Mecánica con perspectiva de género: Podemos quiere que la formación afectivo sexual llegue a la Formación Profesional

El principal escollo es la integración en la FP, ya que carece de materias troncales para incorporar estos contenidos, y los docentes suelen carecer de formación específica al respecto.

La propuesta se apoya en la Ley del Aborto de 2023 y no en la ley Celaá, buscando un desarrollo homogéneo en todo el territorio y mecanismos para detectar desigualdades.

La iniciativa plantea que esta formación cuente con expertos en salud sexual, pedagogía feminista y derechos LGTBIQA+, y exige formación específica y permanente para el profesorado.

Podemos propone que la educación afectivo-sexual sea obligatoria y transversal también en Bachillerato y Formación Profesional, con enfoque de género y prevención de violencias machistas.

El Congreso de los Diputados debate este martes una iniciativa de Podemos para reforzar la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas.

La novedad no está en el fondo —la formación en esta materia es obligatoria desde hace décadas como contenido transversal para los docentes— sino en el alcance: Podemos quiere que esa educación llegue también a la Formación Profesional (FP) y el Bachillerato, un terreno donde no existen asignaturas comunes que faciliten su encaje curricular.

El Pleno discutirá la iniciativa registrada el 10 de octubre de 2025, que insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de "implantación efectiva" de la educación sexual integral desde Infantil hasta Bachillerato y FP.

La propuesta plantea que esa formación sea "obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas", en colaboración con expertos en salud sexual, pedagogía feminista y derechos LGTBIQA+.

Además, Podemos reclama dotar al profesorado de formación "específica y permanente" en salud sexual y reproductiva, garantizar recursos adecuados en todos los centros y desarrollar mecanismos de evaluación que permitan detectar desigualdades territoriales.

El texto también llama a "combatir el negacionismo" y los discursos de odio que, a su juicio, intentan eliminar estos contenidos de las aulas.

El voto del PSOE

La educación afectivo-sexual no es una novedad en el sistema educativo español.

Desde la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) se contempla como materia transversal. La actual Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como ley Celaá, reforzó este enfoque e insistió en la necesidad de materiales didácticos específicos, sensibilización de las familias y coordinación entre Educación y Sanidad.

Fuentes sindicales consultadas por EL ESPAÑOL —ANPE, CCOO y CSIF— aseguran que los docentes ya reciben formación inicial en esta materia. Lo hacen cuando cursan Magisterio o sus habilitaciones para docentes en la formación obligatoria.

La propuesta de Podemos, por tanto, no introduce la educación sexual en el sistema, pero sí dos cambios sustanciales respecto al actual planteamiento: sale de las etapas obligatorias y se basa en la ley del Aborto del 2023, del ministerio de Irene Montero, y no en la ley Celaá.

En el argumentario de la propuesta de Podemos se explica que el objetivo es que la formación afectiva sexual, tanto para menores de edad como para los que cursen FP, debe apoyarse en la Ley Orgánica 1/2023 —la reforma de la ley del aborto impulsada en la pasada legislatura por Irene Montero— para exigir un desarrollo más homogéneo y evaluable en todo el territorio.

Ahí surge el segundo elemento político del debate. El PSOE ha defendido históricamente el refuerzo de la educación afectivo-sexual, pero vinculándolo al desarrollo de la LOMLOE. De hecho, el 7 de mayo de 2023 registró una PNL propia en la que instaba a impulsar la formación del profesorado, elaborar materiales didácticos conforme a la ley educativa y reforzar la cooperación entre ministerios.

Ahora, los de Belarra buscan fijarse en una ley que fue duramente criticada por su fuerte implicación ideológica y que, en su propia redacción, habla de combatir "la desinformación" y expandir "la pedagogía feminista".

En estos momentos, el voto del PSOE está en duda aunque no es la primera vez que los socialistas respaldan iniciativas similares.

En marzo de 2021, la Comisión de Educación aprobó una proposición no de ley de Unidas Podemos con el apoyo del PSOE para incorporar la educación para la salud —incluida la afectivo-sexual— en los reales decretos de enseñanzas mínimas. Entonces, la ministra era Isabel Celaá, quien defendió que se trata de "un derecho fundamental de los menores".

Lo mismo ocurrió en junio del 2022 donde, en la comisión de Infancia y Adolescencia, se aprobó una proposición no de ley del PSOE con el mismo objetivo pero, de nuevo, apoyándose en la visión educativa.

En ese momento, el grupo socialista insistía en que la educación afectivo-sexual era "el primer paso" hacia la igualdad de género. Fue aprobada con los votos en contra de Vox y el Partido Popular, quienes habían presentado enmiendas a la norma que no fueron aceptadas.

FP, el principal escollo

El punto más controvertido es la extensión explícita a la Formación Profesional. A diferencia de Primaria, Secundaria o incluso Bachillerato, la FP carece de materias troncales comunes donde integrar fácilmente contenidos afectivo sexuales.

Sus currículos se articulan en módulos técnicos específicos, lo que complica incorporar bloques formativos de carácter general sin modificar planes de estudio ya cerrados. Desde la comunidad educativa ponen el ejemplo de una FP de Mecánica, Matricería o ciclos de frío/calor (instalación de aire acondicionado).

En todos esos módulos no existen asignaturas en las que pueda encajar una educación afectivo sexual y, lo más complejo, los docentes no suelen tener una formación específica para enseñarla.

Sobre este punto critican también los sindicatos las ideas de que "el papel aguanta" de la formación específica del profesorado que propone tanto esta propuesta como el resto de las presentadas.

Según información de CCOO son las menos las regiones cuyos docentes, ya sea de infantil o de FP, se vean obligados a recibir cursos específicos durante su vida laboral de educación sexo-afectiva, algo que sí ocurre en otras áreas como la digitalización.

Así las cosas, la dificultad técnica unida al encaje jurídico —Podemos se apoya en la ley del aborto del 2023 y no exclusivamente en la LOMLOE— introduce incertidumbre sobre el sentido del voto socialista. La iniciativa necesita el respaldo del PSOE para prosperar en su tramitación parlamentaria.