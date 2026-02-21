Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid lanzan este sábado en Madrid la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales, erigiéndose de nuevo como una coalición abierta a más formaciones y alternativa sólida en una semana de movimientos de calado a la izquierda del PSOE.

Lo harán con respaldo de algunos referentes del espacio pero con la ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sin la presencia de Podemos, que sigue desmarcándose de este proyecto.

Las otras ausencias destacadas será la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que alegó motivos de agenda, aparte de reivindicar que su partido era su "casa", para declinar la invitación y sobre todo Podemos, que ha minusvalorado este acto al tacharlo de una suerte de "Sumar 2.0".

Pese a que en esta cita no se prevén novedades sobre la futura marca electoral ni pistas sobre futuros liderazgos, debates que abrirán cuando toquen, los partidos en el Gobierno por la cuota minoritaria quieren reivindicarse como alternativa ante el crecimiento de Vox y demostrar, públicamente, su compromiso para revalidar e reimpulsar el Gobierno progresista.

Todo ello en una semana intensa para la izquierda más allá del PSOE después del coloquio protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha causado expectación y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de reorganizar a la izquierda y trazar vías de colaboración entre las diversas organizaciones.