La ministra de Igualdad se reunirá con la agente que acusa al exDAO de la Policía de haberla violado
Albares pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras aprobar la amnistía a presos políticos en Venezuela
Podemos rechaza el plan de Rufián porque acabará con la izquierda y apuntala al PSOE, cuya "inacción alimenta a Vox"
Comunes aplaude por "movilizadora" la propuesta de Rufián pero cree que el debate no es fusionar listas en Cataluña
La portavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha aplaudido este sábado por "movilizadora" la propuesta del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, de unir a los partidos a la izquierda del PSOE, si bien sostiene que el debate no debe pasar por integrar listas, al menos en Cataluña.
En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, Vidal ha calificado de "interesante" el debate que han suscitado tanto Rufián como el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, en tanto que lo que persigue es analizar cómo movilizar al electorado de izquierdas para que no se quede en casa, con qué temas les llegamos y de qué manera. "Y eso es refrescante e importante a la vez", ha comentado.
Pero la diputada catalana tiene dudas de que se pueda materializar, al menos en Cataluña, la propuesta de unir listas para que sólo haya una candidatura por provincia en las próximas elecciones generales.
Vox tacha de "hipócritas" al PSOE, Junts y ERC por mostrarse en contra del burka y rechazar su ley para prohibirlo
Vox ha tachado este sábado de "hipócritas" tanto al PSOE como a Junts y Esquerra Republicana (ERC) por haberse mostrado contrarios a la utilización del burka y el niqab en los espacios públicos y, sin embargo, haber rechazado que el Congreso tramite la ley que los de Santiago Abascal defendieron esta semana. Esta iniciativa sólo contó con el respaldo del PP.
En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, Figaredo ha dicho que Vox lleva tiempo pidiendo prohibir el uso del burka y la niqab, "una forma de opresión importada de culturas incompatibles con la cultura occidental", y se les ha atacado y llamado "de todo". "Y, de repente, todo el mundo está de acuerdo", ha confirmado.
Sumar, IU, Comuns y Más Madrid lanzan este sábado la refundación de su proyecto para reivindicar su rol en la izquierda
Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid lanzan este sábado en Madrid la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales, erigiéndose de nuevo como una coalición abierta a más formaciones y alternativa sólida en una semana de movimientos de calado a la izquierda del PSOE.
Lo harán con respaldo de algunos referentes del espacio pero con la ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sin la presencia de Podemos, que sigue desmarcándose de este proyecto.
Las otras ausencias destacadas será la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que alegó motivos de agenda, aparte de reivindicar que su partido era su "casa", para declinar la invitación y sobre todo Podemos, que ha minusvalorado este acto al tacharlo de una suerte de "Sumar 2.0".
Pese a que en esta cita no se prevén novedades sobre la futura marca electoral ni pistas sobre futuros liderazgos, debates que abrirán cuando toquen, los partidos en el Gobierno por la cuota minoritaria quieren reivindicarse como alternativa ante el crecimiento de Vox y demostrar, públicamente, su compromiso para revalidar e reimpulsar el Gobierno progresista.
Todo ello en una semana intensa para la izquierda más allá del PSOE después del coloquio protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha causado expectación y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de reorganizar a la izquierda y trazar vías de colaboración entre las diversas organizaciones.