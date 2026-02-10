Feijóo accederá a la pretensión de Vox de entrar en Ejecutivos autonómicos para que asuma el desgaste de gobernar
Azcón y Guardiola, obligados a pactar con Vox antes del 3 de mayo para no repetir elecciones ni interferir en las andaluzas
Rufián ya no disimula: pretende liderar un nuevo proyecto de izquierdas con el beneplácito del PSOE 'pescando' de Sumar
-
Los partidos de Sumar en el Gobierno presentarán el 21 de febrero su nueva alianza para las generales
Más Madrid, Izquierda Unida, los Comunes y Movimiento Sumar presentarán el próximo 21 de febrero su nuevo proyecto político conjunto de cara a las elecciones generales.
Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para poner sobre la mesa su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.
Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos.
El acto se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.
El republicano viene apelando a levantar una unidad plurinacional con "menos pureza y más cabeza" sin atender a siglas, aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.
Ya este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, remarcaba la necesidad de formar una "alianza" ante una "emergencia democrática sin precedentes", sobre todo después de los resultados de las elecciones en Aragón en las que Vox ha duplicado diputados.
Sumar, Más Madrid, IU y Comunes coinciden en que el espacio de la izquierda alternativa debe basarse en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización.
-
Los exaltos cargos madrileños Carlos Mur y Peromingo declaran este martes en uno de los casos de las residencias
Dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid y el que fuera máximo responsable en el momento de la pandemia del Summa 112 están citados este martes a declarar como imputados ante el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid en una de las causas en las que se investigan los protocolos de derivación de residentes de centros de mayores a hospitales en la primera ola de la pandemia.
Los imputados son el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.
El Juzgado de Instrucción 37 de Madrid investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020.
En la querella se acusa a los investigados de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.
Es el quinto procedimiento judicial en el que los exaltos cargos del Gobierno regional están citados como imputados.
-
Feijóo, ante la salida de prisión de 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la salida de prisión de este lunes del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, en régimen de semilibertad. "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató", ha señalado.
Así lo ha expresado en un mensaje en la red social X después de que Txeroki haya salido este lunes por la mañana de la prisión de Martutene (San Sebastián), en régimen de semilibertad.
De este modo, el preso -que fue trasladado en agosto de 2024 de la prisión francesa de Lannemezan a la guipuzcoana de Martutene- podrá salir de la cárcel durante el día entre semana, aunque tendrá que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanecerá también los fines de semana.
Txeroki fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española. En 2011 fue sentenciado a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.
-
El PSOE ignora el resultado de Aragón y se reivindica como "dique de contención" ante la ultraderecha
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reivindicado a su partido como el "dique de contención" ante la ultraderecha y ha asegurado que todas aquellas fuerzas políticas progresistas que quieran sumarse a los socialistas serán "bienvenidas".
"Se tiene que frenar a la ultraderecha, se le tiene que poner un coto y no blanquearla, como lo está haciendo el Partido Popular. Así que todas las fuerzas políticas que se sumen al proyecto de frenar a la ultraderecha, pues evidentemente serán bienvenidas", ha afirmado en 24 horas de RNE al ser preguntada por la iniciativa del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para reflexionar sobre la unidad y el futuro de la izquierda.
Mínguez ha destacado que la "responsabilidad" del PSOE es ser el "dique de contención" ante la ultraderecha, "como venimos siendo y reivindicando". "Cualquier suma de fuerzas de izquierdas de progreso que se sumen a este objetivo será bienvenido", ha insistido.
De igual modo, ha cargado contra Feijóo, a quien ha acusado de no "estar liderando una alternativa" y de "blanquear" a Vox.