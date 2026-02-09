Ábalos se queda sin finiquito: los letrados del Congreso informan en contra y la Mesa "difícilmente" les corregirá

Ábalos, que fue diputado durante 16 años, aspiraba a una indemnización de hasta 80.000 euros, pero la suspensión de derechos como diputado lo impide.

La Mesa del Congreso, que tiene mayoría de PSOE y Sumar, tomará la decisión final, aunque fuentes parlamentarias ven difícil que contradiga el informe jurídico.

El informe señala que Ábalos ya estaba suspendido al dejar su acta y que la ayuda es incompatible con la pensión de jubilación que solicitó.

En un informe remitido a la Mesa, que tomará este martes la decisión final, argumentan que el exparlamentario ya se encontraba suspendido en el momento de renunciar al acta, tras su ingreso en prisión, y que esta ayuda es "incompatible" con la pensión de jubilación que ha solicitado.

Ahora, con el informe ya elaborado, será la Mesa la que dictamine qué hacer. Fuentes parlamentarias aseguran que “difícilmente” tomará una decisión que lo contradiga porque “es un tema jurídico”.

Aunque la decisión de la Mesa puede desviarse del criterio de los letrados si así lo aprueba la mayoría, en manos de PSOE y Sumar.

El reglamento reconoce indemnizaciones a los exparlamentarios, equivalentes a una mensualidad del sueldo por cada año en el Congreso y hasta un límite de 24 meses. Aunque esta es la primera vez que quien lo solicita se encuentra en prisión provisional con sus derechos suspendidos.

De ahí que se haya pedido este informe que defiende que, hasta ahora, la Mesa ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados "adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado". Lo que también afecta a su derecho para solicitar este finiquito.

En su informe de cinco páginas recuerdan que la jubilación “es incompatible” con la pensión y que su combinación es contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias.

A finales de enero, Ábalos defendió en X que no le ha quedado otra opción que "optar por la jubilación" tras quedarse "privado de todo ingreso y protección social".

También afirman que la suspensión de diputados “abarcan la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad”.

Quien fue diputado por Valencia durante 16 años (de 2009 a 2025) aspiraba a cobrar por cada año trabajado 5.000 euros, que es la cantidad que percibía mensualmente cuando presidía una comisión parlamentaria.

Eso significaría, según fuentes de su entorno, que le corresponderían cerca de 80.000 euros. Sin embargo, fuentes parlamentarias rebajaban la posible indemnización al equivalente a una mensualidad del sueldo base (3.236,32 euros) por cada año como diputado en el Congreso, lo que podría sumar hasta 52.000 euros.

A finales de noviembre, antes del ingreso en prisión de Ábalos, la Presidencia del Congreso ya advirtió de que, si no renunciaba a su acta, tendría muy complicado cobrar la denominada "indemnización por cese", ya que, una vez en la cárcel, perdería sus derechos como diputado.