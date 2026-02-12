'Un paso al frente', el lema del acto de Sumar, IU, Más Madrid y Comunes en el que presentarán su alianza de izquierdas el 21-F

Las claves nuevo Generado con IA Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes presentarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el lema 'Un paso al frente'. El acto busca mostrar apertura a la sociedad civil, invitando a referentes de movimientos sociales, sindicatos y la cultura, y no se anunciarán aún nombre, logo ni liderazgos de la alianza. El objetivo es construir una coalición de izquierdas que evite la fragmentación electoral y movilice al electorado progresista, manteniendo la puerta abierta a otras formaciones como Podemos. Yolanda Díaz y otros líderes subrayan que la decisión sobre liderazgos se tomará de forma conjunta más adelante y que el proceso está centrado en definir objetivos políticos y programáticos.

Un paso al frente será el lema del acto en el que Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes presentarán una alianza de izquierdas para las elecciones generales. El acto tendrá lugar el 21 de febrero a las 11:30 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

A él se han invitado a referentes de los movimientos sociales, sindicatos y de la esfera de la cultura, mostrando así la apertura del proyecto a la sociedad civil organizada.

"La unidad es escudo de la democracia y motor de avances sociales. Este sábado 21 damos un paso al frente. Comenzamos a construir una alianza común, compartida y abierta en la que no sobra nadie", ha escrito Izquierda Unida este jueves en redes sociales.

— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) February 12, 2026

Ni nombre ni liderazgos

El cartel con el lema Un paso al frente recoge los colores corporativos de los cuatro partidos: el rosa de Movimiento Sumar, el rojo de Izquierda Unida, el verde de Más Madrid y el morado de los Comunes.

Este acto no será para presentar una candidatura, sino una alianza y un espacio para aunar a la "izquierda plurinacional y transformadora" después de varios meses de conversaciones y en pleno auge de la extrema derecha en España.

No se anunciará ni el nombre de la alianza, ni su logo, ni tampoco los liderazgos, algo que se hará en fases posteriores.

De momento, no se ha definido los dirigentes de los partidos que intervendrán en el acto y qué ministros y cargos arroparán la iniciativa.

Con el lema escogido, estas cuatro formaciones quieren dejar clara su "voluntad de plantar cara" en este ciclo electoral y avanzar para no abrir "las puertas a la extrema derecha" y que el líder de Vox, Santiago Abascal, no "se siente en el Consejo de Ministros".

El objetivo principal es reeditar la confluencia que se inició con Sumar en 2023 desde los objetivos políticos y sentar las bases programáticas para una nueva coalición de izquierdas para evitar su fragmentación en las próximas elecciones generales.

De hecho, la idea es que este proyecto transcienda el plano electoral y active una movilización social progresista

Entre sus metas está atraer al resto de formaciones de izquierda, como Podemos.

Sin embargo, los morados mantienen su veto a los de Yolanda Díaz, con los que rompieron poco después de las generales de 2023, lo que provocaría, de nuevo, una fragmentación del voto de izquierdas y, por otro lado, la dificultad de articular mayorías con un PSOE en retroceso electoral.

Yolanda Díaz

Sumar, IU, Más Madrid y Comunes recuerdan que llevan meses de trabajo conjunto para construir un espacio "más democrático" y "sólido", iniciando así públicamente el proceso para construir "una alianza común, compartida y abierta" de cara a las próximas elecciones generales, con el fin de movilizar al electorado a la izquierda del PSOE.

"Sabemos que este camino y esta tarea no depende solo de las fuerzas que organizamos el acto", han enfatizado para mostrar su "mano tendida" a otras organizaciones, respetando sus "tiempos y necesidades".

De momento las formaciones se han afanado en definir los objetivos políticos y programáticos, para después entrar en la fase de concretar la marca electoral y el liderazgo de la futura candidatura.

Los partidos de este espacio se han afanado en enfriar el debate de si debe repetir o no como candidata la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ayer también rehusó entrar en esta discusión al lanzar que es un "enorme error" ponerse a hablar ahora de "nombres y personas".

De hecho, este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que Díaz forma parte de la alianza de izquierda que "está en construcción", si bien ha aclarado que el liderazgo de la misma lo decidirán "entre todos" los partidos que se han sumado a este movimiento.

"El tejado lo pondremos entre todos y el liderazgo que se presente lo decidiremos entre todos", ha dicho en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE.

Poco después ha insistido en que Yolanda Díaz "es parte de la construcción, por supuesto," de la "casa común" que quiere aglutinar a las fuerzas progresistas, resaltando que gracias a la vicepresidenta salió adelante la coalición electoral de 2023 que sirvió para revalidar el Gobierno de coalición progresista.

"Aquí no sobra nadie, aquí somos todos", ha añadido.