Utrilla actuaron como fundadores visibles.

Ansaldo y Ortega Smith compartieron formación en las fuerzas especiales del Ejército y su amistad fue clave en la fundación del partido junto a otros compañeros.

La primera sede de Vox fue una empresa de jardinería propiedad de Ansaldo, situada en una nave en Alcobendas, Madrid.

Ignacio Ansaldo, primer afiliado y presidente de Vox, ha sido expulsado del partido por apoyar a Javier Ortega Smith en su pulso con la dirección nacional.

La primera sede de Vox fue una empresa de jardinería. En concreto, los bajos de una nave en Alcobendas (Madrid). Allí estaba el domicilio social del partido cuando nació en 2013.

Era el negocio de Ignacio Ansaldo Adriansens, primer afiliado de Vox, con el carné número uno, y también primer presidente del partido.

Doce años después, este concejal ha sido expulsado por apoyar a su amigo Javier Ortega Smith en el pulso que ambos mantienen con la dirección nacional.

Hasta esta semana, el nombre de Ansaldo había pasado prácticamente desapercibido para la prensa, pero la crisis abierta en el Ayuntamiento de Madrid lo ha sacado del anonimato.

En realidad, es un viejo conocido en Vox. Su amistad con Ortega Smith viene de lejos. Ambos coincidieron en 1994 durante su paso por las fuerzas especiales del Ejército de Tierra, las Compañías de Operaciones Especiales (COE).

Los dos compartieron instrucción como boinas verdes en Colmenar Viejo y forjaron una relación que se ha mantenido durante décadas.

De ese grupo salieron varios de los primeros nombres que ayudaron a fundar el partido, Gonzalo Padrón Ramos, Julio Utrilla Cano o Tomás Fernández (hoy diputado de Vox), además de Ansaldo.

Aquella etapa marcó a Ortega Smith hasta el punto de tatuarse COE 13 en el brazo.

La relación se fue afianzando con los años: todos compartían aficiones como su pasión por el monte, la escalada o el submarinismo. Incluso mantenían la tradición de subir en Navidades a una cumbre madrileña para colocar un Belén.

En otoño de 2013, Ortega Smith tuvo que convencer a sus antiguos compañeros de mili para inscribir a Vox. Y lo tenía que hacer sin levantar sospechas.

Hay que recordar que en ese momento gobernaba el PP y había que evitar a toda costa que el Ministerio del Interior detectara que el nuevo partido lo estaban promoviendo exmiembros del PP, como Santiago Abascal.

Además, al año siguiente, en mayo de 2014, se celebraban las elecciones europeas y Vox quería presentarse. Si Interior intuía que el nuevo partido era una escisión del PP, podía demorar la inscripción a propósito y evitar que concurriera a esos comicios.

Por eso, los elegidos para esa primera misión fueron Ansaldo, Padrón y Utrilla. Tres empresarios sin militancia política previa.

Ansaldo era propietario de una empresa de jardinería; Utrilla, directivo de una firma de seguridad; y Padrón, directivo inmobiliario e instructor de buceo.

Y por eso Ansaldo tiene el carné número uno; Padrón, el dos; y Utrilla, el tres.

"Me lo pidió Javier y no dudé"

El 11 de noviembre de 2013, los tres acudieron al despacho del notario José Luis Ruiz Abad, en la calle Maldonado de Madrid. Ahí firmaron el acta fundacional y los estatutos de Vox.

Dos días después, Ansaldo presentó la solicitud de inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior.

En la imagen, tomada en la primera Asamblea de Vox en enero de 2014, Enrique Cabanas recoge el carné de afiliado de Julio Utrilla (nº3), junto a Ana Velasco, Ignacio Camuñas, Gonzalo Padrón Ramos (nº2), Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo Adriansens (nº1). EE

"Lógicamente fue un movimiento estratégico", reconoció el propio Ansaldo en una entrevista en 2014 en Vozpópuli. "Me lo pidió Javier y no lo dudé", explicó entonces, dejando claro que Ortega Smith funcionaba como el verdadero "cerebro jurídico" de esa operación.

Interior pidió subsanar varios puntos, y el 29 de noviembre se entregó la documentación ya corregida.

Cinco días antes, el 24 de noviembre, Abascal había remitido a Mariano Rajoy una carta en la que anunciaba que rompía su carné como afiliado número 1.999 del PP.

En esa misiva, publicada en El Mundo, el político vasco justificaba su marcha por su discrepancia con la política del Gobierno en relación con ETA y la derogación de la doctrina Parot.

Vox quedó finalmente registrado el 17 de diciembre de 2013.

En vísperas de la presentación a los medios, el 9 de enero de 2014, Ansaldo, Utrilla y Padrón comparecieron de nuevo ante el mismo notario para cesar de sus cargos.

Su papel había terminado. El partido estaba ya creado.

"Ellos pusieron la cara en el primer momento como favor a Javier. Para que luego digan que no estaba Javier en la fundación", resume un exdirigente de Vox en conversación con este periódico.

Lo dice por una foto que estos días circula en redes, difundida incluso por la cuenta oficial de Vox, en la que Abascal aparece solo, subido a un banco, en un mitin en Sevilla en 2014 con un megáfono en la mano.

En esta disputa por las imágenes del origen de Vox, Ignacio Ansaldo ha cambiado el encabezado de su perfil en X para mostrar la foto con su carné de militante número uno y reivindicar aquella etapa inicial.

Imagen del encabezado del perfil en X del concejal de Vox Ignacio Ansaldo.

Cuando los tres boinas verde formalizaron el relevo ante notario, también acudieron José Luis González Quirós, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, que pasaron a ocupar, respectivamente, la presidencia, la secretaría general y la vicepresidencia de Vox.

Y la sede dejó entonces de ser una nave industrial en Alcobendas para trasladarse a un piso en la calle Diego de León.

Ansaldo pasó entonces a un segundo plano como militante de base durante años, pero su vínculo personal con Ortega Smith nunca se rompió. Esa lealtad es precisamente la que ahora le ha costado su expulsión.