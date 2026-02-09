Vox insta a Azcón a que le incluya en el Gobierno de Aragón con “consejerías con estructura y presupuesto"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a las elecciones de Aragón. Alberto Ortega Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Vox exige al presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), su inclusión en el Gobierno autonómico con consejerías que cuenten con estructura y presupuesto. El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmado que están dispuestos a negociar de inmediato si se cumplen sus condiciones políticas. Vox insiste en que su objetivo no es ocupar cargos, sino gestionar fondos para resolver los problemas reales de España.

"Con consejerías y presupuesto". Esa es la frase con la que el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha fijado la posición del partido tras el 8-F, adelantando las condiciones que exigirán al líder autonómico del Partido Popular, Jorge Azcón.

El partido de Santiago Abascal ha advertido que serán capaces de negociar "mañana mismo" con Azcón, siempre y cuando cumpla con su proyecto político.

El portavoz de la formación ha subrayado que su objetivo no es ocupar "sillones", sino tener presupuesto para solucionar los "problemas reales de España".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.