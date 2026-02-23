Bustinduy quiere prohibir ahora la publicidad de alimentos insanos y la venta de bebidas energéticas a menores de 16

El objetivo es combatir la obesidad infantil y reducir el consumo de ultraprocesados, con un amplio respaldo social a las nuevas restricciones.

Las nuevas regulaciones también afectan a hospitales y residencias, exigiendo que el 80% de las máquinas expendedoras ofrezcan productos saludables.

Se han implantado medidas para garantizar menús saludables en comedores escolares, eliminando bollería industrial, bebidas azucaradas y energéticas.

El Gobierno planea prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores y la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy tiene un objetivo: reducir el consumo de comida basura en una sociedad que, según los indicadores nacionales e internacionales, cada vez se apoya más en los ultraprocesados para su dieta.

Desde que llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el ministro ha ido trabajando en diferentes regulaciones que van poniendo trabas regulatorias ymejorando el acceso a alimentos tradicionales de la dieta mediterránea.

¿El último paso? Una normativa para regular la publicidad de alimentos ultraprocesados, comúnmente llamados comida basura, dirigida a menores, que se anunció el pasado 16 de febrero.

Antes de cumplir su primer año al frente del Ejecutivo, en septiembre del 2024, el ministro dio el primer paso para hacer frente a ciertos hábitos de consumo, alertando sobre el sobrepeso y obesidad infantil.

Tras ello, han llegado dos reales decretos y dos reglamentos. Medidas que están en diferentes fases, puesto que, de momento, solo una ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, la ley con más recorrido es el real decreto para impulsar la ingesta de comida saludable en los centros escolares. Una medida anunciada en octubre de 2024 que se hizo realidad en abril de 2025.

Desde entonces, los comedores escolares están obligados a ofrecer cinco comidas saludables a la semana con consumo diario de frutas y verduras.

Hospitales y cafeterías

El siguiente paso del Gobierno fue extender ese modelo a hospitales y residencias.

Ahora, el Ministerio de Consumo prepara una regulación específica para la publicidad de alimentos insanos, nuevas limitaciones a las máquinas de vending y de café, y la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años.

El pistoletazo de salida de toda esta estrategia comenzó con la norma de Comedores Escolares aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de abril de 2025.

La nueva regulación garantiza que todos los centros —públicos, concertados y privados— que impartan desde Infantil (segundo ciclo) hasta Bachillerato o FP ofrezcan cinco comidas saludables por semana.

Obliga al consumo diario de frutas y verduras, establece que al menos el 45% de las frutas y hortalizas sean de temporada, elimina la bollería industrial y bebidas energéticas, prohíbe servir bebidas azucaradas en las comidas y también venderlas en máquinas o cafeterías escolares.

Además, limita los platos precocinados a una ración al mes y restringe frituras y ultraprocesados conforme a los criterios de la OMS.

Tras blindar los comedores, algo que no consiguió su antecesor, Alberto Garzón, por falta de apoyos en el Congreso de los Diputados, Consumo dio el salto a hospitales y residencias.

En mayo de 2025 anunció un nuevo real decreto —en colaboración con Sanidad— para garantizar una alimentación saludable, nutritiva y sostenible en centros que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales.

La futura norma, actualmente en tramitación tras el periodo de información pública abierto el 18 de diciembre de 2025, fijará criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad en la contratación de servicios de restauración.

Entre los avances ya detallados figura la obligación de que al menos el 80% de los productos de las máquinas en hospitales y residencias sean saludables —agua, fruta, frutos secos no fritos, lácteos sin azúcares añadidos, panes y sándwiches integrales—; las bebidas calientes se dispensarán sin azúcar por defecto y solo se podrá añadir hasta un máximo de cinco gramos de forma opcional.

También se limitarán los ultraprocesados a dos raciones semanales en régimen residencial completo y a una en desayunos y meriendas, además de excluirlos de la alimentación infantil en estos centros.

El Ministerio apoya la iniciativa en un amplio análisis publicado por la revista científica The Lancet, que alerta de que el consumo habitual de ultraprocesados se asocia con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura.

Según los datos difundidos por Consumo, la ingesta de estos productos en España se ha triplicado en dos décadas, pasando del 11% al 32%.

La publicidad

En septiembre de 2025, Bustinduy anunció que regularía los anuncios de alimentos poco saludables dirigidos a menores para evitar que los niños fueran "bombardeados" con este tipo de mensajes.

Según datos citados por el Ministerio, los menores se exponen a más de 4.000 anuncios de comida insana al año, unos once al día.

El pasado lunes, Consumo presentó un barómetro impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que revela un amplio respaldo social a estas restricciones: el 80% de la población apoya prohibir la publicidad de alimentos insanos a menores y el 54% ampliaría esa prohibición hasta los 18.

El ministro adelantó que en las próximas semanas se hará pública la propuesta normativa específica para regular esta publicidad. Regulación que, en su redacción, también estudia prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años.

Esta idea también tiene el apoyo de la mayoría social del país. Según el citado barómetro, el 91% de los encuestados cree que debería prohibirse la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años, y la mitad (el 54%), que el veto debería extenderse hasta los 18 años.

Hay que recordar que Alberto Garzón, exministro de Consumo, no consiguió sacar un real decreto para regular la publicidad después de que sus compañeros, desde los ministerios de Agricultura e Industria, le paralizaran el proyecto.

Con este paquete de medidas —comedores escolares, hospitales y residencias, limitación de máquinas expendedoras y regulación de la publicidad— el Gobierno dibuja una estrategia integral que busca intervenir en todos los espacios cotidianos donde niños y adolescentes comen o reciben impactos comerciales.

El objetivo declarado es combatir la obesidad infantil y reducir las brechas sociales en salud; el resultado, una creciente regulación del menú —y de los anuncios— que llegan a tu hijo.