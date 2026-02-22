Sánchez vuelve a cargar contra la patronal y le pide subir los sueldos más que el IPC, para "ganar poder adquisitivo"

Pedro Sánchez y el candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, este domingo en Ponferrada (León). Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez exige a la patronal subir los sueldos por encima del IPC para que los trabajadores ganen poder adquisitivo. El presidente critica que la CEOE no firmara el acuerdo para subir el salario mínimo a 1.221 euros mensuales. Sánchez acusa a las grandes empresas de presumir de beneficios mientras se niegan a compartirlos con los trabajadores. El presidente también pidió actuar contra las redes sociales por difundir pornografía generada por IA y responsabilizó a los "tecnoligarcas" de problemas de salud mental en menores.

El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a atacar este domingo en Ponferrada (León) a la patronal y las grandes empresas, a las que ha acusado de negarse a compartir sus beneficios millonarios con los trabajadores.

Y les ha pedido que apliquen subidas de sueldo mayores que la inflación, para que los trabajadores ganen "poder adquisitivo".

Durante un acto de precampaña de las elecciones de Castilla y León, Sánchez ha reprochado a la CEOE que se negara a firmar el acuerdo alcanzado el pasado lunes con los sindicatos UGT y CCOO para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros al mes.

En ese acto, ha dicho el presidente del Gobierno, "faltó la patronal, pero luego bien que les gusta presumir de los beneficios cuando ven el Ibex subir a más de 18.000 puntos, lo nunca visto en este país".

Por ello, ha pedido a las empresas que suban los sueldos "no al mismo ritmo del coste de la vida, sino por encima", ha precisado, para que los trabajadores puedan "ganar poder adquisitivo".

Durante el acto que ha protagonizado junto al candidato socialista Carlos Martínez, Sánchez ha vuelto a presumir de las cifras macroeconómicas: "Los datos demuestran que España va como nunca y la oposición miente como siempre".

También ha recordado que el martes pidió a la fiscal general del Estado que actúe contra las redes sociales por difundir imágenes de pornografía generadas por Inteligencia Artificial (IA), que pueden afectar a los menores.

El presidente ha acusado esta vez a los "tecnoligarcas" de los problemas de salud mental que sufren los menores.

Según ha dicho, las redes sociales están reproduciendo "todos los estereotipos y prejuicios de desigualdad de género" porque "los algoritmos diseñados por cuatro o cinco matemáticos privilegian la pornografía, la violencia, los contenidos zafios, desinformación y bulos".

Y ha celebrado que el Gobierno de la India, que "gobierna sobre 1.400 millones de personas", va a seguir los pasos de España, Francia y Australia para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

