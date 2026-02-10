Más Madrid, Izquierda Unida, los Comunes y Movimiento Sumar presentarán el próximo 21 de febrero su nuevo proyecto político conjunto de cara a las elecciones generales.

Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para poner sobre la mesa su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos.

El acto se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

El republicano viene apelando a levantar una unidad plurinacional con "menos pureza y más cabeza" sin atender a siglas, aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.

Ya este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, remarcaba la necesidad de formar una "alianza" ante una "emergencia democrática sin precedentes", sobre todo después de los resultados de las elecciones en Aragón en las que Vox ha duplicado diputados.

Sumar, Más Madrid, IU y Comunes coinciden en que el espacio de la izquierda alternativa debe basarse en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización.