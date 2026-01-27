Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, se niega a responder en la 'comisión Koldo' del Parlamento de Navarra

El funcionario Jesús Polo presidió la mesa de contratación de Belate tras una excepción legal que le permitió seguir en activo tras los 70 años, decidiendo la adjudicación a la UTE de Acciona y Servinabar 2000.

Servinabar, la empresa de Alonso y Cerdán, participó en la adjudicación de la mayor obra pública de Navarra en los últimos diez años, la duplicación de los túneles de Belate, por más de 76 millones de euros.

Alonso está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y solicitó sin éxito que su comparecencia fuera a puerta cerrada.

Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y administrador de Servinabar 2000 SL, se acogió a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Parlamento de Navarra.

Sí ha interrumpido su silencio en algún momento del interrogatorio que le ha estado formulando el portavoz de UPN. "Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero me acojo a lo que me ha dicho mi letrado", ha dicho.

En su primera intervención, Alonso ha leído un breve texto en el que ha mostrado "el máximo respeto" por la Cámara foral y su función de "control de la actuación pública y en defensa del interés general".

Pero, "dado que el objeto de esta comisión coincide sustancialmente con el de la causa penal actualmente en tramitación ante el Tribunal Supremo en la que me encuentro investigado, y siguiendo la recomendación expresa de mi letrado, me acojo a mi derecho a no declarar".

Previamente, Alonso había solicitado que su comparecencia se celebrase a puerta cerrada, una petición que fue rechazada por los portavoces.

El primero en intervenir ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha intentado sin éxito obtener respuestas del compareciente durante un interrogatorio que se ha prolongado durante cerca de una hora.

"Núcleo de la trama"

Esparza ha insistido en que "los navarros merecen saber la verdad" sobre las adjudicaciones investigadas y ha sostenido que Servinabar constituye "el núcleo de la presunta trama" relacionada con el cobro de comisiones a cambio de obra pública.

El portavoz regionalista ha cuestionado la participación de Servinabar en la UTE formada junto a Acciona y Osés Construcción, adjudicataria de la duplicación de los túneles de Belate, y el porcentaje del 15% que ostentaba la empresa de Alonso.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 por más de 76 millones de euros una UTE formada por Acciona y Servinabar 2000, empresa del empresario Antxon Alonso y Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE.

Se trata de la mayor obra pública en Navarra de los últimos diez años.

Durante la sesión, Antxon ha guardado silencio, limitándose a gestos, movimientos de cabeza y a beber agua de forma recurrente.

Sí ha respondido, no obstante, a una cuestión concreta para negar que conozca a Jesús Polo, expresidente de la mesa de contratación de Belate.

"Le he respondido a esa pregunta no por responderle a una pregunta ni cambiar mi modelo aquí, sino porque es una pregunta a la que respondí también en el Senado y por cortesía con ustedes", ha señalado el empresario vasco.

¿Qué importancia tiene Jesús Polo en Belate? Fue un hombre clave porque fue el funcionario que presidió la mesa de contratación, el que evaluó todas las ofertas y decidió que la adjudicación de Belate iría para la empresa de Antxon Alonso.

El problema es que Polo había superado ya los 70 años, la edad a la que los funcionarios deben jubilarse de forma obligatoria. Su salida habría supuesto un relevo inmediato en la presidencia de esa mesa de contratación.

Sin embargo, el Gobierno foral introdujo en los Presupuestos de 2022 y 2023 una excepción específica que permitió mantener en activo, de manera extraordinaria, a funcionarios de más de 70 años por razones de "necesidad del servicio" y "complejidad técnica" de los proyectos.

Ese cambio evitó la jubilación de Polo y le permitió seguir presidiendo la mesa que evaluó las ofertas y propuso adjudicar las obras de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán.