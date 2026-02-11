El más difícil todavía de Rufián: "Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos independentista"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, atiende a la prensa durante el pleno del Congreso de los Diputados, este martes en Madrid. Mariscal Efe

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, recibió este martes un portazo a su discutido plan para articular un frente común de fuerzas a la izquierda del PSOE tras el anuncio de la reedición de la confluencia Sumar para las próximas elecciones generales. Pese a compartir su "respeto" por la decisión, insistió en la necesidad de una alianza diferente para frenar a PP y Vox.

Todo ello pese al desplante que le ha dado su propio partido, Esquerra Republicana de Catalunya, desautorizando y rechazando públicamente un frente de izquierdas. Durante una intervención ante los medios en los pasillos del Congreso, Rufián defendió que su propuesta no supone que las formaciones tengan que renunciar a sus siglas.

"ERC tiene unas siglas centenarias que sería una locura renunciar a ellas", subrayó, añadiendo que para él el derecho de autodeterminación "es sagrado" y que la coalición de izquierdas y fuerzas soberanistas no pretende que nadie entierre sus principios.

Rufián sobre alianza de izquierda: "Quizá tengo un 0% de apoyo político, pero creo que tengo apoyo popular"

"Representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil. Y quien quiera lo contrario creo que se equivoca", dijo, haciendo hincapié en que no pretende dejar en "la más absoluta orfandad política" a los catalanes que hasta ahora le han confiado sus votos.

En relación con la forma que podría adoptar esa alianza, el dirigente de ERC señaló que nunca ha definido el cómo pues cree que hay "hay mil maneras de hacerlo" y puso como ejemplo su propia trayectoria de actos y encuentros en territorios como Galicia, Andalucía, Valencia, Madrid o País Vasco.

El liderazgo

En las declaraciones en la Cámara Baja reconoció que le "sorprende que sorprenda" su planteamiento porque lleva "diciendo lo mismo mucho tiempo": "Al final yo lo que digo es algo que creo humildemente que está en la calle, que algo hay que hacer porque si no, nos comen por los pies"

Rufián recalcó que "algo hay que hacer" para frenar el auge de Vox y el PP: "Sería negligente no hacerlo. El qué se lo dejo a la gente que es muchísimo más inteligente que yo y, sobre todo, que manda más que yo".

Sin embargo, no aclaró si estaría dispuesto a liderar la alianza: "Hay dos maneras muy fáciles de detectar un idiota. La primera es que hable de él en tercera persona. La segunda es que se postule sobre algo. Yo si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy para casa". En su opinión, la situación actual empuja a que fuerzas "soberanistas, independentistas, nacionalistas y autodeterministas tomen el mando por delante de "partidos de Madrid".

Por último, al ser interrogado por cómo ha caído esta propuesta en su partido, afirmó que Esquerra Republicana es una formación "acostumbrada a la variedad y a la diversidad". Y sobre si ha hablado con la dirección, se limitó a señalar que comparte "un montón de grupos de WhatsApp" con Oriol Junqueras, el líder de su partido, que es "superactivo".