Albares pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras aprobar la amnistía a presos políticos en Venezuela

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada este jueves en la Asamblea Nacional.

En declaraciones desde Barcelona, Albares ha asegurado que la UE debe "enviar un signo" a Venezuela de que "se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa".

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", ha subrayado el ministro.

También ha destacado que "Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea".

Lo hará este lunes

Aunque el ministro sólo ha señalado que pedirá "formalmente" sacar a Delcy Rodríguez la lista de sanciones, se prevé que lo haga el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), en el que los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán de acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y abordarán la situación en Oriente Próximo, entre otros asuntos.

En una reunión preparatoria a nivel de embajadores de este CAE, España solicitó incluir un punto del día sobre Venezuela, según han informado fuentes europeas, aunque hasta el momento no se habían conocido más detalles.

Tras ser aceptada su petición, el ministro podrá exponer a sus homólogos la situación en Venezuela y podrá justificar por qué sería necesario dar marcha atrás a las sanciones contra Delcy Rodríguez, aunque tener un punto en la agenda no implica necesariamente que haya un debate o votación sobre ello entre los Estados miembro.

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad de Venezuela.

De esta forma, deja en el limbo a los exiliados políticos. Una trampa dirigida principalmente contra líderes como María Corina Machado o Leopoldo López, para quienes el Gobierno de Delcy Rodríguez mantiene acusaciones por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza".

Sobre esta ley, que Albares ha definido como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", el ministro se ha mostrado confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que ha animado a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Una amnistía con excepciones

La Asamblea venezolana ha dado luz verde este jueves a conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

La ley da 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las medidas de amnistía.

Si bien esta ley ha recogido parte de las peticiones de diputados opositores, se ha excluido a los militares —174 de unos 600 presos políticos aún en prisión— por estar acusados de delitos de rebelión.

Delcy Rodríguez posa en el Palacio de Miraflores con la ley de amnistía aprobada por el Parlamento de Venezuela. Reuters

También quedarían fuera los condenados por "delitos de odio", entre ellos aquellos que han criticado al Gobierno a través de un estado de WhatsApp.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

La mayoría de estos detenidos no han recibido una condena y, de acuerdo a denuncias de familiares, ha habido retrasos en las audiencias de presentación ante tribunales y también en los procesos de juicios.