Entre 123.000 y 179.000€ al año: todos los sueldos de los colaboradores de Felipe VI y la Reina Letizia en la Casa Real

La princesa Leonor, en julio de 2024 antes de emprender su viaje a Lisboa. Tras ella, José Manuel Albares, Isabel Díaz Ayuso, Camilo Villarino y el general Miguel Herráiz, entre otros. Gtres

Las claves nuevo Generado con IA Los colaboradores más cercanos de Felipe VI y la Reina Letizia cobrarán entre 123.000 y 179.000 euros brutos anuales en 2024. El jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, tendrá la retribución más alta con 178.915 euros, seguido por otros altos cargos como la secretaria general Mercedes Araújo (157.658 euros). El presupuesto total de la Casa del Rey para este año es de 8,4 millones de euros, con casi 1,5 millones destinados a remuneraciones de la Familia Real y altos cargos. El Rey Felipe VI recibirá un sueldo de 290.000 euros, la Reina Letizia 160.000 y la Reina Sofía 131.000 euros; la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía aún no perciben asignación fija.

Los más estrechos colaboradores del Rey Felipe VI y la Reina Letizia cobrarán este año sueldos que oscilan entre los 123.000 y 179.000 euros brutos anuales, tras aplicarles la misma subida del 1,5% prevista para el resto de funcionarios y servidores públicos.

El jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino (Zaragoza, 1964), cobrará una retribución total de 178.915 euros, según la información difundida este jueves.

Antes de asumir este cargo, en febrero de 2024, Villarino fue director de gabinete de la entones ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Licenciado en Derecho, es diplomático de carrera. Ha sido jefe adjunto de misión y consejero en las embajadas de España en Rabat, Zagreb y Washington. También ha ocupado distintos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1990.

Por su parte, la secretaria general de la Casa del Rey, Mercedes Araújo Díaz de Terán (Barcelona, 1969), percibirá este año un sueldo total de 157.658 euros. Es miembro del cuerpo de letrados de las Cortes desde 1995.

El teniente general Eduardo Diz Monje (Ceuta, 1965), jefe del Cuarto Militar del Rey, percibirá este año una retribución de 135.859 euros.

Ha sido profesor en la Escuela de Guerra del Ejército, jefe de un Batallón de Carros de Combate en la Brigada Acorazada «Guadarrama» XII (El Goloso) y jefe de la Guardia Real.

La retribución del jefe de seguridad de la Casa del Rey, Miguel Ángel Herráiz Alarcón (Carboneras de Guadazaón, Cuenca, 1963), será de 126.719 euros.

El sueldo del resto de altos cargos de la Casa Real oscila entre los 122.000 y los 127.000 euros. Tras los últimos nombramientos aprobados en noviembre de 2024, el gabinete de Felipe VI está formado por seis hombres y cinco mujeres.

Entre ellas se encuentran la jefa de la Secretaría de la Reina Letizia, Marta Carazo (cobrará 124.806 euros); la directora de Comunicación de la Casa del Rey, Rosa Lerchundi (122.886 euros), la consejera diplomática, Carmen Castiella Ruiz de Velasco (122.972 euros), y la interventora, Ana Varela Varela (122.886 euros).

Del resto de altos cargos, el jefe de protocolo, Bernardo Lizaur Cuesta, cobrará 126.164 euros.

El jefe del gabinete de Planificación y Coordinación, Juan Carlos González Díez, cobrará 127.125 euros, mientras que el jefe de Administración, Infraestructura y Servicios, Alfonso Azores, percibirá 126.419 euros.

El Presupuesto de la Casa del Rey para este año asciende a 8.431.150 euros. El artículo 65.1 de la Constitución establece que "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".

La partida de gastos de personal asciende a 3.804.452 euros, de los que casi un millón y medio corresponde a la retribución de los miembros de la Familia Real y los altos cargos de la Casa.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el Rey Felipe VI cobrará este año de la Casa Real un sueldo de 290.000 euros, tras aplicarse la misma subida del 1,5% que percibirán en sus nóminas los funcionarios, diputados, senadores y miembros del Gobierno.

Por su parte, la Reina Letizia recibirá una asignación de 160.000 euros anuales y la Reina Sofía, 131.000, según han informado este jueves fuentes de la Casa del Rey.

Por el momento, ni la Princesa de Asturias ni la Infanta Sofía perciben una asignación fija de la Casa Real, pese a que ya han cumplido los 18 años.

Pese a que Felipe VI puede administrar libremente el Presupuesto de la Casa del Rey, ha decidido aplicar a todos sus cargos y empleados la misma subida del 1,5% prevista para el conjunto de los funcionarios.

Dado que no ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno aprobó a través del Real Decreto ley 14/2025 la subida del sueldo de los funcionarios:.

Será del 1,5%, con la posibilidad de aplicar un incremento de cinco décimas más con carácter retroactivo, si finalmente la inflación supera este porcentaje a lo largo de 2026.