Marlaska dice a la comisión del 'caso Koldo' del Senado que no localiza a 'Julito' Martínez ya que su nombre es muy corriente

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Interior se niega a localizar a 'Julito' Martínez alegando que su nombre es muy común, pese a que fue detenido y está relacionado con Plus Ultra. La comisión del caso Koldo investiga el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra y los pagos de 458.000 euros a 'Julito' Martínez. El PP acusa a Marlaska de obstruir la comisión y de intentar evitar la comparecencia de implicados, entre ellos 'Julito' Martínez y el expresidente Zapatero. La juez María Esperanza Collazos investiga a Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales, fraude fiscal, apropiación indebida y vínculos con fondos de Venezuela.

El PP ha acusado este domingo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de obstruir la labor de la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, al negarse a localizar al empresario Julito Martínez Martínez, que fue detenido el pasado 11 de diciembre junto a dos directivos de la compañía aérea Plus Ultra.

El Ministerio de Interior que dirige Marlaska ha eludido tramitar la citación emitida por el Senado, alegando que le resulta imposible localizarlo porque en España hay muchas personas que se llaman Julio Martínez Martínez.

La comisión del caso Koldo del Senado tiene previsto abordar durante las dos próximas semanas el escándalo de la compañía aérea Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros del Gobierno español.

La comisión ha citado a declarar el próximo miércoles al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

Para el jueves, día 26, estaba prevista la declaración de Julito Martínez (cuya empresa Análisis Relevante recibió 458.000 euros de Plus Ultra).

Por último, la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido fijada para el 2 de marzo.

Como es habitual, el Senado remitió al Ministerio de Interior estas citaciones, para que la Policía las notifique a los tres destinatarios.

Sin embargo, Interior se ha negado a tramitar la correspondiente a Julito Martínez Martínez alegando que "con esos nombres y apellidos hay muchas personas en España", según ha denunciado el PP este domingo.

Para los populares, se trata de un evidente intento del ministro Marlaska de obstruir la labor de la comisión de investigación y evitar la comparecencia (del que consta que ha hecho pagos por importe de 450.000 euros al expresidente Zapatero).

Dado que Julito Martínez fue detenido por la Policía Nacional el pasado 11 de diciembre y puesto a disposición judicial, el Ministerio de Interior tiene perfecta constancia de su paradero para entregarle la citación.

El PP considera que, con esta "excusa ridícula", Marlaska busca "torpedear por todos los medios que se pueda producir esa comparecencia por el temor de lo que pudiera decir".

Y recuerda que el departamento que dirige Marlaska también intentó obstruir, con pretextos similares, las comparecencias del CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, de Koldo García y de su pareja, Patricia Uriz, ante la comisión del caso Koldo.

Julito Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre por agentes de la UDEF, junto al presidente y al CEO de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.

La Policía halló más de 300.000 euros en el domicilio del socio de Zapatero.

La juez que instruye la causa, María Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, apropiación indebida, organización criminal y tráfico de influencias.

En concreto, la juez investiga si la compañía aérea que fue cometió prácticas de blanqueo de capitales con fondos procedentes del petróleo y las cajas CLAP de Venezuela.

Por otro lado, el PP ha anunciado este domingo que impulsará una ponencia en el Senado para "auditar" la gestión de Fernando Grande-Marlaska, por considerar que ha llevado al Ministerio del Interior a una "degradación sin límites".

“Todos los trapos sucios deben salir a la luz", ha indicado este domingo la vicesecretaria de regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, "no nos vamos a quedar de brazos cruzados y pondremos tanto empeño como los ministros en ocultarlo”.

El último escándalo protagonizado por el Ministerio de Interior ha sido la dimisión del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de violar a una subordinada.

Además, ha recordado Gamarra, Marlaska ha impulsado "una política penitenciaria al servicio del sanchismo, con liberaciones de los presos terroristas a cambio de los votos de Bildu".

“La corrupción, el abuso y la desviación de poder y los acosos y los abusos sexuales se han convertido en el paisaje de todas las semanas dentro del sanchismo”, ha indicado la vicesecretaria del PP.