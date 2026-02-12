El sueldo del Rey sube un 1,5% hasta los 290.000€ anuales, el mismo incremento que Feijóo, Sánchez y los funcionarios

Los Reyes Felipe VI y Letizia, el pasado mes de septiembre antes de iniciar su viaje de Estado a Egipto

El Rey Felipe VI cobrará este año de la Casa Real un sueldo de 290.000 euros, tras aplicarse una subida del 1,5% (4.311 euros), equivalente a la que percibirán este año en sus nóminas los funcionarios, diputados, senadores y miembros del Gobierno.

Por su parte, la Reina Letizia recibirá una asignación de 160.000 euros anuales y la Reina Sofía, 131.000, según han informado este jueves fuentes de la Casa del Rey.

De acuerdo con la Ley, el monarca es el encargado de distribuir "libremente" el Presupuesto de la Casa del Rey, que este año asciende a 8,4 millones de euros.

Y ha decidido aplicar a los tres únicos miembros de la Casa Real que perciben un sueldo, la misma subida que se aplicó al resto de servidores públicos.

Dado que no ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno aprobó a través del Real Decreto ley 14/2025 la subida del sueldo de los funcionarios: será del 1,5%, con la posibilidad de aplicar un incremento de cinco décimas más con carácter retroactivo, si finalmente la inflación supera este porcentaje a lo largo de 2026.

Como resultado de esta norma, el sueldo bruto anual del presidente Pedro Sánchez será este año de 96.921,84 euros.

Las tres vicepresidentas (María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen) percibirán un sueldo bruto anual de 91.097,04 euros. Y el sueldo de los ministros ha quedado fijado en 85.513,32 euros anuales.

La misma subida del 1,5% se aplica a los diputados y senadores. En el caso del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, su sueldo de diputado desde enero sería de 3.366 euros mensuales, a los que hay que sumar la indemnización por gastos de actividad parlamentaria y las cantidades que pueda percibir del PP.

La subida de las pensiones ha sido superior, del 2,7% desde enero. PP, Vox y Junts tumbaron el decreto ómnibus (que incluía la protección de los okupas en el escudo social), por lo que el Gobierno volverá a llevar la subida de pensiones a las Cortes en un decreto independiente.