El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes una estrategia de desarrollo sostenible para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género y que incluye, entre otras medidas, una prestación por crianza para erradicar la pobreza infantil.

Esta prestación, de carácter universal y sin requisito de renta, será, como reclama Sumar, de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años (2.400 euros anuales por hijo).



Así lo han informado a Efe fuentes del Gobierno, que han detallado que el objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar así con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.

Según un reciente informe de UNICEF, casi 1 de cada 3 niños y niñas en España vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, afectando a más de 2,7 millones de menores.

En términos generales, la pobreza en España se sitúa en el 19,5%. Entre los menores de edad, esta se dispara y se sitúa en el 28,4%, con un descenso de sólo 0,8 puntos en el último año.

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 5,6% de los menores de 18 años en nuestro país sigue sin poder permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Es decir, alrededor de 450.000 niños viven al límite en España.

Con esta prestación universal por crianza, la tasa de pobreza entre menores se podría reducir hasta un 11,2% en nuestro país. Esto, según datos de UNICEF, sacaría a más de 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad.

Impuesto a los ultrarricos

Se trata de una estrategia elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo titular, Pablo Bustinduy, la ha defendido como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil junto a un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

Para pagar esta prestación, Consumo apuesta por crear un impuesto para los ultrarricos que consistiría en gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a los 100 millones de euros, algo que en España permitiría recaudar en torno a 5.200 millones de euros, según estimaciones realizadas por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

Para Bustinduy, un impuesto como este no solo serviría para erradicar la pobreza infantil, sino también para tener un sistema tributario más justo.

