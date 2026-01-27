Adif incrementa la conducción de "marcha a la vista", que carga sobre los maquinistas la responsabilidad de accidentes

Sindicatos y profesionales del sector critican que esta medida es abusiva y responde al deterioro de la red ferroviaria, exigiendo mejoras en la seguridad e infraestructuras.

Esta modalidad, antes reservada para situaciones puntuales y tramos cortos, se está aplicando ahora en trayectos mucho más largos, como los 25 km en Navarra.

La "marcha a la vista" obliga a los conductores a circular a una velocidad que permita detener el tren ante cualquier obstáculo visible.

Adif ha incrementado la imposición de la "marcha a la vista" en tramos ferroviarios, trasladando la responsabilidad de posibles accidentes a los maquinistas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ha impuesto a los maquinistas la obligación de acometer la "marcha a la vista" en determinados tramos de la red ferroviaria, según ha podido saber este periódico.

Se trata de una modalidad de conducción excepcional, que obliga a los maquinistas a circular a una velocidad que permita detener el tren ante cualquier obstáculo.

Profesionales del sector aseguran a EL ESPAÑOL que Adif ha intensificado su aplicación tras el accidente de Adamuz, que dejó 45 fallecidos, una decisión que, denuncian, busca trasladar a los maquinistas la responsabilidad en caso de nuevos accidentes.

¿En qué consiste la "marcha a la vista? Según el artículo 1.5.1.4 del Reglamento de Circulación Ferroviaria, "impone al maquinista la obligación de avanzar con la precaución que requiera el caso, regulando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que visualiza por delante del puesto de conducción, de forma que pueda detener el tren ante cualquier obstáculo o señal de parada".

Es decir, este protocolo traslada de forma explícita toda la carga de la seguridad y responsabilidad al maquinista en caso de que se produzca un accidente.

Según fuentes del Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) consultadas por este periódico, esta modalidad de conducción se usa para situaciones concretas.

Se suele imponer en tramos reducidos de 500 metros y por causas, en principio, justificadas.

"Puede ser porque hay jabalíes por las vías, niños jugando pegados a las mismas, un plástico pegado a una catenaria o, simplemente, porque ha caído una roca", explican fuentes del sector.

Sin embargo, en los últimos días Adif ha comenzado a aplicar esta modalidad en tramos de gran longitud, muy superiores a los habituales, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

De acuerdo al Boletín de Órdenes e Informaciones Temporales de Circulación (BOI), al que ha tenido acceso este periódico, Adif ordenó al menos tanto el pasado 23 de enero como el 25 de enero este tipo de conducción, con un límite de velocidad a 60 km/h en una zona de Navarra donde se circula a 140 km/h.

Una marcha a la vista que se extendía durante 25 kilómetros por la detección de "vibraciones" en las vías. "Nunca antes de estos accidentes daban marchas a la vista de tan largas", lamentan distintas fuentes del sector ferroviario.

Esta prescripción también se aplicó este lunes en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí, donde se detectó una rotura de carril.

Según fuentes del sector, algunos trenes recibieron orden de circular en "marcha a la vista" después de que varios maquinistas notificaran la incidencia.

Estas mismas fuentes explican que es normal porque en este caso el problema estaba localizado. No así en el caso de los 25 kilómetros de Navarra.

Adif "se lava las manos"

Este tipo de conducción, insisten estas fuentes, es una marcha "especial", prevista para situaciones concretas e incidencias puntuales, y no para su generalización y su aplicación en contextos para los que no fue concebida.

A su juicio, la marcha a la vista se está utilizando como una especie de paraguas administrativo que desplaza la responsabilidad desde el gestor de infraestructuras hacia el personal de conducción en caso de que se produzca un accidente.

"Adif está sacudiendo marcha a la vista por doquier para lavarse las manos y que toda la responsabilidad recaiga sobre el maquinista", denuncian.

También aclaran que esta práctica no es exclusiva de la red convencional: "En Alta Velocidad también te las dan. Las dan cuando ellos consideran necesario pero, en cualquier caso, tú tienes que regular la velocidad del tren de acuerdo con la longitud y lo que ves desde la cabina para poderlo parar a tiempo".

Como ejemplo, el sector expone el caso del reciente accidente en Gélida, donde el maquinista falleció tras el derrumbamiento de un muro sobre la vía. "Si en este caso se hubiese ordenado la marcha a la vista, la responsabilidad hubiese recaído sobre el propio conductor".

Por eso, a juicio del sector, el administrador de infraestructuras está "abusando" de esta prescripción "porque toda la responsabilidad recae sobre el maquinista". "Una marcha a la vista de 25 kilómetros en esa zona no había pasado nunca en la vida", añaden.

Este malestar se enmarca en un contexto más amplio de deterioro de la red ferroviaria. Tras el accidente de Adamuz, SEMAF convocó una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

El organismo calificó de "inadmisible" la situación de las infraestructuras ferroviarias y su "deterioro constante" y, por ende, exigió "implementar diferentes medidas con urgencia que garanticen la integridad de profesionales y usuarios".

Fue, además, el mismo sindicato que solicitó en agosto de 2025 a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que revisaran el mantenimiento del tramo de Adamuz al detectar un incremento de las vibraciones en la circulación de los trenes.